Recovery Booster Beta

Recovery Booster

终于来了 – 许多EA持有者一直在寻找的解决方案。

您的EA表现很棒。但在经历一次亏损交易后，您经常会想：“如果我现在能用稍微大一点的的手数交易就完美了” — 因为接下来的交易往往非常大可能盈利。



针对“具挑战性”EA的实盘表现： 许多EA在回测中看起来完美，但在实盘回撤中却举步维艰。Recovery Booster目前正在帮助其中一种热门策略来应对并从更深的回撤中恢复。 在此查看结果：使用 Recovery Booster 的实盘信号

Recovery Booster 是一款适用于 MetaTrader 5 的交易工具，可帮助您优秀的机器人更快地从亏损中恢复。它会监控主EA，并在回撤期间，使用您选择的手数倍数开设额外仓位。

但这还不是全部。我希望与您一起让 Recovery Booster 变得更好。

用户指南 要充分了解 Recovery Booster 的工作原理以及如何正确设置它，请阅读详细的用户指南。

官方聊天群 加入 Recovery Booster Hub — 在这里您可以分享经验、提出问题并互相帮助。发帖前请阅读用户指南中第 8. 分享经验章节以了解群规。

实用资源：

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