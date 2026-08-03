CandleCountdown PRO

Candle Countdown Pro — Описание продукта
Что это такое
Candle Countdown Pro — это лёгкий индикатор MetaTrader 5, который показывает живой обратный отсчёт до закрытия текущей свечи прямо на вашем графике. Он отсчитывает каждую секунду — с момента открытия свечи до её закрытия — так что вы всегда точно знаете, сколько времени осталось до формирования следующей свечи.
Он создан для трейдеров, которые торгуют по закрытию свечи (например, вход, выход или сигналы в момент закрытия бара) и которым нужен точный, всегда видимый таймер без задержек.
Преимущества
- Всегда точен — даже на спокойном рынке. Таймер использует умную оценку серверного времени, поэтому отсчёт продолжается плавно, даже когда рынок почти не двигается (многие таймеры в таких условиях замирают).
- Никакого беспорядка и мерцания. Только одна аккуратная метка обратного отсчёта; объекты графика создаются заранее и обновляются только при изменении текста.
- Сверхлёгкий. Всего один таймер с периодом 1 секунда и ноль буферов индикатора — почти не нагружает CPU и память, даже на многих графиках одновременно.
- Никогда не отображается дважды. Индикатор самовосстанавливается при запуске: любые старые или оставшиеся объекты таймера на графике автоматически удаляются (v1.01).
- Легко читается с первого взгляда. Адаптивный формат времени — H:MM:SS на часовых и старших таймфреймах, MM:SS на младших — с фиксированной шириной, поэтому текст не «прыгает».
- Чёткое предупреждение в конце. Отсчёт становится красным в последние 5%, чтобы вы знали, что закрытие свечи близко.
- Полностью настраиваемый. Цвет, размер, положение, стиль и сигналы — всё регулируется без написания кода.
- Дополнительные сигналы при закрытии свечи. Звук, всплывающее окно, push-уведомление или e-mail — выбирайте свои каналы.
Возможности
- Живой отсчёт, прикреплённый к линии цены/тиков у правого края (или следование за текущей свечой, или фиксированное положение)
- 4 режима отображения: Минимальный / Стандартный / Профессиональный / Расширенный
- Дополнительный круговой индикатор (pie), показывающий оставшееся время заполненным сектором (Профессиональный режим)
- Дополнительные метки таймфрейма и символа, отображение спреда (Расширенный режим)
- 3 формата отсчёта: MM:SS , 3м 12с или 192 сек
- Одноцветный дизайн с опциональными динамическими цветовыми зонами (жёлтый → красный) по мере приближения к закрытию свечи
- Встроенная линия цены MT5 или пользовательская линия цены (стиль, толщина, цвет, прозрачность)
- Сигналы при закрытии свечи: пульсация (последние 10 с), вспышка, звук, окно, push, e-mail
- Работает на всех таймфреймах и всех символах
Входные параметры
Тема
|Параметр
|Описание
|Цветовая тема
|Тёмная (чёрная — для светлых графиков), Светлая (белая — для тёмных графиков) или Пользовательская
|Авто-тема
|Отражать цвет текущей свечи (бычья/медвежья), переопределяет тему
|Пользовательский базовый цвет
|Базовый цвет текста при выборе пользовательской темы
|Пользовательский цвет предупреждения
|Цвет жёлтой зоны (пользовательская тема)
|Пользовательский критический цвет
|Цвет красной зоны (пользовательская тема)
|Динамические цветовые зоны
|Выкл = один цвет; Вкл = цвет меняется по мере истечения времени
|Жёлтый начинается ниже %
|Отсчёт становится жёлтым, когда осталось меньше этого % (по умолчанию 75)
|Красный начинается ниже %
|Отсчёт становится красным, когда осталось меньше этого % (по умолчанию 20)
|Всё красное ниже %
|Всё становится красным в последних % отсчёта (по умолчанию 5)
Отображение
|Параметр
|Описание
|Режим отображения
|Минимальный ( 03:12 ) / Стандартный ( M5 \| 03:12 ) / Профессиональный (+ круг) / Расширенный (+ символ и спред)
|Показывать таймфрейм
|Показывать метку таймфрейма рядом с отсчётом
|Показывать круг
|Показывать круговой индикатор (Профессиональный режим)
|Показывать символ
|Показывать название символа (Расширенный режим)
|Формат отсчёта
|Адаптивный H:MM:SS / MM:SS , 3м 12с или 192 сек
|Выравнивание
|Слева / По центру / Справа (режим фиксированной позиции)
Положение
|Параметр
|Описание
|Режим положения
|Следовать за линией цены, следовать за текущей свечой или фиксированное положение на экране
|Смещение X
|Горизонтальное смещение в пикселях (по умолчанию 20)
|Смещение Y
|Вертикальное смещение в пикселях (по умолчанию 0)
Внешний вид
|Параметр
|Описание
|Шрифт
|Семейство шрифта (по умолчанию Segoe UI)
|Размер шрифта
|6–40 px (по умолчанию 10 — маленький и компактный)
|Жирный
|Жирный текст вкл/выкл
|Прозрачность
|Прозрачность текста, 10–100% (по умолчанию 100)
Линия цены
|Параметр
|Описание
|Режим линии цены
|Использовать встроенную линию последней цены MT5 или рисовать пользовательскую линию
|Ширина линии
|Толщина пользовательской линии (1–5)
|Стиль линии
|Пунктирная, точечная, сплошная и т.д.
|Цвет линии
|Цвет пользовательской линии
|Прозрачность линии
|Прозрачность пользовательской линии, 10–100%
Сигналы (закрытие свечи)
|Параметр
|Описание
|Пульсация последние 10 с
|Пульсация цвета текста в последние 10 секунд
|Вспышка при закрытии
|Одноразовая вспышка текста при закрытии свечи
|Звук
|Воспроизведение звука при закрытии свечи
|Звуковой файл
|Имя звукового файла в MQL5\Sounds (по умолчанию alert.wav)
|Всплывающее окно
|Показывать всплывающее предупреждение при закрытии свечи
|Push
|Отправлять push-уведомление при закрытии свечи
|E-mail
|Отправлять e-mail при закрытии свечи (настраивается в MT5: Сервис → Настройки → E-mail)
Производительность
|Параметр
|Описание
|Обновлять каждые (с)
|Интервал обновления в секундах (по умолчанию 1)
|Анимация
|Выкл = без переходов цвета (минимальная нагрузка на CPU)
Версия 1.01 — совместима со всеми сборками MetaTrader 5 (x64 / AVX2+).
Нужно ли сохранить это описание в файл (например, .txt или .md ), чтобы его было удобно использовать?