CandleCountdown PRO
- 指标
-
- 版本: 1.3
Candle Countdown Pro — 产品介绍
产品是什么
Candle Countdown Pro 是一款轻量级的 MetaTrader 5 指标，可在您的图表上显示当前 K 线收盘的实时倒计时。它每秒都在倒计时——从一根 K 线开盘到收盘——让您随时清楚知道下一根 K 线形成前还剩多少时间。
它是为那些在 K 线收盘时进行交易（例如在柱线收盘时入场、出场或设置警报）并且需要一个精确、始终可见、无延迟的计时器的交易者而设计的。
优势
- 即使市场平静也始终准确。 该计时器采用智能服务器时间估算，即使市场几乎没有波动，也能平滑倒计时（许多计时器在这种情况下会卡住）。
- 无杂乱、无闪烁。 只有一个干净的倒计时标签；图表对象是预先创建的，仅在文字变化时才更新。
- 超轻量。 仅一个 1 秒计时器，零指标缓冲区——即使在多个图表上同时运行，也几乎不占用 CPU 或内存。
- 绝无重复显示。 指标启动时具备自愈功能：图表上任何旧的或残留的计时器对象都会被自动清理（v1.01）。
- 一目了然。 自适应时间格式——小时及以上图表显示 H:MM:SS ，更低周期显示 MM:SS ——固定宽度，文字不会跳动。
- 结束时清晰警示。 倒计时在最后 5% 变为红色，让您知道 K 线即将收盘。
- 完全可自定义。 颜色、大小、位置、样式和警报均可调整——无需编写代码。
- K 线收盘可选警报。 声音、弹窗、推送通知或电子邮件——自由选择您的通知渠道。
功能特点
- 实时倒计时固定在报价/价格线旁的右侧边缘（或跟随当前 K 线、固定屏幕位置）
- 4 种显示模式：极简 / 标准 / 专业 / 扩展
- 可选加载环形图，以填充扇形显示剩余时间（专业模式）
- 可选时间周期和品种标签、点差显示（扩展模式）
- 3 种倒计时格式： MM:SS 、 3m 12s 或 192 sec
- 单色设计，可选动态变色区间（黄 → 红），随 K 线临近收盘而变化
- 使用 MT5 内置价格线或自定义价格线（样式、粗细、颜色、透明度）
- K 线收盘警报：脉冲（最后 10 秒）、闪烁、声音、弹窗、推送、邮件
- 适用于所有时间周期和所有品种
输入参数
主题
|参数
|说明
|颜色主题
|深色（黑色——用于浅色图表）、浅色（白色——用于深色图表）或自定义
|自动主题
|镜像当前 K 线的颜色（阳/阴），覆盖主题设置
|自定义基础颜色
|选择自定义主题时文字的基础颜色
|自定义警示颜色
|黄色区域颜色（自定义主题）
|自定义临界颜色
|红色区域颜色（自定义主题）
|动态变色区间
|关闭 = 单色；开启 = 随剩余时间变化而变色
|黄色开始于剩余 % 以下
|剩余时间低于此百分比时倒计时变黄（默认 75）
|红色开始于剩余 % 以下
|剩余时间低于此百分比时倒计时变红（默认 20）
|全部变红于剩余 % 以下
|倒计时最后百分之几全部变红（默认 5）
显示
|参数
|说明
|显示模式
|极简（ 03:12 ）/ 标准（ M5 \| 03:12 ）/ 专业（+环形图）/ 扩展（+品种与点差）
|显示时间周期
|在倒计时旁显示时间周期标签
|显示环形图
|显示加载环形图（专业模式）
|显示品种
|显示品种名称（扩展模式）
|倒计时格式
|自适应 H:MM:SS / MM:SS 、 3m 12s 或 192 sec
|对齐方式
|左 / 中 / 右（固定位置模式）
位置
|参数
|说明
|位置模式
|跟随价格线、跟随当前 K 线，或固定屏幕位置
|X 偏移
|水平偏移（像素）（默认 20）
|Y 偏移
|垂直偏移（像素）（默认 0）
外观
|参数
|说明
|字体
|字体族（默认 Segoe UI）
|字号
|6–40 像素（默认 10——小巧紧凑）
|加粗
|文字加粗开关
|不透明度
|文字透明度，10–100%（默认 100）
价格线
|参数
|说明
|价格线模式
|使用 MT5 内置最新价格线或绘制自定义线
|自定义线宽
|自定义线的粗细（1–5）
|自定义线型
|虚线、点线、实线等
|自定义线颜色
|自定义线的颜色
|自定义线不透明度
|自定义线的透明度，10–100%
警报（K 线收盘）
|参数
|说明
|最后 10 秒脉冲
|在最后 10 秒内脉冲闪烁文字颜色
|收盘闪烁
|K 线收盘时文字闪烁一次
|播放声音
|K 线收盘时播放声音
|声音文件
|MQL5\Sounds 中的声音文件名（默认 alert.wav）
|弹窗
|K 线收盘时显示弹窗提醒
|推送
|K 线收盘时发送推送通知
|邮件
|K 线收盘时发送电子邮件（需在 MT5 选项 → 电子邮件中设置）
性能
|参数
|说明
|更新间隔（秒）
|刷新间隔（秒）（默认 1）
|动画
|关闭 = 无颜色过渡（最省 CPU）
版本 1.01 — 兼容所有 MetaTrader 5 版本（x64 / AVX2+）。
需要我把这份中文介绍保存为文件（例如 .txt 或 .md ）方便您使用吗？