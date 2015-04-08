ADR Momentum Retracement Dashboard

您是否厌倦了盲目追单并在虚假突破中被套？现在开始加入“机构大户”的行列，只在最具优势 review 的溢价折扣价位介入市场。
ADR Momentum Retracements Dashboard 是一款专为 MetaTrader 5 平台量身打造的高性能多货币对实用扫描控制面板。它能够在日线（D1）时间周期上同时持续扫描多达 30 个资产，以精准捕获资产在当日交易时段何时受到机构资金的全力推动，并成功突破其动态的平均单日波幅（ADR 14）
一旦巨大的动能扩张 K 线收盘，机构的资金足迹即被锁定。本控制面板将自动计算出基于该特定动能 K 线所延伸的动态数学斐波那契回撤层（38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%） 。它将以标准点（Pips）实时追踪当前价格与各层级之间的距离，并在市场回撤至高概率的折扣反转区域（黄金分割率）时，向您发出精准的技术提示。
🚀 核心高级特性
  • 自适应可折叠面板引擎（Adaptive Collapsing Panel） ：告别繁琐臃肿的图表界面。控制面板会自动扫描您的输入字段，并动态折叠其垂直背景高度，以完美契合您当前正在活跃追踪的资产数量。
  • 全行交互式快捷控制（Full-Row Controls） ：实现极致的工作区切换效率。只需点击资产数据行的任意位置 （无论资产名称、ADR 百分比还是斐波那契点位距离），即可瞬间激活并打开一个加载了您最青睐的预设视觉模板（ default.tpl ）的全新干净图表窗口。
  • 零延迟架构设计（Zero-Lag Architecture） ：专为极致的 VPS 及硬件效率而生。繁重的数据处理例程通过持续的 1 秒背景节流时钟运行，确保您的终端即使在遭遇高影响力的重大财经新闻发布、市场剧烈波动时，依然能够保持丝滑流畅、毫无卡顿。
  • 防刷屏状态锁定过滤器（Anti-Spam State Locking） ：内置的状态记忆追踪标记可确保您的电脑弹窗和智能手机推送通知在每次价格交叉跨越目标水平位时，严格地仅触发一次 。所有触发状态将在市场每日收盘结算（Daily Rollover）时自动重置，无缝衔接。
  • 动态经纪商代码解析器（Dynamic Broker Symbol Solver） ：提供原生输入参数，用于处理外汇自定义前缀、外汇后缀，并为非外汇资产（黄金、加密货币、指数）配备了独立的切换开关。100% 完美兼容全球任何经纪商的任何执行模式。
  • 集成式临近预警功能（Proximity Alerts） ：在价格真正触及线条之前率先收到预警。完全可调的预警半径（例如：5.0 Pips）可确保您在确切的执行点位被触及之前，就已经在显示器前做好了充分的交易准备。
  • 自动对比度背景面板 ：智能集成亮度分析仪，自动读取您当前的图表工作区主题，并瞬间转换面板边框的对比颜色（黑色主题使用粗体白色框架，白色主题使用粗体黑色框架），以此确保文本极佳的可读性。
🎛️ 输入参数指南 (Input Parameters)
  • --- SYSTEM SETTINGS ---
    • InpADRPeriod （默认值: 14）：向前追溯 X 天以计算资产真正的基准波动率。
    • InpADRThreshold （默认值: 95）：设置自定义百分比边界（例如：95% 或 100% ADR）以映射出特定的机构放量买入/卖出行为。
    • InpTemplateName （默认值: "default.tpl"）：点击数据行时所应用的特定工作区模板名称。
  • --- BROKER SYMBOL MANIPULATION ---
    • InpForexPrefix / InpForexSuffix ：字符串处理程序，用于附加您经纪商特有的独特命名风格（例如： m 或 .ecn ）。
    • InpApplyToXAUUSD / InpApplyToCustom ：专门针对第 29 和 30 行启用/禁用标准扩展，以支持自定义加密货币或商品矩阵。
  • --- PC SOUND / PHONE PUSH ALERTS ---
    • 独立的 true/false 开关，用于开启或关闭针对 4 个主要斐波那契水平位的电脑声音弹窗预警或智能手机 Push 推送通知。
  • --- PROXIMITY ALERT SETTINGS ---
    • InpEnableProxAlert / InpEnableProxPush ：临近距离警告的总开关。
    • InpProximityPips （默认值: 5.0）：在价格实际触及斐波那契线之前的标准点位缓冲区间。

推荐产品
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
5 (1)
实用工具
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Professional Copy Trade EA for MT5 Master File
Thio Tjuan Kwang
实用工具
