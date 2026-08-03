CandleCountdown PRO

产品是什么

Candle Countdown Pro — 产品介绍

Candle Countdown Pro 是一款轻量级的 MetaTrader 5 指标，可在您的图表上显示当前 K 线收盘的实时倒计时。它每秒都在倒计时——从一根 K 线开盘到收盘——让您随时清楚知道下一根 K 线形成前还剩多少时间。

它是为那些在 K 线收盘时进行交易（例如在柱线收盘时入场、出场或设置警报）并且需要一个精确、始终可见、无延迟的计时器的交易者而设计的。

优势

即使市场平静也始终准确。 该计时器采用智能服务器时间估算，即使市场几乎没有波动，也能平滑倒计时（许多计时器在这种情况下会卡住）。

该计时器采用智能服务器时间估算，即使市场几乎没有波动，也能平滑倒计时（许多计时器在这种情况下会卡住）。 无杂乱、无闪烁。 只有一个干净的倒计时标签；图表对象是预先创建的，仅在文字变化时才更新。

只有一个干净的倒计时标签；图表对象是预先创建的，仅在文字变化时才更新。 超轻量。 仅一个 1 秒计时器，零指标缓冲区——即使在多个图表上同时运行，也几乎不占用 CPU 或内存。

仅一个 1 秒计时器，零指标缓冲区——即使在多个图表上同时运行，也几乎不占用 CPU 或内存。 绝无重复显示。 指标启动时具备自愈功能：图表上任何旧的或残留的计时器对象都会被自动清理（v1.01）。

指标启动时具备自愈功能：图表上任何旧的或残留的计时器对象都会被自动清理（v1.01）。 一目了然。 自适应时间格式——小时及以上图表显示 H:MM:SS ，更低周期显示 MM:SS ——固定宽度，文字不会跳动。

自适应时间格式——小时及以上图表显示 H:MM:SS ，更低周期显示 MM:SS ——固定宽度，文字不会跳动。 结束时清晰警示。 倒计时在 最后 5% 变为红色，让您知道 K 线即将收盘。

倒计时在 变为红色，让您知道 K 线即将收盘。 完全可自定义。 颜色、大小、位置、样式和警报均可调整——无需编写代码。

颜色、大小、位置、样式和警报均可调整——无需编写代码。 K 线收盘可选警报。 声音、弹窗、推送通知或电子邮件——自由选择您的通知渠道。

功能特点

实时倒计时固定在 报价/价格线 旁的右侧边缘（或跟随当前 K 线、固定屏幕位置）

旁的右侧边缘（或跟随当前 K 线、固定屏幕位置） 4 种显示模式 ：极简 / 标准 / 专业 / 扩展

：极简 / 标准 / 专业 / 扩展 可选 加载环形图 ，以填充扇形显示剩余时间（专业模式）

，以填充扇形显示剩余时间（专业模式） 可选时间周期和品种标签、点差显示（扩展模式）

3 种倒计时格式： MM:SS 、 3m 12s 或 192 sec

单色设计，可选 动态变色区间 （黄 → 红），随 K 线临近收盘而变化

（黄 → 红），随 K 线临近收盘而变化 使用 MT5 内置价格线或 自定义价格线 （样式、粗细、颜色、透明度）

（样式、粗细、颜色、透明度） K 线收盘警报： 脉冲 （最后 10 秒）、 闪烁 、 声音 、 弹窗 、 推送 、 邮件

（最后 10 秒）、 、 、 、 、 适用于所有时间周期和所有品种

输入参数

主题

参数 说明 颜色主题 深色（黑色——用于浅色图表）、浅色（白色——用于深色图表）或自定义 自动主题 镜像当前 K 线的颜色（阳/阴），覆盖主题设置 自定义基础颜色 选择自定义主题时文字的基础颜色 自定义警示颜色 黄色区域颜色（自定义主题） 自定义临界颜色 红色区域颜色（自定义主题） 动态变色区间 关闭 = 单色；开启 = 随剩余时间变化而变色 黄色开始于剩余 % 以下 剩余时间低于此百分比时倒计时变黄（默认 75） 红色开始于剩余 % 以下 剩余时间低于此百分比时倒计时变红（默认 20） 全部变红于剩余 % 以下 倒计时最后百分之几全部变红（默认 5）

显示

参数 说明 显示模式 极简（ 03:12 ）/ 标准（ M5 \| 03:12 ）/ 专业（+环形图）/ 扩展（+品种与点差） 显示时间周期 在倒计时旁显示时间周期标签 显示环形图 显示加载环形图（专业模式） 显示品种 显示品种名称（扩展模式） 倒计时格式 自适应 H:MM:SS / MM:SS 、 3m 12s 或 192 sec 对齐方式 左 / 中 / 右（固定位置模式）

位置

参数 说明 位置模式 跟随价格线、跟随当前 K 线，或固定屏幕位置 X 偏移 水平偏移（像素）（默认 20） Y 偏移 垂直偏移（像素）（默认 0）

外观

参数 说明 字体 字体族（默认 Segoe UI） 字号 6–40 像素（默认 10——小巧紧凑） 加粗 文字加粗开关 不透明度 文字透明度，10–100%（默认 100）

价格线

参数 说明 价格线模式 使用 MT5 内置最新价格线或绘制自定义线 自定义线宽 自定义线的粗细（1–5） 自定义线型 虚线、点线、实线等 自定义线颜色 自定义线的颜色 自定义线不透明度 自定义线的透明度，10–100%

警报（K 线收盘）

参数 说明 最后 10 秒脉冲 在最后 10 秒内脉冲闪烁文字颜色 收盘闪烁 K 线收盘时文字闪烁一次 播放声音 K 线收盘时播放声音 声音文件 MQL5\Sounds 中的声音文件名（默认 alert.wav） 弹窗 K 线收盘时显示弹窗提醒 推送 K 线收盘时发送推送通知 邮件 K 线收盘时发送电子邮件（需在 MT5 选项 → 电子邮件中设置）

性能

参数 说明 更新间隔（秒） 刷新间隔（秒）（默认 1） 动画 关闭 = 无颜色过渡（最省 CPU）

版本 1.01 — 兼容所有 MetaTrader 5 版本（x64 / AVX2+）。

需要我把这份中文介绍保存为文件（例如 .txt 或 .md ）方便您使用吗？