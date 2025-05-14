Währungen / XMRUSD
XMRUSD: Monero vs US Dollar
291.549 USD 9.311 (3.09%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Monero Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XMRUSD hat sich für heute um -3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 291.380 bis zu einem Hoch von 302.979 gehandelt.
Verfolgen Sie die Monero vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XMRUSD News
Tagesspanne
291.380 302.979
Jahresspanne
0.028 420.050
- Vorheriger Schlusskurs
- 300.860
- Eröffnung
- 300.650
- Bid
- 291.549
- Ask
- 291.579
- Tief
- 291.380
- Hoch
- 302.979
- Volumen
- 37.409 K
- Tagesänderung
- -3.09%
- Monatsänderung
- 11.37%
- 6-Monatsänderung
- 36.97%
- Jahresänderung
- 90.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K