ADR Momentum Retracement Dashboard

Устали бежать за рынком и попадать в ловушки ложных пробоев? Начните торговать как крупные игроки, входя в рынок исключительно по выгодным дисконтным ценам.
ADR Momentum Retracements Dashboard — это высокоэффективная мультивалютная панель-сканер, разработанная специально для платформы MetaTrader 5. Она непрерывно сканирует до 30 активов одновременно на дневном таймфрейме (D1), чтобы определить, когда дневная сессия актива была полностью заправлена институциональным объёмом, пробивая динамические границы Average Daily Range (ADR 14) .
Как только закрывается бар мощного импульсного расширения, институциональный след фиксируется на графике. Панель автоматически рассчитывает динамические математические уровни коррекции Фибоначчи (38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%) , построенные от этого конкретного импульсного бара. Индикатор отслеживает текущее расстояние цены в стандартных пунктах (Pips) и мгновенно отправляет вам уведомление, когда рынок возвращается в зоны высоковероятного разворота (Золотое сечение).
🚀 Ключевые премиум-функции
  • Адаптивный сворачиваемый интерфейс (Adaptive Collapsing Panel) : Забудьте о перегруженных графиках. Панель автоматически анализирует введённые вами символы и динамически уменьшает высоту фонового окна под размер только тех активов, которые вы активно отслеживаете в данный момент.
  • Интерактивное управление строками (Full-Row Controls) : Максимальная скорость работы. Клик в любом месте строки актива (имя символа, % ADR или положение цены относительно уровней Фибоначчи) мгновенно открывает чистое окно графика с вашим любимым предустановленным шаблоном ( default.tpl ).
  • Архитектура с нулевой задержкой (Zero-Lag Architecture) : Оптимизировано для максимальной эффективности на VPS и слабом оборудовании. Тяжёлые вычислительные алгоритмы работают через непрерывный 1-секундный фоновый таймер, обеспечивая плавную работу терминала даже во время высокой волатильности на важных экономических новостях.
  • Фильтры защиты от спама уведомлений (Anti-Spam State Locking) : Встроенная система отслеживания состояний гарантирует, что всплывающие окна на ПК и push-уведомления на смартфоне сработают строго один раз при пересечении уровня. Сброс состояния триггеров происходит автоматически во время ежедневного закрытия рынка (Daily Rollover).
  • Динамический распознаватель символов брокера (Dynamic Broker Symbol Solver) : Нативные входные параметры для настройки пользовательских префиксов и суффиксов форекс-пар, а также независимые переключатели для CFD-контрактов (золото, криптовалюта, индексы). 100% совместимость с любой моделью исполнения ордеров у любого брокера в мире.
  • Интегрированные предупреждения о приближении (Proximity Alerts) : Получайте уведомления до того, как цена коснётся линии. Полностью настраиваемый радиус предупреждения (например, за 5.0 пунктов) гарантирует, что вы будете готовы у монитора до того, как цена достигнет точного уровня исполнения.
  • Автоматическая контрастность панели : Умный встроенный анализатор яркости считывает текущую цветовую схему вашего рабочего пространства и мгновенно адаптирует цвета рамок панели (чёткая белая рамка для тёмных тем, чёткая чёрная рамка для светлых тем) для обеспечения идеальной читаемости текста.
🎛️ Руководство по входным параметрам (Input Parameters)
  • --- SYSTEM SETTINGS ---
    • InpADRPeriod (По умолчанию: 14): Глубина анализа в днях для расчёта истинной базовой волатильности актива.
    • InpADRThreshold (По умолчанию: 95): Настройка процентного порога (например, 95% или 100% ADR) для поиска крупных объёмов.
    • InpTemplateName (По умолчанию: "default.tpl"): Имя файла шаблона, который применяется при клике на строку актива.
  • --- BROKER SYMBOL MANIPULATION ---
    • InpForexPrefix / InpForexSuffix : Текстовые поля для адаптации под уникальные настройки имён символов у вашего брокера (например, m или .ecn ).
    • InpApplyToXAUUSD / InpApplyToCustom : Переключатели для отключения/включения стандартных расширений специально для строк 29 и 30 для поддержки кастомных матриц криптовалют или товаров.
  • --- PC SOUND / PHONE PUSH ALERTS ---
    • Независимые переключатели true/false для включения звуковых сигналов на ПК или push-уведомлений на смартфон для каждого из 4 основных уровней Фибоначчи.
  • --- PROXIMITY ALERT SETTINGS ---
    • InpEnableProxAlert / InpEnableProxPush : Главный выключатель предупреждений при приближении цены к уровню.
    • InpProximityPips (По умолчанию: 5.0): Буферная зона в пунктах до фактического касания линии Фибоначчи.

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Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
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Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
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Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
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Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
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The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
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Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
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Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
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5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Adaptive Hedge Lock and Rollover Protection ️ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ЗАПУСКУ: СКИДКА 33%! ️ Обычная стоимость пожизненной лицензии Adaptive Hedge Lock Pro составляет $149 USD.  В честь официального релиза на MQL5 Market первые 10 покупателей могут приобрести ПОЖИЗНЕННУЮ лицензию ВСЕГО за $99 USD!  Текущая промо-цена: $99 (цена автоматически увеличится до $149 после продажи 10-й копии). Не упустите этот инструмент защиты институционального уровня! Adaptive Hedge Lock Pro — это премиальна
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