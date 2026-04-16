Recovery Booster Beta

Recovery Booster

Наконец-то – решение, которое искали многие владельцы советников (EA).

Ваш советник работает отлично. Но после убыточной сделки вы часто думаете: «Было бы идеально, если бы прямо сейчас я мог торговать чуть более крупными лотами» — потому что следующие сделки очень часто оказываются прибыльными.

Реальная работа со «сложным» советником:

Многие советники выглядят идеально на бэктестах, но сталкиваются с трудностями при реальных просадках. Recovery Booster в настоящее время помогает одной из таких популярных стратегий справляться с глубокими спадами и восстанавливаться после них.

Смотрите результаты здесь: Живой сигнал с Recovery Booster

Recovery Booster — это торговая утилита для MetaTrader 5, которая помогает вашему хорошему роботу быстрее восстанавливаться после убытков. Она отслеживает работу основного советника и в периоды просадки открывает дополнительные позиции с выбранным вами множителем лота.

Но это еще не все. Я хочу, чтобы Recovery Booster становился лучше вместе с вами.

Руководство пользователя Чтобы полностью понять, как работает Recovery Booster и как его правильно настроить, пожалуйста, прочитайте подробное Руководство пользователя.

Официальный чат Присоединяйтесь к Recovery Booster Hub — здесь вы можете делиться опытом, задавать вопросы и помогать друг другу. Пожалуйста, перед публикацией ознакомьтесь с правилами чата в разделе 8. Обмен опытом в Руководстве пользователя.


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4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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Nauris Zukas
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SwapDetector
Nauris Zukas
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TrendImprovement Pro
Nauris Zukas
Индикаторы
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Утилиты
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Nauris Zukas
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Эксперты
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