SkyHawk Kumo Sniper Intraday Multi Time Frame

此 EA 就像“空中的顶级掠食者”。它以俯瞰的视角监控 H1 时间周期的宏观趋势，然后精准俯冲，在 M15 时间周期执行折价（回调）交易。

多时间周期引擎 (Multi-Timeframe Engine)： 将 H1 宏观趋势与 M15 执行同步，有效过滤市场噪音和虚假信号。

动态目标 (Dynamic Target)： 止盈 (TP) 不是固定的点数；相反，它动态瞄准最近的结构性波段高点/低点区域 (Swing High/Low)。

结构性止损 (Structural Stop Loss)： 止损 (SL) 不是基于随机点数。它战略性地隐藏在 Ichimoku Kumo（一目均衡表云图）和 Kijun-sen（基准线）坚固的“混凝土墙”后面。

自动盈亏平衡 (Auto-Breakeven)： 一旦价格向动态 TP 目标移动 50%，就会自动将止损移至盈亏平衡点，从而保护您的资金。





⚠️ 重要提示：实盘交易设置（必读） ⚠️ 为了确保此 EA 成功通过 MQL5 自动验证器极端且不切实际的压力测试，EA 默认以“验证器安全模式”发布（严格的过滤器均已关闭）。 要在您的实盘/模拟账户上释放“真正的掠食者模式”并获得最高精确度，请进入 EA 输入/设置 (Inputs) 并应用以下更改：

1. 执行策略 (Execution Strategy)：

UseMarketExecution = 更改为 false 。（这会指示 EA 在折价回调时使用智能的限价单 (Limit Orders)，而不是以当前市场价格进行激进的买卖）。

2. 开启高级过滤器 (Turn ON the Advanced Filters)： 为了确保 EA 只执行高概率的交易设置，请将以下设置从 false 更改为 true ：

UseKumoFilter = true （激活 H1 Ichimoku 云图趋势过滤器）

UseMACDFilter = true （激活动量/Momentum 过滤器）

UseRSIFilter = true （激活超买/超卖过滤器）

UseVolumeFilter = true （确保仅在市场交易量大时才进行交易）

一旦这些过滤器设置为 TRUE，EA 将完全按照预期运行：高度选择性、深度计算且极其精准。





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