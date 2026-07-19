TSMJ Gold Risk control system
- Утилиты
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Знакомы ли вам такие стрессовые ситуации в трейдинге?
• Вы забыли установить Stop Loss и, заметив это слишком поздно, обнаружили уже значительный плавающий убыток.
• Сразу после входа рынок пошёл против вас, и вы не успели установить Stop Loss — в результате позиция с самого начала оказалась в значительном минусе.
• Вы ненадолго отвлеклись от графика, а плавающая прибыль успела превратиться в убыток.
• Вы хотели дать прибыли расти дальше, но не смогли в полной мере использовать её потенциал.
• Когда количество позиций увеличивалось, вы начинали устанавливать защитные уровни интуитивно, без единого системного подхода.
• Расчёт объёма позиции занимал слишком много времени, и вы упускали торговые возможности.
TSMJ был разработан для того, чтобы снизить подобный повседневный стресс и помочь предотвратить неожиданные убытки, которые могут стать первым шагом к серьёзным потерям на счёте.
В процессе ручной торговли XAUUSD (Gold) наверняка возникали ситуации, когда хотелось сказать:
«Если бы у меня была такая функция, этого можно было бы избежать...»
TSMJ Gold Risk Control System появился именно из такого практического опыта — мы воплотили в системе те инструменты, которых нам самим не хватало в реальной торговле.
Управление капиталом, мониторинг рынка, расчёт рекомендуемого объёма позиции, контроль риска, защита безубыточности, Trailing Stop, централизованное управление несколькими позициями, управление хеджированием и другие функции, полезные в ручной торговле, объединены не в набор отдельных инструментов, а в единую систему.Основные функции
■ Trading Monitor
Монитор для быстрого понимания текущей рыночной ситуации.
• Визуализация масштаба движения цены с помощью линий диапазона
• Отображение времени, оставшегося до закрытия текущей свечи
Трейдинг начинается ещё до входа в рынок.
Первый шаг — быстро оценить текущую рыночную ситуацию и понять рынок, на котором вы собираетесь торговать.
В этом заключается роль Trading Monitor.
■ Entry Panel
Помогает подготовиться к входу в сделку.
• Настройка допустимого риска
• Управление волатильностью
• Автоматический расчёт рекомендуемого объёма позиции
• Режим 1/5 объёма
• Ручной ввод объёма позиции
Рынок постоянно меняется.
Он не будет ждать вас и подстраиваться под ваши обстоятельства.
Entry Panel создаёт условия, позволяющие заранее подготовиться и действовать незамедлительно, когда появляется торговая возможность.
■ Position Control Panel
Централизованное управление открытыми позициями.
• TG (защита безубыточности)
• SL
• TSL
• TP
• Централизованное управление всеми позициями
• Поддержка входа несколькими частями
Даже при наличии нескольких открытых позиций вам не придётся повторять одну и ту же операцию снова и снова.
Управляйте ими одновременно одним действием.К чему стремится TSMJ
TSMJ — это не EA, предназначенный для автоматического получения прибыли.
Это система, созданная для поддержки решений трейдера и контроля риска при ручной торговле.
Прежде чем стремиться к прибыли, необходимо сначала контролировать риск.
Именно такой подход, по нашему мнению, способен привести к более стабильной и дисциплинированной торговле.Рекомендуемая среда
• MetaTrader 5
• XAUUSD (Gold)
• Счёт с поддержкой хеджирования (Hedging)
• Торговая среда с высоким кредитным плечом
• VPS (необязательно)
※ Система разработана для использования на счетах, поддерживающих режим хеджирования (Hedging).Выжить.
Торговлю на финансовых рынках часто называют «азартной игрой».
И нельзя отрицать, что в ней действительно присутствует немало элементов, которые дают основания так считать.
Но в то же время рынок, на котором постоянно движутся огромные объёмы капитала, можно рассматривать и иначе — как рынок, где постоянно возникают многочисленные возможности.
Можно ли использовать эти возможности?
«Превратить азартную игру в инвестиции».
Если это возможно, перед нами открываются безграничные перспективы.
И затем — выжить.
Мы убеждены, что именно это способно сделать вашу жизнь через три года лучше.
Возможности безграничны.
Но ваш капитал ограничен.
Сохраняйте свой ограниченный капитал, чтобы продолжать использовать возможности, которые будут появляться снова и снова.
Именно в этом заключается философия
TSMJ Gold Risk Control System.