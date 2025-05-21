CotationsSections
Devises / XMRUSD
XMRUSD: Monero vs US Dollar

294.430 USD 6.430 (2.14%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Monero Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XMRUSD a changé de -2.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 291.380 et à un maximum de 302.979.

Suivez la dynamique Monero vs US Dollar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
291.380 302.979
Range Annuel
0.028 420.050
Clôture Précédente
300.860
Ouverture
300.650
Bid
294.430
Ask
294.460
Plus Bas
291.380
Plus Haut
302.979
Volume
38.878 K
Changement quotidien
-2.14%
Changement Mensuel
12.47%
Changement à 6 Mois
38.32%
Changement Annuel
92.02%
20 septembre, samedi