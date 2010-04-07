Dhokiyas Market Screener MT4

Dhokiyas Market Screener

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为什么要加入免费试用
在购买之前，您可以先检查信号质量、信号时效、交易水平，以及该软件在真实市场条件下的运行方式。

Dhokiyas Market Screener 是一款适用于 MetaTrader 4 的智能多品种市场扫描软件。它专为希望更快识别买入和卖出机会的交易者而设计，无需一个接一个地手动检查大量图表。

该软件可在一个面板中扫描多个交易品种，并显示潜在交易设置，包括信号方向、信号强度、确认数量、趋势一致性以及完整的交易水平，包括入场价、止损和多个止盈目标。

本产品如何运作

该扫描器会持续检查所选品种，并使用内置的信号引擎寻找交易机会。它分析市场结构、趋势方向、动量、波动性和确认逻辑，以识别潜在的买入和卖出设置。

当发现有效设置时，软件会在面板上显示信号，并且还可以发送带有交易详细信息的提醒。交易者可以快速看到哪个品种出现了信号、信号方向、信号强度以及建议的交易水平。

产品主要功能

  • 通过一个面板进行多品种市场扫描
  • 买入和卖出信号检测
  • 用于筛选交易质量的信号评分系统
  • 确认数量帮助衡量信号强度
  • 入场价、止损和多个止盈目标
  • 支持剥头皮、日内、波段和自定义交易模式
  • 支持更高时间周期趋势方向
  • 基于趋势和动量的信号过滤
  • 基于 ATR 的风险结构和目标计算
  • 支持交易时段过滤
  • 实时活动信号面板
  • 新旧信号分离，便于阅读
  • 支持 Telegram 提醒
  • 可根据您的经纪商品种支持多种资产类别

您可以在面板上看到什么

  • 品种名称
  • 信号方向
  • 信号评分
  • 确认数量
  • 价格和点差相关信息
  • ATR 和动量相关数值
  • 更高时间周期趋势状态
  • 信号产生原因
  • 新信号和持续信号

可扫描的市场

根据经纪商提供的品种，该软件可用于黄金、外汇货币对、加密货币对、指数、原油、白银以及其他支持的品种。

这使得本产品非常适合希望通过一个软件在多个市场中寻找机会的交易者。

提供的交易信息

该软件不仅仅显示买入或卖出方向，还可以通过以下内容帮助用户更好地理解交易设置：

  • 信号质量评分
  • 确认数量
  • 趋势方向
  • 入场水平
  • 止损水平
  • 止盈1
  • 止盈2
  • 止盈3

这有助于交易者更快做出决策并更清晰地管理交易。

本产品适合谁

  • 监控大量图表的交易者
  • 希望加快市场分析速度的交易者
  • 希望获得信号交易支持的交易者
  • 希望更快发现黄金交易机会的交易者
  • 希望拥有简洁扫描面板的外汇交易者
  • 希望同时使用 Telegram 信号和面板扫描的用户

用户指南

用户指南
在这里查看完整用户指南：
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指南内容包括
安装步骤
图表设置说明
参数说明
如何阅读信号
如何使用过滤器
如何正确使用扫描面板

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购买前测试的最佳方式
先加入免费试用并体验信号流程。这将帮助您在做出最终决定之前更好地了解本产品。

