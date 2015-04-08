ADR Momentum Retracement Dashboard

Устали бежать за рынком и попадать в ловушки ложных пробоев? Начните торговать как крупные игроки, входя в рынок исключительно по выгодным дисконтным ценам.

ADR Momentum Retracements Dashboard — это высокоэффективная мультивалютная панель-сканер, разработанная специально для платформы MetaTrader 5. Она непрерывно сканирует до 30 активов одновременно на дневном таймфрейме (D1), чтобы определить, когда дневная сессия актива была полностью заправлена институциональным объёмом, пробивая динамические границы Average Daily Range (ADR 14) .

Как только закрывается бар мощного импульсного расширения, институциональный след фиксируется на графике. Панель автоматически рассчитывает динамические математические уровни коррекции Фибоначчи (38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%) , построенные от этого конкретного импульсного бара. Индикатор отслеживает текущее расстояние цены в стандартных пунктах (Pips) и мгновенно отправляет вам уведомление, когда рынок возвращается в зоны высоковероятного разворота (Золотое сечение).

🚀 Ключевые премиум-функции

Адаптивный сворачиваемый интерфейс (Adaptive Collapsing Panel) : Забудьте о перегруженных графиках. Панель автоматически анализирует введённые вами символы и динамически уменьшает высоту фонового окна под размер только тех активов, которые вы активно отслеживаете в данный момент.

Интерактивное управление строками (Full-Row Controls) : Максимальная скорость работы. Клик в любом месте строки актива (имя символа, % ADR или положение цены относительно уровней Фибоначчи) мгновенно открывает чистое окно графика с вашим любимым предустановленным шаблоном ( default.tpl ).

Архитектура с нулевой задержкой (Zero-Lag Architecture) : Оптимизировано для максимальной эффективности на VPS и слабом оборудовании. Тяжёлые вычислительные алгоритмы работают через непрерывный 1-секундный фоновый таймер, обеспечивая плавную работу терминала даже во время высокой волатильности на важных экономических новостях.

Фильтры защиты от спама уведомлений (Anti-Spam State Locking) : Встроенная система отслеживания состояний гарантирует, что всплывающие окна на ПК и push-уведомления на смартфоне сработают строго один раз при пересечении уровня. Сброс состояния триггеров происходит автоматически во время ежедневного закрытия рынка (Daily Rollover).

Динамический распознаватель символов брокера (Dynamic Broker Symbol Solver) : Нативные входные параметры для настройки пользовательских префиксов и суффиксов форекс-пар, а также независимые переключатели для CFD-контрактов (золото, криптовалюта, индексы). 100% совместимость с любой моделью исполнения ордеров у любого брокера в мире.

Интегрированные предупреждения о приближении (Proximity Alerts) : Получайте уведомления до того, как цена коснётся линии. Полностью настраиваемый радиус предупреждения (например, за 5.0 пунктов) гарантирует, что вы будете готовы у монитора до того, как цена достигнет точного уровня исполнения.

Автоматическая контрастность панели : Умный встроенный анализатор яркости считывает текущую цветовую схему вашего рабочего пространства и мгновенно адаптирует цвета рамок панели (чёткая белая рамка для тёмных тем, чёткая чёрная рамка для светлых тем) для обеспечения идеальной читаемости текста.

🎛️ Руководство по входным параметрам (Input Parameters)