Recovery Booster Beta

Recovery Booster

Наконец-то – решение, которое искали многие владельцы советников (EA).

Ваш советник работает отлично. Но после убыточной сделки вы часто думаете: «Было бы идеально, если бы прямо сейчас я мог торговать чуть более крупными лотами» — потому что следующие сделки очень часто оказываются прибыльными.



Реальная работа со «сложным» советником: Многие советники выглядят идеально на бэктестах, но сталкиваются с трудностями при реальных просадках. Recovery Booster в настоящее время помогает одной из таких популярных стратегий справляться с глубокими спадами и восстанавливаться после них. Смотрите результаты здесь: Живой сигнал с Recovery Booster

Recovery Booster — это торговая утилита для MetaTrader 5, которая помогает вашему хорошему роботу быстрее восстанавливаться после убытков. Она отслеживает работу основного советника и в периоды просадки открывает дополнительные позиции с выбранным вами множителем лота.

Но это еще не все. Я хочу, чтобы Recovery Booster становился лучше вместе с вами.

Руководство пользователя Чтобы полностью понять, как работает Recovery Booster и как его правильно настроить, пожалуйста, прочитайте подробное Руководство пользователя.

Официальный чат Присоединяйтесь к Recovery Booster Hub — здесь вы можете делиться опытом, задавать вопросы и помогать друг другу. Пожалуйста, перед публикацией ознакомьтесь с правилами чата в разделе 8. Обмен опытом в Руководстве пользователя.

Полезные ресурсы:

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