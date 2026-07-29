FKG Trade Manager
- 实用工具
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- 版本: 1.13
- 更新: 12 八月 2026
FKG Trade Manager – 专业风控与订单管理专家顾问 (EA)
FKG Trade Manager 是一款功能强大的多语言交易管理 EA，旨在帮助交易者全面掌控持仓、风险敞口和订单执行。它在图表上提供了一个简洁的深色主题可移动交互面板，助您告别情绪化交易，实现日常仓位管理自动化。
核心功能
- 快捷分批平仓按钮 (10%, 20%, 50%)： 一键安全锁仓部分利润，实时显示每个档位的手数与浮动盈亏。
- 动态篮子盈亏追踪： 实时监控总盈亏（含隔夜费与佣金），带有直观的颜色状态提示。
- 高级保本 (Break-Even) 自动化： 当价格达到指定点数时自动移动止损以锁定利润，并可选择同时取消挂单。
- 隐形止损/止盈线 (Stealth)： 使用图表虚拟显示的止损止盈水平，有效防止被对家或平台恶意扫损。
- 自动多级分批止盈 (PTP)： 支持最多 5 个自定义距离/手数阶梯，实现全自动金字塔式减仓。
- 批量订单控制： 一键平掉所有仓位、仅平盈利仓位，或一键取消所有待处理挂单。
- 多语言界面： 原生支持 12 种全球主流语言。