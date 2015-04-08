ADR Momentum Retracement Dashboard

您是否厌倦了盲目追单并在虚假突破中被套？现在开始加入“机构大户”的行列，只在最具优势 review 的溢价折扣价位介入市场。

ADR Momentum Retracements Dashboard 是一款专为 MetaTrader 5 平台量身打造的高性能多货币对实用扫描控制面板。它能够在日线（D1）时间周期上同时持续扫描多达 30 个资产，以精准捕获资产在当日交易时段何时受到机构资金的全力推动，并成功突破其动态的平均单日波幅（ADR 14） 。

一旦巨大的动能扩张 K 线收盘，机构的资金足迹即被锁定。本控制面板将自动计算出基于该特定动能 K 线所延伸的动态数学斐波那契回撤层（38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%） 。它将以标准点（Pips）实时追踪当前价格与各层级之间的距离，并在市场回撤至高概率的折扣反转区域（黄金分割率）时，向您发出精准的技术提示。

🚀 核心高级特性

自适应可折叠面板引擎（Adaptive Collapsing Panel） ：告别繁琐臃肿的图表界面。控制面板会自动扫描您的输入字段，并动态折叠其垂直背景高度，以完美契合您当前正在活跃追踪的资产数量。

全行交互式快捷控制（Full-Row Controls） ：实现极致的工作区切换效率。只需点击资产数据行的任意位置 （无论资产名称、ADR 百分比还是斐波那契点位距离），即可瞬间激活并打开一个加载了您最青睐的预设视觉模板（ default.tpl ）的全新干净图表窗口。

零延迟架构设计（Zero-Lag Architecture） ：专为极致的 VPS 及硬件效率而生。繁重的数据处理例程通过持续的 1 秒背景节流时钟运行，确保您的终端即使在遭遇高影响力的重大财经新闻发布、市场剧烈波动时，依然能够保持丝滑流畅、毫无卡顿。

防刷屏状态锁定过滤器（Anti-Spam State Locking） ：内置的状态记忆追踪标记可确保您的电脑弹窗和智能手机推送通知在每次价格交叉跨越目标水平位时，严格地 仅触发一次 。所有触发状态将在市场每日收盘结算（Daily Rollover）时自动重置，无缝衔接。

动态经纪商代码解析器（Dynamic Broker Symbol Solver） ：提供原生输入参数，用于处理外汇自定义前缀、外汇后缀，并为非外汇资产（黄金、加密货币、指数）配备了独立的切换开关。100% 完美兼容全球任何经纪商的任何执行模式。

集成式临近预警功能（Proximity Alerts） ：在价格真正触及线条之前率先收到预警。完全可调的预警半径（例如：5.0 Pips）可确保您在确切的执行点位被触及之前，就已经在显示器前做好了充分的交易准备。

自动对比度背景面板 ：智能集成亮度分析仪，自动读取您当前的图表工作区主题，并瞬间转换面板边框的对比颜色（黑色主题使用粗体白色框架，白色主题使用粗体黑色框架），以此确保文本极佳的可读性。

🎛️ 输入参数指南 (Input Parameters)