Recovery Booster Beta

Recovery Booster

终于来了 – 许多EA持有者一直在寻找的解决方案。

您的EA表现很棒。但在经历一次亏损交易后，您经常会想：“如果我现在能用稍微大一点的的手数交易就完美了” — 因为接下来的交易往往非常大可能盈利。

针对“具挑战性”EA的实盘表现：

许多EA在回测中看起来完美，但在实盘回撤中却举步维艰。Recovery Booster目前正在帮助其中一种热门策略来应对并从更深的回撤中恢复。

在此查看结果：使用 Recovery Booster 的实盘信号

Recovery Booster 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易工具，可帮助您优秀的机器人更快地从亏损中恢复。它会监控主EA，并在回撤期间，使用您选择的手数倍数开设额外仓位。

但这还不是全部。我希望与您一起让 Recovery Booster 变得更好。

用户指南 要充分了解 Recovery Booster 的工作原理以及如何正确设置它，请阅读详细的用户指南

官方聊天群 加入 Recovery Booster Hub — 在这里您可以分享经验、提出问题并互相帮助。发帖前请阅读用户指南中第 8. 分享经验章节以了解群规。


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Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
作者的更多信息
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
TradePanel 105
Nauris Zukas
实用工具
简洁、清晰、易用的交易面板，可直接在图表上快速执行市价订单并管理持仓。 面板采用直观的界面 — 大多数功能一目了然。 主要功能 BUY 和 SELL 按钮 — 以所选手数即时执行市价订单。 灵活的手数管理 — 手数可手动输入，或通过 Quick Lots 按钮设置。步长会自动适应每个品种的要求。 CLOSE BUY 和 CLOSE SELL — 一键平掉当前品种上相应方向的所有持仓。 PLAN 模式 — 可视化盈亏计算器，图表上带有可拖动的 SL 和 TP 线。 可视化信息 — 直接在图表上显示每个持仓的 P&L 和可拖动的 SL/TP 水平。 值得注意的两个按钮 大多数按钮一目了然，但中间两个按钮的功能从图标上不能立即看出 (请参见第一张截图) ： 切换可视化信息 显示图表上持仓的信息（P&L + 可拖动的 SL/TP）。 计划线跟踪 （该线跟随市场价格或保持固定）。 注意：无论计划线位于何处，通过 BUY 或 SELL 按钮开出的订单始终按当前市场价格执行。 关于订单执行 面板使用 同步订单执行 。按下 BUY 或 SELL 后，它会等待服务器确认。这可以防止意外的重复订单，但在
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Visible Deals MT5
Nauris Zukas
实用工具
让交易更清晰可见。 你是否曾在 MT5 策略测试器或图表上的信号可视化中分析过交易？ 如果答案是“是”，那么你一定知道那些交易线几乎看不清。 解决方案就是实用工具 “Visible Deals” 。 “Visible Deals” 可以让你的交易线变得更粗，甚至可以更改颜色。 只需将 “Visible Deals” 拖放到图表上，并调整新的线条格式即可。 Make the deal visible. Have you ever analyzed the deals in the MT4 Strategy Tester or Signal Visualization on Chart? If the answer is "Yes", then you know how sightless trade lines are. The solution is the utility "Visible Deals". The utility "Visible Deals" allow you to make trade lines wider or even change color. Just
FREE
Slippage Auditor
Nauris Zukas
实用工具
Slippage Auditor 是一个适用于 MetaTrader 5 平台的可视化工具，可直接在图表上分析交易执行质量并检测 滑点 问题。 Slippage Auditor: User Guide 功能与特性 Slippage Auditor 是一个可视化工具，用于检查图表上已平仓交易的执行质量。它专为希望监控滑点值并发现执行问题的交易者和开发人员设计。该工具会自动从您的交易历史中读取数据，并以结构化表格形式显示在图表上。 无需额外配置或安装指标。将其添加到图表中即可立即查看结果。 滑点 会在交易的 开仓 和 平仓 两个阶段进行分析。用户可以轻松地： 根据 Magic Number 过滤交易； 选择日期范围进行分析； 以点数或 账户货币 查看滑点； 快速查看每个交易品种的汇总信息。 这是一个简单而有效的工具，用于评估执行质量、比较经纪商和进行审计。 优势 无需配置 – 即插即用 可视化数据 – 信息直接显示在图表上 支持 Magic Number 过滤 – 精确分析目标交易 滑点 明细 – 分别显示开仓和平仓时的滑点 每个交易品种的汇总信息 – 一目了然 交易时间可视化 – 一键显
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Visible Deals
Nauris Zukas
实用工具
让交易更清晰可见。 你是否曾在 MT4 策略测试器或图表上的信号可视化中分析过交易？ 如果答案是“是”，那么你一定知道那些交易线几乎看不清。 解决方案就是实用工具 “Visible Deals” 。 “Visible Deals” 可以让你的交易线变得更粗，甚至可以更改颜色。 只需将 “Visible Deals” 拖放到图表上，并调整新的线条格式即可。 Make the deal visible. Have you ever analyzed the deals in the MT4 Strategy Tester or Signal Visualization on Chart? If the answer is "Yes", then you know how sightless trade lines are. The solution is the utility "Visible Deals". The utility "Visible Deals" allow you to make trade lines wider or even change color. Just
