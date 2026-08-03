CandleCountdown PRO

Candle Countdown Pro — Описание продукта

Что это такое

Candle Countdown Pro — это лёгкий индикатор MetaTrader 5, который показывает живой обратный отсчёт до закрытия текущей свечи прямо на вашем графике. Он отсчитывает каждую секунду — с момента открытия свечи до её закрытия — так что вы всегда точно знаете, сколько времени осталось до формирования следующей свечи.

Он создан для трейдеров, которые торгуют по закрытию свечи (например, вход, выход или сигналы в момент закрытия бара) и которым нужен точный, всегда видимый таймер без задержек.

Преимущества

  • Всегда точен — даже на спокойном рынке. Таймер использует умную оценку серверного времени, поэтому отсчёт продолжается плавно, даже когда рынок почти не двигается (многие таймеры в таких условиях замирают).
  • Никакого беспорядка и мерцания. Только одна аккуратная метка обратного отсчёта; объекты графика создаются заранее и обновляются только при изменении текста.
  • Сверхлёгкий. Всего один таймер с периодом 1 секунда и ноль буферов индикатора — почти не нагружает CPU и память, даже на многих графиках одновременно.
  • Никогда не отображается дважды. Индикатор самовосстанавливается при запуске: любые старые или оставшиеся объекты таймера на графике автоматически удаляются (v1.01).
  • Легко читается с первого взгляда. Адаптивный формат времени — H:MM:SS на часовых и старших таймфреймах, MM:SS на младших — с фиксированной шириной, поэтому текст не «прыгает».
  • Чёткое предупреждение в конце. Отсчёт становится красным в последние 5%, чтобы вы знали, что закрытие свечи близко.
  • Полностью настраиваемый. Цвет, размер, положение, стиль и сигналы — всё регулируется без написания кода.
  • Дополнительные сигналы при закрытии свечи. Звук, всплывающее окно, push-уведомление или e-mail — выбирайте свои каналы.

Возможности

  • Живой отсчёт, прикреплённый к линии цены/тиков у правого края (или следование за текущей свечой, или фиксированное положение)
  • 4 режима отображения: Минимальный / Стандартный / Профессиональный / Расширенный
  • Дополнительный круговой индикатор (pie), показывающий оставшееся время заполненным сектором (Профессиональный режим)
  • Дополнительные метки таймфрейма и символа, отображение спреда (Расширенный режим)
  • 3 формата отсчёта: MM:SS , 3м 12с или 192 сек
  • Одноцветный дизайн с опциональными динамическими цветовыми зонами (жёлтый → красный) по мере приближения к закрытию свечи
  • Встроенная линия цены MT5 или пользовательская линия цены (стиль, толщина, цвет, прозрачность)
  • Сигналы при закрытии свечи: пульсация (последние 10 с), вспышка, звук, окно, push, e-mail
  • Работает на всех таймфреймах и всех символах

Входные параметры

Тема

Параметр Описание
Цветовая тема Тёмная (чёрная — для светлых графиков), Светлая (белая — для тёмных графиков) или Пользовательская
Авто-тема Отражать цвет текущей свечи (бычья/медвежья), переопределяет тему
Пользовательский базовый цвет Базовый цвет текста при выборе пользовательской темы
Пользовательский цвет предупреждения Цвет жёлтой зоны (пользовательская тема)
Пользовательский критический цвет Цвет красной зоны (пользовательская тема)
Динамические цветовые зоны Выкл = один цвет; Вкл = цвет меняется по мере истечения времени
Жёлтый начинается ниже % Отсчёт становится жёлтым, когда осталось меньше этого % (по умолчанию 75)
Красный начинается ниже % Отсчёт становится красным, когда осталось меньше этого % (по умолчанию 20)
Всё красное ниже % Всё становится красным в последних % отсчёта (по умолчанию 5)

Отображение

Параметр Описание
Режим отображения Минимальный ( 03:12 ) / Стандартный ( M5 \| 03:12 ) / Профессиональный (+ круг) / Расширенный (+ символ и спред)
Показывать таймфрейм Показывать метку таймфрейма рядом с отсчётом
Показывать круг Показывать круговой индикатор (Профессиональный режим)
Показывать символ Показывать название символа (Расширенный режим)
Формат отсчёта Адаптивный H:MM:SS / MM:SS , 3м 12с или 192 сек
Выравнивание Слева / По центру / Справа (режим фиксированной позиции)

Положение

Параметр Описание
Режим положения Следовать за линией цены, следовать за текущей свечой или фиксированное положение на экране
Смещение X Горизонтальное смещение в пикселях (по умолчанию 20)
Смещение Y Вертикальное смещение в пикселях (по умолчанию 0)

Внешний вид

Параметр Описание
Шрифт Семейство шрифта (по умолчанию Segoe UI)
Размер шрифта 6–40 px (по умолчанию 10 — маленький и компактный)
Жирный Жирный текст вкл/выкл
Прозрачность Прозрачность текста, 10–100% (по умолчанию 100)

Линия цены

Параметр Описание
Режим линии цены Использовать встроенную линию последней цены MT5 или рисовать пользовательскую линию
Ширина линии Толщина пользовательской линии (1–5)
Стиль линии Пунктирная, точечная, сплошная и т.д.
Цвет линии Цвет пользовательской линии
Прозрачность линии Прозрачность пользовательской линии, 10–100%

Сигналы (закрытие свечи)

Параметр Описание
Пульсация последние 10 с Пульсация цвета текста в последние 10 секунд
Вспышка при закрытии Одноразовая вспышка текста при закрытии свечи
Звук Воспроизведение звука при закрытии свечи
Звуковой файл Имя звукового файла в MQL5\Sounds (по умолчанию alert.wav)
Всплывающее окно Показывать всплывающее предупреждение при закрытии свечи
Push Отправлять push-уведомление при закрытии свечи
E-mail Отправлять e-mail при закрытии свечи (настраивается в MT5: Сервис → Настройки → E-mail)

Производительность

Параметр Описание
Обновлять каждые (с) Интервал обновления в секундах (по умолчанию 1)
Анимация Выкл = без переходов цвета (минимальная нагрузка на CPU)

Версия 1.01 — совместима со всеми сборками MetaTrader 5 (x64 / AVX2+).

Нужно ли сохранить это описание в файл (например, .txt или .md ), чтобы его было удобно использовать?


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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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