Please visit =  https://www.mql5.com/en/market/product/181686  for slave EA MT4 Version =  https://www.mql5.com/en/market/product/183101 Free Demo Version =  https://c.mql5.com/6/1019/COPYTRADE_V15DEMO.zip User Manual : download here Professional Copy Trade EA for MT5, NO HASSLE, PLUG and PLAY and CROSS PLATFORM MT4 <---> MT5. A powerful and reliable Copy Trade Expert Advisor designed for traders, signal providers, fund managers, and prop firm users. Easily copy trades between multiple accounts
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
3.87 (45)
专家
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
指标
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Ultimate Gold Hybrid
Md Atiqur Rahman
专家
Key Benefits at a Glance: Lorentzian ML signal generation Majority voting across 3 timeframes Automatic market regime detection Smart equity recovery with group profit targets 1% risk‑based adaptive lot sizing ATR‑based dynamic SL/TP & trailing Emergency drawdown cut Live on‑chart info panel Hybrid Lorentzian Gold ML EA v2.0 – Intelligent Adaptive Trading for XAUUSD Next‑Gen Machine Learning Core A Lorentzian KNN classifier analyzes 5 normalized features (RSI, WaveTren
FREE
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Trade Copier MT5 Copy Trade Orders
Nurhidaya Tullah
3.14 (7)
实用工具
MT5 到 MT5 交易复制器 —— MetaTrader 5 本地交易复制系统 概述 这是一款专业的 MetaTrader 5 本地交易复制系统，用于在同一台计算机或 VPS 环境中运行的多个 MT5 终端之间同步交易。 该系统专为管理多个交易账户的交易者设计，能够提供稳定可靠的交易复制功能，并支持灵活的配置选项。 系统可在个人电脑和 VPS 环境中稳定运行，其性能取决于终端和系统资源。 典型应用场景 多账户交易管理，并通过实时图形化仪表盘进行监控 Prop Firm（资管挑战账户）管理，监控从端终端并控制同步状态 MT5 终端之间的交易信号复制，执行快速且稳定 多账户投资组合分配 需要稳定交易复制和系统状态跟踪的 VPS 或本地部署环境 需要实时监控系统和终端健康状态的专业交易环境 核心功能 MT5 终端之间的本地交易复制 支持反向交易模式（Reverse Trade Mode） 支持多个主端（Master）和从端（Slave）终端 支持市价单和挂单复制 同步止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit） Magic Number 过滤系统 仅买入（Buy On
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
Grid Trading MT5
Waseem Raza
实用工具
Grid Trading EA is a semi-automated one-click trading EA for both Normal Trading and Grid/Martingale Trading . Normal Trading Simply click Buy or Sell directly from the chart. The EA will automatically manage trades by: Setting Stop Loss and Take Profit Managing Trailing Stop Grid / Martingale Trading (For Hedging Account Type Only) When Grid Trading mode is enabled, the EA will automatically open additional grid orders at specified distances while increasing the lot size based on your settings.
