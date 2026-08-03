CandleCountdown PRO

Что это такое

Candle Countdown Pro — Описание продукта

Candle Countdown Pro — это лёгкий индикатор MetaTrader 5, который показывает живой обратный отсчёт до закрытия текущей свечи прямо на вашем графике. Он отсчитывает каждую секунду — с момента открытия свечи до её закрытия — так что вы всегда точно знаете, сколько времени осталось до формирования следующей свечи.

Он создан для трейдеров, которые торгуют по закрытию свечи (например, вход, выход или сигналы в момент закрытия бара) и которым нужен точный, всегда видимый таймер без задержек.

Преимущества

Всегда точен — даже на спокойном рынке. Таймер использует умную оценку серверного времени, поэтому отсчёт продолжается плавно, даже когда рынок почти не двигается (многие таймеры в таких условиях замирают).

Таймер использует умную оценку серверного времени, поэтому отсчёт продолжается плавно, даже когда рынок почти не двигается (многие таймеры в таких условиях замирают). Никакого беспорядка и мерцания. Только одна аккуратная метка обратного отсчёта; объекты графика создаются заранее и обновляются только при изменении текста.

Только одна аккуратная метка обратного отсчёта; объекты графика создаются заранее и обновляются только при изменении текста. Сверхлёгкий. Всего один таймер с периодом 1 секунда и ноль буферов индикатора — почти не нагружает CPU и память, даже на многих графиках одновременно.

Всего один таймер с периодом 1 секунда и ноль буферов индикатора — почти не нагружает CPU и память, даже на многих графиках одновременно. Никогда не отображается дважды. Индикатор самовосстанавливается при запуске: любые старые или оставшиеся объекты таймера на графике автоматически удаляются (v1.01).

Индикатор самовосстанавливается при запуске: любые старые или оставшиеся объекты таймера на графике автоматически удаляются (v1.01). Легко читается с первого взгляда. Адаптивный формат времени — H:MM:SS на часовых и старших таймфреймах, MM:SS на младших — с фиксированной шириной, поэтому текст не «прыгает».

Адаптивный формат времени — H:MM:SS на часовых и старших таймфреймах, MM:SS на младших — с фиксированной шириной, поэтому текст не «прыгает». Чёткое предупреждение в конце. Отсчёт становится красным в последние 5% , чтобы вы знали, что закрытие свечи близко.

Отсчёт становится , чтобы вы знали, что закрытие свечи близко. Полностью настраиваемый. Цвет, размер, положение, стиль и сигналы — всё регулируется без написания кода.

Цвет, размер, положение, стиль и сигналы — всё регулируется без написания кода. Дополнительные сигналы при закрытии свечи. Звук, всплывающее окно, push-уведомление или e-mail — выбирайте свои каналы.

Возможности

Живой отсчёт, прикреплённый к линии цены/тиков у правого края (или следование за текущей свечой, или фиксированное положение)

у правого края (или следование за текущей свечой, или фиксированное положение) 4 режима отображения : Минимальный / Стандартный / Профессиональный / Расширенный

: Минимальный / Стандартный / Профессиональный / Расширенный Дополнительный круговой индикатор (pie) , показывающий оставшееся время заполненным сектором (Профессиональный режим)

, показывающий оставшееся время заполненным сектором (Профессиональный режим) Дополнительные метки таймфрейма и символа, отображение спреда (Расширенный режим)

3 формата отсчёта: MM:SS , 3м 12с или 192 сек

Одноцветный дизайн с опциональными динамическими цветовыми зонами (жёлтый → красный) по мере приближения к закрытию свечи

(жёлтый → красный) по мере приближения к закрытию свечи Встроенная линия цены MT5 или пользовательская линия цены (стиль, толщина, цвет, прозрачность)

(стиль, толщина, цвет, прозрачность) Сигналы при закрытии свечи: пульсация (последние 10 с), вспышка , звук , окно , push , e-mail

(последние 10 с), , , , , Работает на всех таймфреймах и всех символах

Входные параметры

Тема

Параметр Описание Цветовая тема Тёмная (чёрная — для светлых графиков), Светлая (белая — для тёмных графиков) или Пользовательская Авто-тема Отражать цвет текущей свечи (бычья/медвежья), переопределяет тему Пользовательский базовый цвет Базовый цвет текста при выборе пользовательской темы Пользовательский цвет предупреждения Цвет жёлтой зоны (пользовательская тема) Пользовательский критический цвет Цвет красной зоны (пользовательская тема) Динамические цветовые зоны Выкл = один цвет; Вкл = цвет меняется по мере истечения времени Жёлтый начинается ниже % Отсчёт становится жёлтым, когда осталось меньше этого % (по умолчанию 75) Красный начинается ниже % Отсчёт становится красным, когда осталось меньше этого % (по умолчанию 20) Всё красное ниже % Всё становится красным в последних % отсчёта (по умолчанию 5)

Отображение

Параметр Описание Режим отображения Минимальный ( 03:12 ) / Стандартный ( M5 \| 03:12 ) / Профессиональный (+ круг) / Расширенный (+ символ и спред) Показывать таймфрейм Показывать метку таймфрейма рядом с отсчётом Показывать круг Показывать круговой индикатор (Профессиональный режим) Показывать символ Показывать название символа (Расширенный режим) Формат отсчёта Адаптивный H:MM:SS / MM:SS , 3м 12с или 192 сек Выравнивание Слева / По центру / Справа (режим фиксированной позиции)

Положение

Параметр Описание Режим положения Следовать за линией цены, следовать за текущей свечой или фиксированное положение на экране Смещение X Горизонтальное смещение в пикселях (по умолчанию 20) Смещение Y Вертикальное смещение в пикселях (по умолчанию 0)

Внешний вид

Параметр Описание Шрифт Семейство шрифта (по умолчанию Segoe UI) Размер шрифта 6–40 px (по умолчанию 10 — маленький и компактный) Жирный Жирный текст вкл/выкл Прозрачность Прозрачность текста, 10–100% (по умолчанию 100)

Линия цены

Параметр Описание Режим линии цены Использовать встроенную линию последней цены MT5 или рисовать пользовательскую линию Ширина линии Толщина пользовательской линии (1–5) Стиль линии Пунктирная, точечная, сплошная и т.д. Цвет линии Цвет пользовательской линии Прозрачность линии Прозрачность пользовательской линии, 10–100%

Сигналы (закрытие свечи)

Параметр Описание Пульсация последние 10 с Пульсация цвета текста в последние 10 секунд Вспышка при закрытии Одноразовая вспышка текста при закрытии свечи Звук Воспроизведение звука при закрытии свечи Звуковой файл Имя звукового файла в MQL5\Sounds (по умолчанию alert.wav) Всплывающее окно Показывать всплывающее предупреждение при закрытии свечи Push Отправлять push-уведомление при закрытии свечи E-mail Отправлять e-mail при закрытии свечи (настраивается в MT5: Сервис → Настройки → E-mail)

Производительность

Параметр Описание Обновлять каждые (с) Интервал обновления в секундах (по умолчанию 1) Анимация Выкл = без переходов цвета (минимальная нагрузка на CPU)

Версия 1.01 — совместима со всеми сборками MetaTrader 5 (x64 / AVX2+).

Нужно ли сохранить это описание в файл (например, .txt или .md ), чтобы его было удобно использовать?