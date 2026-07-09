VPro Risk Tool
- 指标
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
VPro Risk Tool 是一款适用于 MetaTrader 5 的风险规划、仓位规模与交易手数计算工具。 设置风险、Entry（入场价）和 Stop Loss（止损价）后，工具会根据所选风险计算方式、账户数据、当前交易品种规格以及经纪商限制，计算风险金额和最终交易手数。 工具可用于规划 Market Entry（市价入场）和 Pending Order（挂单）交易方案。当 Trade Side 设置为 Auto 时，工具会根据 Entry 与 Stop Loss 的位置自动识别 BUY / SELL。可选的 Take Profit（止盈）线可以显示 R:R（风险回报比）。 VPro Risk Tool 不会开仓、发送订单、提供交易信号或预测交易结果。它是一款手动风险规划工具。每笔订单均由交易者自行决定并提交。 使用流程 1. 在 Risk Basis 中选择 Balance %、Equity % 或 Fixed Money，并设置 Risk Value。 2. 选择 Market Entry 或 Pending Order。移动 Stop Loss 线；在挂单模式下还需移动 Entry 线。 3. 手动准备订单前，请检查已选择或自动识别的交易方向、订单类型、风险金额、最终交易手数、可选 R:R 以及相关警告。 主要功能 - 按 Balance %、Equity % 或 Fixed Money 计算风险 - 支持 Market Entry 和 Pending Order 交易方案规划；当 Trade Side 设置为 Auto 时自动识别 BUY / SELL - 可拖动 Stop Loss 线；在 Pending Order 模式下可拖动 Entry 线 - 可选 Take Profit 线和 R:R 显示 - 按当前交易品种的最小手数、最大手数和手数步进规范化最终交易手数 - 紧凑的图表面板，显示状态、交易方向、订单类型、Entry、Stop Loss、风险金额和最终交易手数 - 显示警告以及无法计算的明确原因，并提供可选 Guard Mode - 删除指标时清理指标创建的图表对象 经纪商限制与 Guard Mode 最终交易手数会按照经纪商对当前交易品种设置的限制进行规范化。Guard Mode 提供附加风险限制。Guard Limit % 用于设置阈值，Block When Guard Exceeded 用于选择超过阈值后是否停止给出计算结果。 VPro Risk Tool 只负责计算和显示结果。它不会在交易平台中阻止订单执行，也不会提交或管理订单。 界面 信息面板可以显示或隐藏。用户可以调整文字大小、面板位置、行距和颜色，也可以设置线条颜色、启动时清理面板对象、启动时重置风险规划线以及更新间隔。 演示测试 MQL5 Market 演示版只能在 MetaTrader 5 策略测试器中测试。请使用可视化模式移动图表水平线，并在购买前检查信息面板。 已知限制 每张图表仅支持一个正在运行的 VPro Risk Tool 实例。不支持在同一张图表上同时运行多个实例，因为指标创建的 Entry、Stop Loss、Take Profit 和面板对象使用固定名称。如需使用多个实例，请将它们加载到不同的图表中。 重要提示 提交交易前，请始终在 MetaTrader 中核对最终订单参数。合约规格、点差、执行条件、佣金以及账户货币换算均可能影响实际交易结果。