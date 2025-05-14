KurseKategorien
XMRUSD: Monero vs US Dollar

291.549 USD 9.311 (3.09%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Monero Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XMRUSD hat sich für heute um -3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 291.380 bis zu einem Hoch von 302.979 gehandelt.

Verfolgen Sie die Monero vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
291.380 302.979
Jahresspanne
0.028 420.050
Vorheriger Schlusskurs
300.860
Eröffnung
300.650
Bid
291.549
Ask
291.579
Tief
291.380
Hoch
302.979
Volumen
37.409 K
Tagesänderung
-3.09%
Monatsänderung
11.37%
6-Monatsänderung
36.97%
Jahresänderung
90.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K