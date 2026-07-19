TSMJ Gold Risk control system

«Превратить азартную игру в инвестиции» — и остаться на рынке через 3 года

Знакомы ли вам такие стрессовые ситуации в трейдинге?

• Вы забыли установить Stop Loss и, заметив это слишком поздно, обнаружили уже значительный плавающий убыток.
• Сразу после входа рынок пошёл против вас, и вы не успели установить Stop Loss — в результате позиция с самого начала оказалась в значительном минусе.
• Вы ненадолго отвлеклись от графика, а плавающая прибыль успела превратиться в убыток.
• Вы хотели дать прибыли расти дальше, но не смогли в полной мере использовать её потенциал.
• Когда количество позиций увеличивалось, вы начинали устанавливать защитные уровни интуитивно, без единого системного подхода.
• Расчёт объёма позиции занимал слишком много времени, и вы упускали торговые возможности.

TSMJ был разработан для того, чтобы снизить подобный повседневный стресс и помочь предотвратить неожиданные убытки, которые могут стать первым шагом к серьёзным потерям на счёте.

В процессе ручной торговли XAUUSD (Gold) наверняка возникали ситуации, когда хотелось сказать:

«Если бы у меня была такая функция, этого можно было бы избежать...»

TSMJ Gold Risk Control System появился именно из такого практического опыта — мы воплотили в системе те инструменты, которых нам самим не хватало в реальной торговле.

Управление капиталом, мониторинг рынка, расчёт рекомендуемого объёма позиции, контроль риска, защита безубыточности, Trailing Stop, централизованное управление несколькими позициями, управление хеджированием и другие функции, полезные в ручной торговле, объединены не в набор отдельных инструментов, а в единую систему.

Основные функции

■ Trading Monitor

Монитор для быстрого понимания текущей рыночной ситуации.

• Визуализация масштаба движения цены с помощью линий диапазона
• Отображение времени, оставшегося до закрытия текущей свечи

Трейдинг начинается ещё до входа в рынок.

Первый шаг — быстро оценить текущую рыночную ситуацию и понять рынок, на котором вы собираетесь торговать.

В этом заключается роль Trading Monitor.

■ Entry Panel

Помогает подготовиться к входу в сделку.

• Настройка допустимого риска
• Управление волатильностью
• Автоматический расчёт рекомендуемого объёма позиции
• Режим 1/5 объёма
• Ручной ввод объёма позиции

Рынок постоянно меняется.

Он не будет ждать вас и подстраиваться под ваши обстоятельства.

Entry Panel создаёт условия, позволяющие заранее подготовиться и действовать незамедлительно, когда появляется торговая возможность.

■ Position Control Panel

Централизованное управление открытыми позициями.

• TG (защита безубыточности)
• SL
• TSL
• TP
• Централизованное управление всеми позициями
• Поддержка входа несколькими частями

Даже при наличии нескольких открытых позиций вам не придётся повторять одну и ту же операцию снова и снова.

Управляйте ими одновременно одним действием.

К чему стремится TSMJ

TSMJ — это не EA, предназначенный для автоматического получения прибыли.

Это система, созданная для поддержки решений трейдера и контроля риска при ручной торговле.

Прежде чем стремиться к прибыли, необходимо сначала контролировать риск.

Именно такой подход, по нашему мнению, способен привести к более стабильной и дисциплинированной торговле.

Рекомендуемая среда

• MetaTrader 5
• XAUUSD (Gold)
• Счёт с поддержкой хеджирования (Hedging)
• Торговая среда с высоким кредитным плечом
• VPS (необязательно)

※ Система разработана для использования на счетах, поддерживающих режим хеджирования (Hedging).

Выжить.

Торговлю на финансовых рынках часто называют «азартной игрой».

И нельзя отрицать, что в ней действительно присутствует немало элементов, которые дают основания так считать.

Но в то же время рынок, на котором постоянно движутся огромные объёмы капитала, можно рассматривать и иначе — как рынок, где постоянно возникают многочисленные возможности.

Можно ли использовать эти возможности?

«Превратить азартную игру в инвестиции».

Если это возможно, перед нами открываются безграничные перспективы.

И затем — выжить.

Мы убеждены, что именно это способно сделать вашу жизнь через три года лучше.

Возможности безграничны.

Но ваш капитал ограничен.

Сохраняйте свой ограниченный капитал, чтобы продолжать использовать возможности, которые будут появляться снова и снова.

Именно в этом заключается философия

TSMJ Gold Risk Control System.