重要说明

本产品旨在帮助交易者更快地扫描市场，并以更好的结构和更清晰的方式识别高质量交易设置。最终的交易执行和风险管理始终由交易者本人负责。

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Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
实用工具
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.29 (14)
实用工具
Trade Copier Pro 是一个强大的工具，多账户之间进行远程复制的贸易超过互联网不同的位置。这是一个信号提供商的理想解决方案，谁想要与全球范围内对自己规则的人分享他的贸易。一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以得到贸易额从多供应商也是如此。 供应商和接收器可与供电内置的数据库管理系统来管理他的合作伙伴名单。 这个工具允许全局配置模式（copy过来互联网）和本地模式（在同一台PC/服务器内复制）之间进行选择。 要求： MetaTrader4的4.00版构建670或以上。 参考： 如果你只需要在本地复制与更低的价格，你可以检查Auto Trade Copier在： https://www.mql5.com/en/market/product/4676 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商的交易可以复制到多接收器和一个接收器可以从多个供应商收到交易。     供应/接收器可通过供电数据库管理系统，而无需额外的工具管理自己的接收器/供应商名单（添加，删除，编辑，启用/禁用）。     全球模式（copy过来互联网）和本
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
实用工具
新闻操盘手专业版 是一个独特的机器人，让您使用您预先定义的策略进行消息交易。它从几个流行的外汇网站加载的每条消息的片断。您可以选择任何消息和预设的策略进行交易，之后新闻操盘手专业版根据选定的策略，在新闻来临时自动进行交易。 新闻发布给出了赚点数的机会，因为在那个时刻，价格通常有大动作。现在，利用这款工具，新闻交易变得比以往任何时候更容易，更灵活，更令人兴奋。不要等待，不要错失，不要再迷惑了。每周只需针对重要新闻设置一次，这个工具将完全按照您的计划进行精准交易。 演示版: 由于这不是一个自动交易机器人 (它是半自动), 您需要下载单独的演示版本: https://www.mql5.com/zh/market/product/5931 参考: 如果您只需要加载新闻 (无需交易), 您可以购买新闻加载机专业版: https://www.mql5.com/zh/market/product/5463 功能 包括所有 新闻加载机专业版 的功能 (查看详情)。 针对每条新闻构建您自己的策略，具有非常灵活的参数。 支持五种高级策略，带有大量控制参数 (止损, 止盈, 尾随, 网格间隔, 手数缩放,
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
NickZ Tool
Nicolas Zouein
实用工具
This is a must have tool for a serious trader. It saves your precious time spent for opening/closing trades, creating pending trades and modifying your TP/SL in bulk according to either pips or price. If you need to quickly open several pending orders (Buy Stop, Sell Stop) at a certain distance from each other, this script will do all the routine for you! The first time you use this handy tool, you will realize it has already paid for itself. Instructions: Drag and drop this script onto a chart.
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
实用工具
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
实用工具
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
One Click FX Panel
Chantal Sala
5 (2)
实用工具
This panel is very simple to use and it is a very ally to manage your positions and orders. Also you can modify your risk, writing in fields directly on Panel. One click on buttons and the operation on market is done! Operations possible: BUY/SELL Break Even Split (close 50% all orders) Close All positions Hedging (opens reverse positions to cover) Close only BUY positions Close only SELL positions Close All pending orders Reverse all positions Please watch the video to verify the very simple u
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
实用工具
