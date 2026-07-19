“将赌博变为投资” —— 并在3年后依然“生存”于市场

您是否也经历过这样的交易压力？

• 忘记设置止损，等到发现时，持仓已经出现了巨大的浮动亏损。

• 刚刚入场，行情便立即反向运行，还没来得及设置止损，就已经从较大的浮亏状态开始持仓。

• 只是暂时离开图表，回来时却发现浮动盈利已经变成了浮动亏损。

• 想让利润继续增长，却无法进一步拓展盈利的可能性。

• 随着持仓数量增加，开始凭感觉设置保护参数，而不是按照统一的规则进行管理。

• 计算交易手数花费了太多时间，因此错过了交易机会。

TSMJ正是为了减轻这些日常交易中的压力，并帮助防止那些可能成为账户遭受严重损失起点的意外亏损而开发的。

在XAUUSD（Gold）手动交易中，您是否也曾经想过：

“如果当时有这样的功能，就不会发生这种情况了……”

TSMJ Gold Risk Control System正是源于这些真实的交易经历，将我们在实际交易中“希望拥有的功能”变成了现实。

资金管理、市场监控、推荐手数计算、风险控制、保本保护、移动止损、多持仓统一管理、对冲管理等手动交易中实用的功能，不再作为彼此独立的工具存在，而是被整合为一个完整的系统。

■ Trading Monitor

主要功能

用于快速掌握当前市场环境的监控工具。

• 通过区间线直观显示图表价格波动尺度

• 显示当前K线距离收盘的剩余时间

交易，在真正入场之前就已经开始。

首先快速掌握当前的市场环境，了解自己正在面对的市场。

这就是Trading Monitor的作用。

■ Entry Panel

帮助您完成入场前的准备。

• 可承受风险设置

• 波动率管理

• 自动计算推荐交易手数

• 1/5手数切换

• 手动输入交易手数

市场每时每刻都在变化。

它不会按照您的节奏停下来等待。

Entry Panel旨在帮助您提前完成必要的准备，在交易机会出现时能够迅速采取行动。

■ Position Control Panel

统一管理多个持仓。

• TG（保本保护）

• SL

• TSL

• TP

• 所有持仓统一管理

• 支持分批入场

即使同时持有多个仓位，也无需反复执行相同的操作。

只需一次操作，即可统一进行管理。

TSMJ的目标

TSMJ并不是一个自动产生利润的EA。

它是一套在手动交易中辅助交易者进行判断，并帮助控制风险的系统。

在追求利润之前，首先控制风险。

在此基础上，TSMJ致力于帮助交易者建立更加稳定、更有纪律性的交易环境。

推荐使用环境

• MetaTrader 5

• XAUUSD（Gold）

• 支持对冲模式的账户（Hedging）

• 高杠杆交易环境

• VPS环境（可选）

※ 本系统以支持对冲模式（Hedging）的账户为前提进行设计。

生存下去。

金融市场交易经常被称为“赌博”。

不可否认，这个市场确实存在许多容易让人产生这种看法的因素。

但与此同时，一个有大量资金不断流动的市场，也可以从另一个角度理解——

这是一个不断产生大量机会的市场。

我们能否真正利用这些机会？

“将赌博变为投资。”

如果能够做到这一点，未来就拥有无限的可能性。

然后，

在市场中生存下去。

我们相信，这正是能够让3年后的您拥有更加充实人生的重要基础。

机会是无限的。

但是，

资金是有限的。

持续保护有限的资金，

才能不断迎接未来一次又一次出现的机会。

这就是

TSMJ Gold Risk Control System

的开发理念。