Divergent Stochastic Filter II
Ebrah Ssali
指标
Divergent Stochastic Filter II Catch Reversals Early, Filter Noise, Trade with Confidence The Edge: Why This Stochastic is Different  Every trader knows the Stochastic oscillator. But knowing when to trust its signals, that's the real challenge. The Divergent Stochastic Filter II transforms this classic indicator into a precision reversal detection system by adding critical elements: divergence intelligence, signal filtering and exhaustion detection.  While standard Stochastic oscillators fire s
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.33 (9)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
专家
The Price Action Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Price Action Builder Basic :     it provides 2 new candlestick patterns besides the pinbar (already available in the basic edition);     in most configurations, backtesting usually shows an average yearly return rate increased by approximately 50%;     the account growth curve is also smoother, due to larger number of trades, almost double (2x) compared to the free version. While aimed primarily at obtaining
Aurum Intraday EA
Rodrigo Leonardo Favreau Giuliodoro
专家
Aurum Intraday EA – Advanced Gold Trading Algorithm The Aurum Intraday EA is a powerful automated trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) traders who want to capture strong intraday movements while maintaining full control over risk and strategy configuration. Built with a robust algorithm and optimized for H1 and H4 timeframes (H4 recommended) , this Expert Advisor is capable of identifying high-probability opportunities in the gold market and executing trades with precision and
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
实用工具
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
WolfgangThePatternGuru
Humphrey Mangera
程序库
Key Features: 200+ Fully Implemented Patterns   across all categories Advanced Market Structure Analysis Smart Money Integration   (Wyckoff, Order Blocks, Liquidity) Professional Risk Management Multi-Timeframe Analysis AI-Powered Confidence Scoring Advanced Visualization Real-time Alerts Pattern Categories: Single Candle Patterns (Hammer, Doji, Marubozu, etc.) Multi-Candle Patterns (Engulfing, Stars, Harami, etc.) Chart Patterns (Head & Shoulders, Cup & Handle, Triangles, etc.) Harmonic Pattern
FREE
Close All Position In exact at half of second
Anik Chandra Dey Sagor
实用工具
It Will Close Your All Trade   in Half of second  no matter you open 100 plus trade open it will close all trade half of second  . it good work for 1 -5 min scalping   this Ea have  many function see the pic i uploaded   there  . ea that have function close all trade , close all lossing trade , close all profit trade . also have lot system where you can put your  expected lot and buy sell button and it can close 100 trade in 1 second  
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
指标
关于指标 该指标基于金融工具收盘价的蒙特卡罗模拟。按照定义，蒙特卡罗是一种统计技术，用于通过基于之前观察的结果的随机数来模拟不同结果的概率。 它是如何工作的？ 该指标通过基于历史数据模拟随时间变化的随机价格变动，为证券生成多个价格情景。每次模拟试验使用随机变量来有效地模拟未来在给定时间范围内的市场波动，重点在 收盘价 的波动。 蒙特卡罗模拟的优势 - 蒙特卡罗模拟通过在多种可能的未来情景下进行测试，有助于分析不同交易策略的风险。 - 它有助于确定策略在不同市场条件下的表现，包括罕见的极端事件（尾部风险）。 - 与依赖单点预测不同，蒙特卡罗提供了具有相关概率的潜在结果范围。这有助于理解盈利或亏损的可能性。 对于希望基于不同结果的概率而不是绝对预测来管理风险的交易者来说，蒙特卡罗是一个有用的工具。
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Telegram Utility Close Order and Pause other EAs
Phuc Nguyen Vinh
实用工具
Telegram Utility EA 链接到任何私人/公共机器人，可以帮助您： 通过命令立即关闭所有订单。 该命令使用您的自定义密码进行编码，只有您知道。 Telegram 机器人会告诉您所有订单何时关闭，甚至暂停您的 MT5 终端中所有其他正在运行的 EA。 只需单击一下即可暂停/恢复在终端中运行的任何其他 EA！ 以点数形式或货币形式出口贸易报告。 向机器人或您的社区（电报聊天组、电报频道）发送买入/卖出信号。 您可以手动选择要发送的交易类型。 通过屏幕截图发送信号。 图表屏幕截图也可以手动选择。 在您发出命令时在您选择的任何图表上发送屏幕截图。 所有参数都易于理解和修改。 您可以留言寻求进一步支持 如何将买入卖出信号 mt5 发送到您的电报 如何在 mt5 上暂停停止其他 EA