Slow Pips OCO Trade Panel is an advanced trading panel for placing pending orders. Traders can use this panel to place two pending orders at once. One pending order would be of buy entry type and the other one would be of sell entry type. Both orders will have Stop Loss and Take Profit parameters. Since two pending orders are placed at the same time, the pending order for which the price hits first gets converted into a market order and the other pending order gets deleted (one order cancels the
Chart Manager
Gi-Seok Im
实用工具
This indicator changes the timeframe and chart profile for multiple charts. If you dispatched many charts (10~20 or more) in single MetaTrader terminal, it is very boring and difficult work to manage the timeframe and chart profile individually. If the indicators you use in a chart are numerous and the setting values are different from the default one, you might give up adding all the indicators to all charts. The changing of timeframes on multiple charts has the same problem, too. Whenever you
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
实用工具
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
OneClick Analysis
Omar Alkassar
实用工具
一键式分析工具是   基于键盘快捷键的对象创建   和 MetaTrader 的复制工具。只需单击一下，即可轻松使用 MetaTrader 中的分析工具。使用我们的工具，您可以在图表上快速绘制支撑和阻力位、斐波那契位、形状、通道、趋势线和所有其他对象。只需单击按钮，移动鼠标，一键式分析工具将为您完成剩下的工作。这可以节省您的时间并使您的图表分析更有效率，让您可以专注于根据您的分析做出明智的交易决策。 除了对象创建之外，一键式分析工具还包括   对象复制器 (   c   hart sync)   ，允许您轻松地将对象从一个图表复制到另一个图表。如果您打开了多个图表并且需要在它们之间复制对象，这会特别有用。 一键式分析工具允许您   对所有符号使用一个图表   在元交易者中。这意味着您可以在同一窗口中查看不同的图表，而无需在多个图表之间切换。当您切换到不同的符号时，一键式分析工具会自动从其他符号中隐藏对象，并在您返回第一个符号时再次显示它们。这可以帮助您节省时间并提高交易效率，让您可以轻松地在同一窗口上比较和分析不同的图表。 一键分析   安装和输入指南 如果您想获得有关 EA 添加 U
作者的更多信息
Mahakali
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
1 (1)
专家
MAHAKALI – 专业 XAUUSD 自动交易系统 Mahakali 是一款专门为 XAUUSD（黄金） 市场开发的自动化交易专家顾问（EA），运行在 MetaTrader 5 平台上。该系统专注于结构化执行、严格的风险管理以及稳定的算法交易。 黄金是金融市场中波动性最高的交易品种之一。流动性行为、波动周期以及市场结构经常发生变化。因此，许多在历史回测中表现优秀的交易机器人，在真实市场环境中往往无法保持稳定表现。 专为当前黄金市场环境设计 Mahakali 的开发重点是基于 当前黄金市场的行为 ，而不仅仅是历史数据优化。该系统的目标不是创造看起来完美的历史回测曲线，而是专注于在当前市场环境中的实际交易表现。 许多自动化交易系统都是针对历史数据进行大量优化，从而在策略测试报告中呈现出非常漂亮的曲线。然而，这类系统在真实账户中往往难以保持稳定表现。 关于回测的重要说明 您可能会发现 Mahakali 的历史回测曲线不像某些其他 EA 那样高度优化。这是有意为之。该系统更注重 当前市场条件下的真实交易表现 ，而不是对过去数据进行过度拟合。 该 EA 会根据其内部算法自动执行交易，并减少
Suvarna Scalper
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
专家
Suvarna Scalper Suvarna Scalper 是一款专注于黄金交易的高级 Expert Advisor，专为 XAUUSD 设计。它适合希望使用自动化系统的交易者，具有简单设置，受控恢复逻辑以及清晰的图表监控。 这款 EA 并不是只为了在短期回测中看起来漂亮而设计。Suvarna Scalper 的主要优势是其注重长期生存能力的结构。Grid 交易本身具有风险，许多 Grid EA 可以在一段时间内盈利，但当市场出现强烈单边波动时可能失败。Suvarna Scalper 通过受控的篮子管理，更智能地应对黄金市场压力。 特别之处 Suvarna Scalper 的特别之处在于，它被设计用于在 Grid 交易环境中长期生存。在普通 Grid 交易中，账户经常会在强烈市场波动中被爆仓。该 EA 使用受控恢复，篮子盈利平仓，交易时间控制以及经纪商安全检查，以更实际的方式管理风险。 为什么这个 EA 强大 Suvarna Scalper 只专注于黄金。XAUUSD 是一个快速波动的交易品种，需要不同的交易逻辑。该 EA 使用内部 M15 条件，高周期趋势过滤以及恢复管理，以纪
FREE
Remaining Time
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
"K线剩余时间" 适用于 MetaTrader 5 "再也不会错过K线收盘。以精准的时机进行交易。" 官方更新频道 加入频道 : Dhokiyas 技术支持 直接联系 : Contact "K线剩余时间 - MT5 精准计时工具" "K线剩余时间" 是一款轻量且精准的 MT5 实用工具，实时显示当前K线的精确剩余时间。专为等待K线收盘确认并希望获得精准入场和出场时机的交易者打造。 "如果您的交易策略依赖K线收盘确认，这个工具将变得至关重要。" "为什么这个工具很重要" 许多交易策略都需要等待K线收盘确认。没有可视化倒计时，交易者往往过早入场或过晚离场。该工具通过在图表上清晰显示倒计时来解决这一问题。 "核心功能" "实时K线倒计时" "支持所有时间周期" 从 M1 到 MN "支持所有交易品种" 外汇、黄金、加密货币、指数 "简洁清晰的显示界面" 适配任何图表风格 "可自定义" 字体大小、颜色和位置 "轻量级设计" 低CPU占用，运行流畅 "无交易逻辑" 纯实用辅助工具 "停止猜测。用精确的秒数进行交易。" "非常适合剥头皮交易者和日内交易者。" "适合人群" "在 M1
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Dhokiyas Prop Passer Gold EA
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
专家
Dhokiya's Prop Passer Gold EA 一款专业的 XAUUSD 黄金 EA，专为现代黄金市场环境，Prop Challenge 交易纪律，Funded 账户保护以及可控风险交易而设计。 重要回测设置 为了获得正确的回测结果，Strategy Tester 中的 Initial Deposit 必须与 EA 参数中的 Account Size 保持一致。 示例: 如果 Strategy Tester 的 Initial Deposit 是 10000，那么 EA 参数中的 Account Size 也必须设置为 10000。 如果这两个数值不同，EA 的资金保护、回撤计算、风险控制和交易限制逻辑可能无法正确工作。这可能导致错误的回测结果，或在测试期间没有交易。 重要市场环境说明 Dhokiya's Prop Passer Gold EA 是根据 2025 年之后的最新黄金市场状态和当前 XAUUSD 行为设计的。2025 年之前的回测可能无法代表本产品的真实目的，因为黄金市场结构，波动率，流动性和日内行为已经不同。为了正确评估，建议主要从 2025 年之
The Gold Disruptor
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
2.67 (3)
专家
THE GOLD DISRUPTOR – 专业的 XAUUSD 自动交易系统 Gold Disruptor 是专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD（黄金）市场开发的自动交易系统。 该系统专注于结构化算法执行、严格的交易管理以及长期策略稳定性。 系统经过大量历史数据测试，以评估其在不同市场环境中的表现。 该策略旨在为黄金市场提供系统化的自动交易解决方案。 官方更新频道 加入频道 : Dhokiyas 技术支持 如有任何产品相关问题，请通过 MQL5 消息联系开发者： 联系开发者 回测概览 系统经过长期历史数据测试，以评估其在不同市场环境中的表现。 测试结果显示，在推荐设置下系统具有稳定的盈利特性和良好的恢复能力。 历史测试周期： 多年市场数据 利润因子： 测试中表现出稳定盈利能力 恢复逻辑： 内置机制用于处理暂时性回撤 稳定性： 在不同波动环境下测试 系统行为： 自动交易和仓位管理 灵活的风险配置 系统提供可调整的输入参数，使交易者能够根据自己的风险偏好进行配置。 高风险模式 参数可以调整为更激进的交易方式。 保守模式 参数也可以设置为更稳定和更可控的
Bulk Operations MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
MetaTrader 4 批量操作面板 批量操作面板是一款适用于 MetaTrader 4 的实用交易工具，专为帮助交易者在一个整洁的面板中管理多个持仓而设计。它将批量交易管理，快速执行，移动止损控制，对冲开仓，实时统计以及紧凑的最小化功能结合在一个简单直观的界面中，强调速度与便利性。 本产品适合希望更快速管理持仓和挂单的交易者，无需再手动逐一处理每一笔交易。在市场活跃，行情变化快速的环境中，这款面板尤其有用，因为此时快速决策和顺畅执行非常重要。 主要用途 这款面板的主要目标是简化批量交易操作。您可以直接在图表上通过一个面板完成开仓，对冲持仓，关闭指定类型的交易，删除挂单，以及管理移动止损设置。 主要功能 支持批量关闭全部持仓，盈利持仓，亏损持仓，买入持仓以及卖出持仓 支持快速删除全部挂单，便于更高效地清理订单 支持从面板直接手动开立买单和卖单 支持对冲功能，可同时开立买单和卖单 内置移动止损管理，支持自定义启动值，步进值和距离值 支持直接在图表上开启或关闭移动止损 实时持仓统计，显示总交易数，买入数量，卖出数量，挂单数量，盈利持仓数量，亏损持仓数量，总盈亏，买入盈亏和卖出盈亏 支持
FREE
Bulk Operations
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
