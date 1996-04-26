Auto Trading Plan Generator PRO MT4

产品简介

Auto Trading Plan Generator PRO 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图反转形态交易系统。它以经典的三K线反转形态作为核心入场逻辑，叠加 EMA50 与 EMA200 双均线构成的趋势云作为背景参考，并在每一个反转信号触发时即时绘制一份完整的交易计划面板——包含动态止损、双档止盈目标和基于结构位的风险回报比，让交易者无需手动计算即可在信号出现的同时获得一套可执行的进出场方案。系统在主图上同步绘制 EMA50（皇家蓝实线）与 EMA200（橙色实线）两条趋势均线，并在图表最右侧的最新K线位置实时显示当前趋势状态文字（Up Trend / Down Trend / Range），使反转信号与中期趋势背景一目了然。该指标将形态识别、趋势监控、计划生成与风险管理融为一体，是追求「形态触发、计划先行」纪律化交易的理想主图工具。

核心功能

三K线反转形态识别 这是本指标最核心的入场逻辑。系统在每一根K线上检测由三根连续K线构成的经典反转结构。多头反转（Buy）要求：倒数第二根K线为阴线，倒数第一根K线亦为阴线且其高低点均低于倒数第二根（形成走低的二连阴），而当前K线为阳线且其最高价向上突破倒数第二根K线的最高价——这一结构表明空方连续压制后多方一举收复失地，是典型的底部反转信号。空头反转（Sell）为完全镜像的结构：二连阳走高后当前阴线向下跌破前高对应的低点结构，表明多方衰竭后空方夺回控制，是典型的顶部反转信号。系统对每个原始形态信号施加冷却周期过滤，避免在密集震荡区反复触发重复信号，确保每一个标注的信号都具备独立的实战意义。

EMA 趋势云与实时趋势状态 系统在主图上绘制 EMA50（皇家蓝实线）与 EMA200（橙色实线）两条指数移动平均线，二者共同构成可视化的趋势参考带。当 EMA50 位于 EMA200 上方时判定为多头趋势，反之判定为空头趋势。需要特别说明的是，按照本指标的原始设计逻辑，EMA 趋势状态 仅用于在图表上提供背景参考，并不参与信号的过滤 ——即无论当前处于多头还是空头趋势，只要三K线反转形态成立，信号即会触发，从而完整保留形态本身的反转捕捉能力。在图表最右侧的最新K线位置，系统实时绘制趋势状态文字标签：多头趋势显示皇家蓝 Up Trend，空头趋势显示橙色 Down Trend，两者胶着时显示灰色 Range，让交易者随时掌握中期趋势背景，自行决定是否结合趋势方向对信号进行主观筛选。

交易计划面板与止损虚线 这是本指标最具实战价值的功能。每当 Buy 或 Sell 信号触发时，系统在信号K线旁自动绘制一份结构化的交易计划面板，包含四项关键数据：Stop（动态止损，取「入场价减去两倍 ATR14」与「近20根K线最低点」二者中对多头更保守者，空头则取「入场价加上两倍 ATR14」与「近20根K线最高点」中对空头更保守者）、T1（第一止盈目标，基于 1.5 倍风险）、T2（第二止盈目标，基于 2.5 倍风险）、RR（风险回报比，基于近期结构极值与入场价的距离除以风险，多头为 (HH20−入场)/风险，空头为 (入场−LL20)/风险）。面板以白色标题、红色止损、绿色止盈、黄色风险回报比的分色排版呈现，一目了然。此外，系统在信号触发后的指定K线数内绘制红色虚线止损参考线，让止损位置在图表上持续可见，强化纪律执行。

买入信号

Buy (做多)：当三K线多头反转形态成立时触发——倒数第二根为阴线、倒数第一根为走低阴线、当前K线为阳线且最高价突破倒数第二根K线的最高价，并满足信号冷却条件。信号触发后，在K线下方显示皇家蓝向上箭头与 "Buy" 文字，并同步绘制完整的做多交易计划面板（Stop / T1 / T2 / RR）。该信号代表空方连续压制后多方强势收复失地的底部反转结构，是形态学意义上的高置信度做多入场信号。