Рекомендуем также
Alekseev Pro
Artem Alekseev
Утилиты
ALEXEEV PROFIT   — профессиональный советник для MT5 с 6 независимыми ордерами, автоматическим переключением Limit/Stop и сохранением типа ордера. Умное управление количеством сделок (0-6), автоматическое удаление отложенных ордеров при лимите. Встроенная панель с кнопками ON/OFF и RESET. Фильтр по времени, система безубытка, лимиты на повторное открытие. Простые настройки, понятный интерфейс. Подходит для любых стратегий. По всем вопросам, предложениям и замечаниям обращайтесь: Email:   al
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Sniper FVG
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Sniper FVG XAU – Professional Trading Expert Sniper FVG is a high-precision trading system developed for trading the Gold (XAUUSD) market on the M1 timeframe. Combining three powerful pillars of modern price action: Price Action Patterns (3 White Soldiers, 3 Black Crows, and filtered Spinning Tops) Fair Value Gaps (FVG) with intelligent detection of unfilled gaps High-quality Supply & Demand Zones The EA identifies high-probability opportunities with a very controlled risk structure, seeking
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Green Hawk
Rashed Samir
Эксперты
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
Эксперты
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Gold Injection EA MT5
Muhammad Sharjeel Awan
5 (2)
Эксперты
Gold Injection EA для MetaTrader 5 Обзор продукта Gold Injection EA — это автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото). Советник сочетает в себе сеточную торговую стратегию с гибкими функциями управления капиталом и корзиной ордеров. Он предоставляет широкий набор настраиваемых параметров, позволяющих адаптировать торговлю под различные размеры депозитов, условия брокеров и индивидуальные предпочтения по управлению рисками. Gold In
Universal Strategy EA MT5
Jerome Tommy Bodden
Эксперты
Universal Strategy EA - Multi-Timeframe Multi indicator filtering system A sophisticated automated trading system that combines multi-timeframe MACD analysis along with multiple indicators that can be set to true or false with advanced pattern recognition and comprehensive risk management. This EA operates as a standalone system with built-in signal detection, requiring no external indicators.  All indicators can be a combination of filtering system with adjustable timeframes to filter from inc
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Эксперты
"Universal US100 HFT" — это высокочастотный скальпинговый бот, разработанный для работы с индексом NASDAQ 100 (US100). Робот ориентирован на краткосрочные сделки, используя малейшие колебания рынка для получения прибыли. Бот не применяет рискованные стратегии, такие как сетка или мартингейл, что делает его более безопасным и устойчивым к рыночным изменениям. Основные особенности: Высокочастотный скальпинг:   Бот ориентирован на быстрые сделки с минимальным временем удержания позиций, что позволя
Gold Zilla AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.74 (34)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Внимание! Советник только для счетов типа "hedging" (хеджинг). Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Monitoring
Net Z
Sugianto
5 (1)
Эксперты
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Aureus Edge Gold Trader
Craig Joshua Binnekamp
Эксперты
️ Aureus Edge Gold Trader (v2.10) The Specialist Engine for XAUUSD Aureus Edge is not a "jack-of-all-trades" bot. It is a high-precision Expert Advisor engineered strictly for Gold (XAUUSD) . While it includes stability protocols to pass global market validation, every line of logic is optimized for the unique volatility and liquidity of the Gold market . ️ Built for Professional Capital Preservation Unlike popular EAs that use dangerous recovery grids, Aureus Edge focuses on disciplined br
Smart M Quantum
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Smart Money Quantum EA Smart Money Quantum is an advanced algorithmic trading Expert Advisor designed specifically to trade XAU/USD (gold) on the M15 timeframe. This system combines Smart Money Concepts (SMC) principles with institutional risk management to capture high-probability movements in the gold market. Key Features Trading Strategy SMC Methodology: Accurately identifies and trades institutional Order Blocks Break & Retest System: Confirms liquidity zones before executing trades RSI
Gold Trend Expert
Daniel Ivan Gutierrez Montiel
Эксперты
Gold Trend Expert — The EA That Trades Gold While You Live Your Life How many gold opportunities do you miss because you're not watching the charts? Gold Trend Expert trades for you — 24 hours a day, 5 days a week — on the gold market (XAUUSD), with zero emotions and zero interruptions. Why Gold Trend Expert? Fully automated — set it up once and let it work Built-in risk management — every trade has an automatic Stop Loss No martingale, no grid — fixed lot, no high-risk compounding strateg
Blue Orbit
Farel
4.38 (8)
Эксперты
Blue Orbit Ожидаемые сделки/неделя: 5-11. Сделки удерживаются до 4 часа. Цена сегодня составляет 200 . Когда будет продано 15 копий, новая цена составит 250 . Не упустите ранний слот. В настоящее время продано: 3 . Войдите в новую эру автоматической торговли с Blue Orbit —торговым роботом, созданным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Этот система предназначена для точности и сосредоточена на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв