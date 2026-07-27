RBM Atr Pro
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Renato Brendim MediciRBM Trader is an Economist and Global Trader, specialized in FX, Derivatives and Equity. Creator of the Reverse Setup and the GFT method.
Author of the book "Macroeconomics for Traders," connecting macroeconomics, geopolitics and financial markets in a practical, straight-to-the-point way.
- 版本: 1.10
RBM ATR PRO v1.10
Quem opera mercado volátil sabe como é ruim tomar stop por causa de uma violinada de pavio e ver o preço andar forte a favor logo depois. O RBM ATR PRO foi desenvolvido exatamente para resolver isso. Ele evolui o indicador clássico de volatilidade combinando a leitura do ATR com dois níveis independentes de suavização.
A linha no gráfico fica limpa e objetiva: verde para estrutura de alta e vermelha quando o mercado vira para a baixa. Funciona perfeitamente para rastrear a tendência principal, servir como suporte e resistência móvel ou ajustar seu trailing stop de forma técnica.
O que você encontra na versão 1.10
Filtro de ruído no preço: Em vez de reagir a qualquer sombra de candle como os indicadores comuns, ele permite filtrar os picos antes de calcular a linha. Isso reduz drasticamente os falsos sinais em momentos de consolidação.
Suavização visual da linha: Controle total sobre o desenho na tela. Você pode escolher o método de média (SMA, EMA, LWMA ou SMMA) e o período ideal para eliminar os degraus brutos que o ATR tradicional costuma criar.
Leitura Multi-Timeframe (MTF): Dá para operar no gráfico de 5 minutos mantendo o ATR calibrado com a volatilidade do M15 ou H1. Isso traz uma estabilidade impressionante para a operação.
Ajuste automático de precisão: O código identifica quantas casas decimais o ativo possui e faz a normalização exata.
Compatibilidade universal: Pronto para rodar no Ouro (XAUUSD), Mini Índice, Mini Dólar, pares de Forex, Ações e Criptomoedas.
Parâmetros de Entrada
Tempo Gráfico do ATR: Escolha se o cálculo usa o gráfico atual ou um tempo maior.
Período ATR: Quantidade de velas para medir o alcance médio de preço.
Multiplicador: Fator que ajusta a distância da linha em relação ao preço.
Filtrar Ruído de Pavio: Liga ou desliga a suavização no preço base.
Suavizar a Linha: Liga o filtro visual direto no desenho do indicador.
Tipo e Período de Suavização: Escolha o algoritmo da média (EMA, SMA, etc.) e a intensidade da curva.
Dicas práticas de configuração
Em ativos explosivos como XAUUSD, Índices e Cripto, mantenha o filtro de ruído do preço ativo e ajuste o multiplicador entre 1.8 e 2.2. Isso deixa a operação respirar nos momentos de briga de players sem te tirar da tendência principal.
Para scalping rápido no Forex, use o tempo gráfico atual com um período de ATR menor para capturar tiros curtos de continuação.
RBM Trader
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