FREE
SwapDetector
Nauris Zukas
5 (2)
实用工具
The utility is designed to detect positive swaps. Description If you are Swing Trader and your positions are open a few days to a few weeks, would be very helpful to know which Currency Swaps are positive. Even if you are a Scalping strategy supporter, would be very helpful to know a day of the week to charge 3 days swap rollover. The SwapDetector will help you to decide to hold or close a position to earn some extra income. SwapDetector performs the draw objects function, please do not use it i
FREE
TrendImprovement Pro
Nauris Zukas
指标
Strategy for trend trading. The indicator shows entry points and displays TakeProfit and StopLoss levels on the chart, as well as calculates the overall result. ATTENTION! TI Opti Pro – a powerful tool for testing the input parameters for the TrendImprovement indicator will allow you to quickly find the most profitable options for the input parameters. New project. Description. It is no secret to anyone that there is no universal indicator that would be profitable on all currency pairs and ti
TI Opti Pro
Nauris Zukas
实用工具
Automatic enumeration of input parameters of the TrendImprovement Pro indicator to find the optimal combination. Description. A powerful tool for testing the input parameters for the TrendImprovement Pro indicator will allow you to quickly find the most profitable options for the input parameters. Settings DateOrBars – switch for using time or number of bars;  MaxBars - the maximum number of bars for calculation; StartHistory - indicator start time; BEGINNING - the initial historical data (In-S
Undefeated Triangle MT4
Nauris Zukas
4.5 (8)
专家
描述 该产品属于项目 "PULSE OF MARKET" 。 EA "Undefeated Triangle" 基于 AUD、CAD 和 NZD 货币之间的价格关系运行。根据历史观察，这些货币对通常表现出一定的相关性，在强烈波动后可能出现回归。这种特性可用于网格交易管理。 该EA使用3个货币对：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。 MT5版本 优点 相对较低的价格 支持小资金账户 参数简单 易于设置 参数 Short Name – 交易备注 Print Logs On Chart – 信息面板 Display Options – 显示设置 One Chart Setup Pairs – 交易品种列表 Magic – 标识符 No more Initial Trades – 禁止新初始订单 Symbols open same time – 同时交易数量 Lot Sizing Method – 风险选择 Fixed Lot – 固定手数 Deposit load % – 仓位控制 手数模式 Fixed Lot Low Risk – 低风险 Mid Risk – 中等风险 Signif
Tick Analyzer Pro
Nauris Zukas
实用工具
TICK ANALYZER PRO – 专业级 Tick 级别分析工具 适用于 M1 图表的实时 Tick 可视化工具。以毫秒精度分析 bid/ask 价差、Tick 模式和市场微观结构。 作者寄语：我为什么开发这个工具 从我的专业交易经验来看，我一直深入分析 Tick 数据，以真正评估关键市场位置的价格行为。理解进出场时的滑点（slippage）至关重要，尤其是在开发稳健的 Expert Advisors (EA) 或手动交易执行模型时。 简单的滑点检测工具只能告诉你发生了滑点，但无法解释其形成的底层过程。标准原生分析通常需要手动从“品种”面板提取数据、导出特定时间段，然后导入 Excel 等外部工具来进行基本可视化关联。任何深入研究过市场微观结构的人都知道这个工作流程有多耗时。 这就是我创建 Tick Analyzer Pro 的原因——为了在实时图表上直接完成这一分析，大幅简化整个流程。 免责声明：我理解对于绝大多数散户交易者来说，这个工具可能显得多余或过于复杂。我在此发布它，主要是为了将我最有价值的工具存档并保存在本地 MT5 平台之外，同时希望能为少数真正理解订单流和 Tic
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