Trendline EA MT5
Carlos Oliveira
4.8 (15)
实用工具
Trendline EA MT5 Trendline EA MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动专家顾问（EA），用于根据用户绘制的趋势线执行交易操作或发送提醒。 MetaTrader 5 并未提供直接通过趋势线下单或管理交易的原生功能。本专家顾问通过监控用户定义的趋势线，在价格与其发生交互时执行预先设定的操作，从而扩展了平台的标准行为。 该专家顾问不定义也不应用任何交易策略。所有交易逻辑和决策完全由用户自行控制。 附加资料 用户指南与文档 MT4 版本 功能概览 基于趋势线的交易执行 当价格触及、突破或回调趋势线时执行买入或卖出操作 可为每条趋势线单独设置止损、止盈和交易手数 可根据 K 线收盘或价格与趋势线的距离触发操作 监控与提醒 在趋势线触及、突破、回调或假突破时生成提醒 支持弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒 可选：当价格到达退出趋势线时自动平仓 用户自主分析 专家顾问不会绘制、修改或重新定位趋势线 所有图表分析保持不变，完全由用户控制 基本使用方法 将专家顾问加载到图表上 使用 MetaTrader 的标准工具绘制趋势线 在趋势线名称中添加操作指令 专家
Telegram Trade Notify
Aleh Piatrenka
5 (7)
实用工具
自动将 MT5 中的交易开仓、平仓以及部分平仓的实时通知发送到 Telegram。  该工具支持 16 种语言：English、French、German、Indian (Hindi)、Indonesian、Italian、Kazakh、Korean、Dutch、Polish、Portuguese、Russian、Spanish、Turkish、Ukrainian 和 Vietnamese。您也可以通过自定义通知文本使用任何其他语言。该产品适用于需要在不持续监控终端的情况下接收 Telegram 通知的交易者。它适合使用 Expert Advisor 的用户、同时交易多个品种的交易者以及 VPS 用户。 系统能够正确识别全部或部分平仓（例如：0.10 / 0.30 手），并且具备防止重复消息的功能。 通知可以针对交易账户中的所有品种发送，也可以仅针对挂载该工具的图表品种发送（可选）。 图表上提供 Test Telegram 按钮用于测试聊天功能，设置完成后可以将其隐藏。同时新增 Send open positions 按钮，可将当前所有未平仓交易以表格格式发送到 Telegram。 通
FREE
Automated Trading Psychology EA
Shingirayi Mari
实用工具
The only EA for TRADING PSYCHOLOGY:Discipline, Mindset Training & Risk Control  Checklist-Enforced Trading (No trades allowed until  strategy checklist is met)  1-Click Revenge Trade Blocker (Auto-freezes account after losses)  Overtrading Circuit Breaker (Hard daily trade limits enforced)  Neuroplasticity Training (Rewires retail habits into institutional discipline)  Institutional Risk Protocols (Auto SL/TP, position sizing, daily loss cutoffs)  Prop Firm  and account Safeguard (Preve
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
指标
交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 可以设置其他周期品种的K线图 覆盖到本窗口中,观察到关联性波动 品种名留空则放弃显示该品种 "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com"
FREE
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Backtesting PRO
Raul Benjamin Correa Reyes
实用工具
Backtesting PRO: Make a review of the market based on the available history of your broker. Practice your strategies and verify them in seconds. Remember to maintain excellent risk management, check your days and hours of operation. R emember to start it in the shortest period to operate. Any questions or suggestions can be sent to this email: autoeducacion0110@gmail.com
FREE
Trade Assistant Risk Calculator MT5
Bo Wang
实用工具
Trade Assistant Risk Calculator is an all-in-one floating trading panel Expert Advisor for MetaTrader 5, built for professional manual traders. It combines visual chart trading , automatic risk calculation , and advanced position management in one compact interface. Stop calculating lot sizes manually. Stop guessing your Risk:Reward ratio. Drag the planning lines on the chart and the EA calculates the exact lot size for your selected risk percentage, equity, fixed-money risk, or fixed-lot workfl
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
作者的更多信息
Adaptive Hedge Lock and Rollover Protection
Dhany Esperanza
实用工具
Adaptive Hedge Lock and Rollover Protection ️ 新品发布特惠：立享 33% 折扣！ ️ Adaptive Hedge Lock Pro 终身版常规售价为 $149 USD。  为庆祝在 MQL5 Market 正式上架，前 10 名买家可以仅需 $99 USD 的价格获得终身授权！  当前促销价：$99（第 10 份售出后，价格将自动恢复至 $149）。千万不要错过这款机构级别的账户安全防护工具！ Adaptive Hedge Lock Pro 是一款专为机构和零售交易员设计的高效、对服务器友好的量化交易辅助工具，特别适用于采用对冲 (Hedging)、网格 (Grid) 或资金恢复 (Recovery) 策略 circulation 的交易系统。本智能交易系统 (EA) 彻底解决了多仓位交易中最危险的核心痛点： 在每日银行清算（Rollover 换汇点时间）及周末跳空期间，经纪商点差极度扩大 ，这经常会导致挂单被恶意触发（虚假执行）或导致关键的风险保护失效。通过内置强大的本地文件数据备份系统和自适应市场撮合算法，无论市场环境变得
筛选:
无评论
回复评论