卖出信号

Sell (做空)：当三K线空头反转形态成立时触发——倒数第二根为阳线、倒数第一根为走高阳线、当前K线为阴线且最低价跌破倒数第二根K线的最低价，并满足信号冷却条件。信号触发后，在K线上方显示橙色向下箭头与 "Sell" 文字，并同步绘制完整的做空交易计划面板（Stop / T1 / T2 / RR）。该信号代表多方连续推升后空方强势夺回控制的顶部反转结构，是形态学意义上的高置信度做空入场信号。

实战应用

在日常反转交易中，本指标的核心价值在于「形态即信号、信号即计划」。三K线反转形态本身已包含「趋势衰竭 + 反向突破」的双重确认，信号质量高于单一K线形态。建议将交易计划面板中的 Stop 价位作为硬止损严格执行，T1 作为第一档减仓目标（锁定部分利润），T2 作为第二档减仓或全部离场目标（锁定更大利润）。RR 值可作为信号质量的辅助筛选：当 RR 较高时，说明信号位置距离结构极值有充足空间，值得积极参与；当 RR 偏低时，可考虑缩小仓位或放弃该信号。

红色虚线止损参考线在信号后数根K线内持续显示，其核心作用是强化视觉提醒，防止交易者在持仓过程中因情绪波动而随意移动止损。建议将虚线价位同步设置为交易终端中的实际止损单，实现「所见即所设」的纪律化执行。EMA50 与 EMA200 趋势云虽不参与信号过滤，但可作为主观筛选的重要参考：在 Up Trend 状态下，Buy 反转信号的顺势属性更强，可给予更高权重；在 Down Trend 状态下，Sell 反转信号同理。反之，逆趋势方向的反转信号可作为短线反弹/回调的捕捉机会，但应适当缩小仓位并严格执行止损。图表右侧的趋势状态标签可帮助交易者快速判断当前应重点关注哪一方向的信号。

参数说明

核心算法参数：信号冷却（Signal cooldown）控制信号触发后的冷却K线数，有效防止在密集震荡区连续触发重复信号，保持信号的稀缺性和实战价值，默认 10。止损线持续K线数（Plan line bars）控制红色虚线止损参考线在信号后持续显示的时长，默认 5，数值越大止损线显示越久，适合持仓周期较长的交易者。最多回溯标注K线数（Max Lookback Bars）控制历史信号标注与计划面板的最大回溯K线数，兼顾图表整洁与回测需求，默认 2000。

提醒设置：收盘确认后提醒（Alert On Bar Close）默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在K线收盘确认形态成立后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假形态信号。弹窗（Popup）和声音（Sound）默认开启，推送（Push）和邮件（Email）默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整，并可自定义声音文件。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Buy 和 Sell 两种信号分别独立开启或关闭提醒功能，默认两者均开启，便于您只接收与当前策略方向相关的信号，过滤不必要的噪音。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的三K线反转形态比小周期更稳定，假形态更少，交易计划中的止损和止盈距离也更合理。由于反转形态本身需要三根K线确认，信号频率适中，每一个信号都代表一次完整的「衰竭—突破」结构，适合追求形态化纪律交易的交易者。

建议将本指标的反转信号与 EMA 趋势云提供的中期趋势背景结合使用，实现「趋势定权重、形态找入场」的配合策略。例如，在 EMA50 高于 EMA200 的多头趋势中，重点关注 Buy 反转信号作为顺势回调买入机会；在空头趋势中重点关注 Sell 反转信号。对于逆趋势方向的反转信号，可作为短线反转博弈，但务必严格按照计划面板中的 Stop 价位设置止损。RR 值应作为信号筛选的重要参考：优先选择 RR 较高的信号，放弃 RR 过低的信号。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格按照计划面板中的 Stop 价位设置止损，将本指标作为决策辅助与纪律执行工具而非唯一依据。

总结