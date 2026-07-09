VPro Risk Tool — калькулятор риска, размера позиции и торгового лота для MetaTrader 5. Задайте риск, Entry и Stop Loss. Инструмент рассчитает планируемую сумму риска и итоговый размер лота с учётом выбранного способа расчёта, данных счёта, спецификаций текущего символа и ограничений брокера. Можно планировать сделки в режимах Market Entry и Pending Order. Когда Trade Side установлен в Auto, направление BUY / SELL определяется автоматически. Опциональная линия Take Profit позволяет вывести R:R. VPro Risk Tool не открывает сделки, не отправляет ордера, не даёт торговые сигналы и не прогнозирует результат. Это инструмент ручного планирования риска. Ответственность за каждый ордер остаётся за трейдером. Как это работает 1. В Risk Basis выберите Balance %, Equity % или Fixed Money и задайте Risk Value. 2. Выберите Market Entry или Pending Order. Переместите линию Stop Loss, а для отложенного ордера — также линию Entry. 3. До ручной подготовки ордера проверьте выбранное или автоматически определённое направление сделки, тип ордера, сумму риска, итоговый размер лота, опциональный R:R и предупреждения. Основные возможности - Расчёт риска от Balance %, Equity % или Fixed Money - Планирование Market Entry и Pending Order; когда Trade Side установлен в Auto, направление BUY / SELL определяется автоматически - Перетаскиваемая линия Stop Loss и линия Entry в режиме Pending Order - Опциональная линия Take Profit и вывод R:R - Нормализация лота по минимальному лоту, максимальному лоту и шагу лота текущего символа - Компактная панель со статусом, направлением, типом ордера, Entry, Stop Loss, суммой риска и итоговым размером лота - Предупреждения и понятные причины отсутствия расчёта, а также опциональный Guard Mode - Очистка объектов индикатора при его удалении с графика Ограничения брокера и Guard Mode Итоговый размер лота нормализуется по ограничениям брокера для текущего символа. Guard Mode задаёт дополнительное ограничение риска. Guard Limit % определяет его порог, а Block When Guard Exceeded — блокировать ли расчёт после превышения этого порога. VPro Risk Tool только рассчитывает и показывает результат. Инструмент не блокирует, не размещает и не сопровождает ордер в торговой платформе. Интерфейс Панель можно показать или скрыть. Настраиваются размер и положение текста, расстояние между строками и цвета. Также доступны настройки цветов линий, очистки при запуске, сброса линий и частоты обновления. Проверка демо Демо из MQL5 Market можно проверить только в тестере стратегий MetaTrader 5. Запустите тест в визуальном режиме, чтобы перемещать уровни на графике и проверить работу панели до покупки. Известное ограничение На одном графике поддерживается только одна активная копия VPro Risk Tool. Несколько активных копий на одном графике не поддерживаются, потому что индикатор использует фиксированные имена объектов Entry, Stop Loss, Take Profit и панели. Если нужны несколько копий, используйте отдельные графики. Важное примечание Перед размещением сделки всегда проверяйте итоговые параметры ордера в MetaTrader. Спецификации контракта, спред, условия исполнения, комиссии и конвертация валюты счёта могут влиять на фактический торговый результат.