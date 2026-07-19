«Превратить азартную игру в инвестиции» — и остаться на рынке через 3 года

Знакомы ли вам такие стрессовые ситуации в трейдинге?

• Вы забыли установить Stop Loss и, заметив это слишком поздно, обнаружили уже значительный плавающий убыток.

• Сразу после входа рынок пошёл против вас, и вы не успели установить Stop Loss — в результате позиция с самого начала оказалась в значительном минусе.

• Вы ненадолго отвлеклись от графика, а плавающая прибыль успела превратиться в убыток.

• Вы хотели дать прибыли расти дальше, но не смогли в полной мере использовать её потенциал.

• Когда количество позиций увеличивалось, вы начинали устанавливать защитные уровни интуитивно, без единого системного подхода.

• Расчёт объёма позиции занимал слишком много времени, и вы упускали торговые возможности.

TSMJ был разработан для того, чтобы снизить подобный повседневный стресс и помочь предотвратить неожиданные убытки, которые могут стать первым шагом к серьёзным потерям на счёте.

В процессе ручной торговли XAUUSD (Gold) наверняка возникали ситуации, когда хотелось сказать:

«Если бы у меня была такая функция, этого можно было бы избежать...»

TSMJ Gold Risk Control System появился именно из такого практического опыта — мы воплотили в системе те инструменты, которых нам самим не хватало в реальной торговле.

Управление капиталом, мониторинг рынка, расчёт рекомендуемого объёма позиции, контроль риска, защита безубыточности, Trailing Stop, централизованное управление несколькими позициями, управление хеджированием и другие функции, полезные в ручной торговле, объединены не в набор отдельных инструментов, а в единую систему.

■ Trading Monitor

Основные функции

Монитор для быстрого понимания текущей рыночной ситуации.

• Визуализация масштаба движения цены с помощью линий диапазона

• Отображение времени, оставшегося до закрытия текущей свечи

Трейдинг начинается ещё до входа в рынок.

Первый шаг — быстро оценить текущую рыночную ситуацию и понять рынок, на котором вы собираетесь торговать.

В этом заключается роль Trading Monitor.

■ Entry Panel

Помогает подготовиться к входу в сделку.

• Настройка допустимого риска

• Управление волатильностью

• Автоматический расчёт рекомендуемого объёма позиции

• Режим 1/5 объёма

• Ручной ввод объёма позиции

Рынок постоянно меняется.

Он не будет ждать вас и подстраиваться под ваши обстоятельства.

Entry Panel создаёт условия, позволяющие заранее подготовиться и действовать незамедлительно, когда появляется торговая возможность.

■ Position Control Panel

Централизованное управление открытыми позициями.

• TG (защита безубыточности)

• SL

• TSL

• TP

• Централизованное управление всеми позициями

• Поддержка входа несколькими частями

Даже при наличии нескольких открытых позиций вам не придётся повторять одну и ту же операцию снова и снова.

Управляйте ими одновременно одним действием.

К чему стремится TSMJ

TSMJ — это не EA, предназначенный для автоматического получения прибыли.

Это система, созданная для поддержки решений трейдера и контроля риска при ручной торговле.

Прежде чем стремиться к прибыли, необходимо сначала контролировать риск.

Именно такой подход, по нашему мнению, способен привести к более стабильной и дисциплинированной торговле.

Рекомендуемая среда

• MetaTrader 5

• XAUUSD (Gold)

• Счёт с поддержкой хеджирования (Hedging)

• Торговая среда с высоким кредитным плечом

• VPS (необязательно)

※ Система разработана для использования на счетах, поддерживающих режим хеджирования (Hedging).

Выжить.

Торговлю на финансовых рынках часто называют «азартной игрой».

И нельзя отрицать, что в ней действительно присутствует немало элементов, которые дают основания так считать.

Но в то же время рынок, на котором постоянно движутся огромные объёмы капитала, можно рассматривать и иначе — как рынок, где постоянно возникают многочисленные возможности.

Можно ли использовать эти возможности?

«Превратить азартную игру в инвестиции».

Если это возможно, перед нами открываются безграничные перспективы.

И затем — выжить.

Мы убеждены, что именно это способно сделать вашу жизнь через три года лучше.

Возможности безграничны.

Но ваш капитал ограничен.

Сохраняйте свой ограниченный капитал, чтобы продолжать использовать возможности, которые будут появляться снова и снова.

Именно в этом заключается философия

TSMJ Gold Risk Control System.