完整描述

概述

SmartRisk Investment Robot 是一款智能交易系统（EA），在开仓前将高周期的趋势与随机指标交叉信号，同低周期的价格结构确认相结合。仓位大小并非固定手数，而是根据用户设置的账户规模和风险等级计算，并按账户规模区间设置手数上限，以使风险敞口与账户资金保持相对匹配。

交易逻辑

在高周期出现新K线时，EA会检查价格相对于移动平均线的位置，并寻找随机指标（Stochastic Oscillator）穿越中轴线的交叉信号。当高周期条件满足后，EA会在低周期上检查确认性的价格结构，包括近期价格水平的突破以及价格相对于低周期移动平均线的位置，然后才会开仓。止损和止盈水平根据平均真实波幅（ATR）计算，因此离场距离会随当前市场波动性调整，而非固定不变。

风险等级预设

EA提供三种风险等级预设：低、中、高。每种预设对应不同的分析周期组合以及不同的单笔风险百分比（低：0.1%，中：1%，高：10%）。用户只需选择风险等级，相应的周期和过滤条件将自动设置，无需手动配置，使参数设置更为简单。

仓位计算与账户规模

用户输入其计划使用的账户规模。EA根据该账户规模、所选风险百分比以及当前止损距离计算基础手数，然后根据所填账户规模区间（例如 200-499美元、500-999美元，依此类推，直至 10,000美元及以上）应用最大手数上限。无论计算出的手数为多少，包括下文所述的任何手数增加之后，该上限始终适用。

对于交易资金账户或评估账户的用户，可启用 “资金盘账户”（Prop Firm Account） 选项。启用后，EA会将用户设定的账户规模百分比作为风险计算和手数上限所依据的真实资金基础。

恢复性手数调整（马丁格尔）

在一笔亏损交易之后，EA会提高下一笔交易的仓位倍数；在一笔盈利交易之后，该倍数将重置为基础值。这是一种马丁格尔式的恢复方法，在连续亏损期间可能增加回撤。上文所述的账户规模手数上限会限制该倍数的增长幅度。用户在实盘账户上使用本EA之前，应充分理解此机制。

最低账户规模

EA要求有效账户规模（如启用资金盘账户调整后）不低于 200美元。低于此水平时，EA将禁止开立新交易，并在图表上显示警告，直至账户规模参数被调整为止。

输入参数

Risk Level ：风险等级预设（低、中、高）

Account Size ：EA用于计算的账户资金规模

Prop Firm Account ：为资金账户启用资金百分比调整

Prop Firm Capital Percentage ：启用 Prop Firm Account 时，视为真实资金的账户规模百分比

Magic Number ：用于将本EA的交易与账户上其他交易区分开的标识符

Trade Comment：附加在本EA所下订单上的注释

交易品种与周期

EA可附加于任意交易品种及任意图表周期，因为其分析周期由所选风险等级在内部设定，不依赖于图表周期。建议用户在实盘使用前，先在模拟账户上以其计划使用的交易品种和账户规模进行测试。

说明

过去或模拟的结果并不保证未来的表现。用户有责任在自身的交易条件下对本EA进行测试，并在启用实盘交易前充分理解上文所述的马丁格尔式恢复性手数调整机制。