VPro Risk Tool

VPro Risk Tool — калькулятор риска, размера позиции и торгового лота для MetaTrader 5. Задайте риск, Entry и Stop Loss. Инструмент рассчитает планируемую сумму риска и итоговый размер лота с учётом выбранного способа расчёта, данных счёта, спецификаций текущего символа и ограничений брокера. Можно планировать сделки в режимах Market Entry и Pending Order. Когда Trade Side установлен в Auto, направление BUY / SELL определяется автоматически. Опциональная линия Take Profit позволяет вывести R:R. VPro Risk Tool не открывает сделки, не отправляет ордера, не даёт торговые сигналы и не прогнозирует результат. Это инструмент ручного планирования риска. Ответственность за каждый ордер остаётся за трейдером. Как это работает 1. В Risk Basis выберите Balance %, Equity % или Fixed Money и задайте Risk Value. 2. Выберите Market Entry или Pending Order. Переместите линию Stop Loss, а для отложенного ордера — также линию Entry. 3. До ручной подготовки ордера проверьте выбранное или автоматически определённое направление сделки, тип ордера, сумму риска, итоговый размер лота, опциональный R:R и предупреждения. Основные возможности - Расчёт риска от Balance %, Equity % или Fixed Money - Планирование Market Entry и Pending Order; когда Trade Side установлен в Auto, направление BUY / SELL определяется автоматически - Перетаскиваемая линия Stop Loss и линия Entry в режиме Pending Order - Опциональная линия Take Profit и вывод R:R - Нормализация лота по минимальному лоту, максимальному лоту и шагу лота текущего символа - Компактная панель со статусом, направлением, типом ордера, Entry, Stop Loss, суммой риска и итоговым размером лота - Предупреждения и понятные причины отсутствия расчёта, а также опциональный Guard Mode - Очистка объектов индикатора при его удалении с графика Ограничения брокера и Guard Mode Итоговый размер лота нормализуется по ограничениям брокера для текущего символа. Guard Mode задаёт дополнительное ограничение риска. Guard Limit % определяет его порог, а Block When Guard Exceeded — блокировать ли расчёт после превышения этого порога. VPro Risk Tool только рассчитывает и показывает результат. Инструмент не блокирует, не размещает и не сопровождает ордер в торговой платформе. Интерфейс Панель можно показать или скрыть. Настраиваются размер и положение текста, расстояние между строками и цвета. Также доступны настройки цветов линий, очистки при запуске, сброса линий и частоты обновления. Проверка демо Демо из MQL5 Market можно проверить только в тестере стратегий MetaTrader 5. Запустите тест в визуальном режиме, чтобы перемещать уровни на графике и проверить работу панели до покупки. Известное ограничение На одном графике поддерживается только одна активная копия VPro Risk Tool. Несколько активных копий на одном графике не поддерживаются, потому что индикатор использует фиксированные имена объектов Entry, Stop Loss, Take Profit и панели. Если нужны несколько копий, используйте отдельные графики. Важное примечание Перед размещением сделки всегда проверяйте итоговые параметры ордера в MetaTrader. Спецификации контракта, спред, условия исполнения, комиссии и конвертация валюты счёта могут влиять на фактический торговый результат.


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Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
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