MetaTrader 5 批量操作面板 批量操作面板是一款适用于 MetaTrader 5 的实用交易工具，专为帮助交易者在一个整洁的面板中管理多个持仓而设计。它将批量交易管理，快速执行，移动止损控制，对冲开仓，实时统计以及紧凑的最小化功能结合在一个简单直观的界面中，强调速度与便利性。 本产品适合希望更快速管理持仓和挂单的交易者，无需再手动逐一处理每一笔交易。在市场活跃，行情变化快速的环境中，这款面板尤其有用，因为此时快速决策和顺畅执行非常重要。 主要用途 这款面板的主要目标是简化批量交易操作。您可以直接在图表上通过一个面板完成开仓，对冲持仓，关闭指定类型的交易，删除挂单，以及管理移动止损设置。 主要功能 支持批量关闭全部持仓，盈利持仓，亏损持仓，买入持仓以及卖出持仓 支持快速删除全部挂单，便于更高效地清理订单 支持从面板直接手动开立买单和卖单 支持对冲功能，可同时开立买单和卖单 内置移动止损管理，支持自定义启动值，步进值和距离值 支持直接在图表上开启或关闭移动止损 实时持仓统计，显示总交易数，买入数量，卖出数量，挂单数量，盈利持仓数量，亏损持仓数量，总盈亏，买入盈亏和卖出盈亏 支持
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Remaining Time MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
Candle Remaining Time 适用于 MetaTrader 4 不再错过K线收盘时刻 精准把握交易时机 MT4 精准倒计时工具 Candle Remaining Time Candle Remaining Time 是一款为 MetaTrader 4 设计的轻量级精准计时工具。它在图表上实时显示当前K线剩余时间。 该工具专为依赖K线收盘确认的交易者设计。无论您进行剥头皮交易 日内交易 突破交易 或价格行为交易 精准的时间控制都能提升执行效率 减少过早或过晚入场。 如果您的交易策略依赖K线收盘确认 这款工具必不可少。 为什么时间至关重要 许多交易系统需要等待K线完全收盘后再入场。如果没有可见的倒计时 交易者往往凭感觉估算时间 容易过早入场 从而产生假信号或不必要的亏损。 Candle Remaining Time 通过在图表上显示清晰的实时倒计时 消除不确定性。您始终可以准确知道距离K线收盘还有多少秒。 主要功能 实时K线倒计时显示 适用于所有时间周期 从M1到月线 兼容所有交易品种 包括外汇 黄金 加密货币 和指数 简洁清晰的显示界面 可自定义字体大小和位置 轻量级
FREE
The Gold Disruptor MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
专家
THE GOLD DISRUPTOR 专业级 XAUUSD 交易系统 The Gold Disruptor 是一套专为 XAUUSD 交易者开发的结构化算法交易系统。 该系统专为 M5 时间周期设计，结合严格的风险管理与自适应交易逻辑，实现纪律化执行。 官方更新频道 加入频道： Dhokiyas 技术支持 直接联系： 联系客服 专为黄金市场打造 本智能交易系统专门针对 XAUUSD 市场特性进行优化。 它不是多品种交易机器人，而是专注、校准并精细化处理黄金价格行为的专业系统。 灵活的风险控制 系统允许您根据个人交易风格调整运行方式。 动态模式 适合偏好更积极资金运作的交易者 稳健模式 适合注重风险控制与稳定运行的交易者 自定义参数 可手动调整手数与风险控制设置 您可以完全控制系统的激进程度或保守程度。 结构化回撤管理 市场具有周期性波动，阶段性回撤属于正常现象。 The Gold Disruptor 采用规则化执行与结构化仓位管理， 在不同市场环境下保持交易纪律与系统稳定性。 无情绪干扰，所有交易均基于程序逻辑自动执行。 技术要求 交易品种 XAUUSD 仅限黄金 时间周期
Mahakali MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
专家
MAHAKALI – 专业的 XAUUSD 交易系统 Mahakali 是一款自动化专家顾问（EA），专门为 XAUUSD（黄金） 市场在 MetaTrader 4 平台上开发。该系统专注于结构化交易执行、严格的风险管理以及稳定的算法交易。 黄金是金融市场中波动性最高的交易品种之一。流动性行为、波动周期以及市场结构不断变化。因此，许多在历史测试中表现出色的专家顾问，在真实交易环境中往往难以保持同样的表现。 为当前黄金市场而设计 Mahakali 的设计重点在于 当前市场行为 ，而不仅仅是基于历史数据优化。该系统的目标不是创造看起来完美的历史回测曲线，而是在当前黄金市场环境中保持实际可行的交易表现。 许多自动交易系统对历史数据进行了高度优化。虽然这可以生成非常漂亮的策略测试报告，但这些系统在真实账户交易时往往会遇到困难。 关于回测的重要说明 您可能会注意到 Mahakali 的历史回测曲线与其他一些 EA 相比并没有看起来非常“完美优化”。这是刻意设计的。该系统优先考虑的是 当前市场环境中的真实交易潜力 ，而不是对过去数据进行曲线拟合。 该 EA 根据其内部算法自动执行交易，并消除了交
Dhokiyas Market Screener
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
实用工具
Dhokiyas Market Screener 提供15天免费试用 您可以在 Telegram 上免费接收此软件的信号15天。 立即加入免费试用 https://t.me/dhokiyasbot 为什么要加入免费试用 在购买之前，您可以先检查信号质量、信号时效、交易水平，以及该软件在真实市场条件下的运行方式。 Dhokiyas Market Screener 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能多品种市场扫描软件。它专为希望更快识别买入和卖出机会的交易者而设计，无需一个接一个地手动检查大量图表。 该软件可在一个面板中扫描多个交易品种，并显示潜在交易设置，包括信号方向、信号强度、确认数量、趋势一致性以及完整的交易水平，包括入场价、止损和多个止盈目标。 本产品如何运作 该扫描器会持续检查所选品种，并使用内置的信号引擎寻找交易机会。它分析市场结构、趋势方向、动量、波动性和确认逻辑，以识别潜在的买入和卖出设置。 当发现有效设置时，软件会在面板上显示信号，并且还可以发送带有交易详细信息的提醒。交易者可以快速看到哪个品种出现了信号、信号方向、信号强度以及建议的交易水平。 产
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