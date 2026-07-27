RBM ATR PRO v1.10

Quem opera mercado volátil sabe como é ruim tomar stop por causa de uma violinada de pavio e ver o preço andar forte a favor logo depois. O RBM ATR PRO foi desenvolvido exatamente para resolver isso. Ele evolui o indicador clássico de volatilidade combinando a leitura do ATR com dois níveis independentes de suavização.

A linha no gráfico fica limpa e objetiva: verde para estrutura de alta e vermelha quando o mercado vira para a baixa. Funciona perfeitamente para rastrear a tendência principal, servir como suporte e resistência móvel ou ajustar seu trailing stop de forma técnica.

O que você encontra na versão 1.10

Filtro de ruído no preço: Em vez de reagir a qualquer sombra de candle como os indicadores comuns, ele permite filtrar os picos antes de calcular a linha. Isso reduz drasticamente os falsos sinais em momentos de consolidação.

Suavização visual da linha: Controle total sobre o desenho na tela. Você pode escolher o método de média (SMA, EMA, LWMA ou SMMA) e o período ideal para eliminar os degraus brutos que o ATR tradicional costuma criar.

Leitura Multi-Timeframe (MTF): Dá para operar no gráfico de 5 minutos mantendo o ATR calibrado com a volatilidade do M15 ou H1. Isso traz uma estabilidade impressionante para a operação.

Ajuste automático de precisão: O código identifica quantas casas decimais o ativo possui e faz a normalização exata.

Compatibilidade universal: Pronto para rodar no Ouro (XAUUSD), Mini Índice, Mini Dólar, pares de Forex, Ações e Criptomoedas.

Parâmetros de Entrada

Tempo Gráfico do ATR: Escolha se o cálculo usa o gráfico atual ou um tempo maior.

Período ATR: Quantidade de velas para medir o alcance médio de preço.

Multiplicador: Fator que ajusta a distância da linha em relação ao preço.

Filtrar Ruído de Pavio: Liga ou desliga a suavização no preço base.

Suavizar a Linha: Liga o filtro visual direto no desenho do indicador.

Tipo e Período de Suavização: Escolha o algoritmo da média (EMA, SMA, etc.) e a intensidade da curva.

Dicas práticas de configuração

Em ativos explosivos como XAUUSD, Índices e Cripto, mantenha o filtro de ruído do preço ativo e ajuste o multiplicador entre 1.8 e 2.2. Isso deixa a operação respirar nos momentos de briga de players sem te tirar da tendência principal.

Para scalping rápido no Forex, use o tempo gráfico atual com um período de ATR menor para capturar tiros curtos de continuação.

RBM Trader