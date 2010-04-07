Dhokiyas Market Screener MT4

Dhokiyas Market Screener

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为什么要加入免费试用

在购买之前，您可以先检查信号质量、信号时效、交易水平，以及该软件在真实市场条件下的运行方式。 您可以在 Telegram 上免费接收此软件的信号15天。在购买之前，您可以先检查信号质量、信号时效、交易水平，以及该软件在真实市场条件下的运行方式。

Dhokiyas Market Screener 是一款适用于 MetaTrader 4 的智能多品种市场扫描软件。它专为希望更快识别买入和卖出机会的交易者而设计，无需一个接一个地手动检查大量图表。

该软件可在一个面板中扫描多个交易品种，并显示潜在交易设置，包括信号方向、信号强度、确认数量、趋势一致性以及完整的交易水平，包括入场价、止损和多个止盈目标。

本产品如何运作

该扫描器会持续检查所选品种，并使用内置的信号引擎寻找交易机会。它分析市场结构、趋势方向、动量、波动性和确认逻辑，以识别潜在的买入和卖出设置。

当发现有效设置时，软件会在面板上显示信号，并且还可以发送带有交易详细信息的提醒。交易者可以快速看到哪个品种出现了信号、信号方向、信号强度以及建议的交易水平。

产品主要功能

通过一个面板进行多品种市场扫描

买入和卖出信号检测

用于筛选交易质量的信号评分系统

确认数量帮助衡量信号强度

入场价、止损和多个止盈目标

支持剥头皮、日内、波段和自定义交易模式

支持更高时间周期趋势方向

基于趋势和动量的信号过滤

基于 ATR 的风险结构和目标计算

支持交易时段过滤

实时活动信号面板

新旧信号分离，便于阅读

支持 Telegram 提醒

可根据您的经纪商品种支持多种资产类别

您可以在面板上看到什么

品种名称

信号方向

信号评分

确认数量

价格和点差相关信息

ATR 和动量相关数值

更高时间周期趋势状态

信号产生原因

新信号和持续信号

可扫描的市场

根据经纪商提供的品种，该软件可用于黄金、外汇货币对、加密货币对、指数、原油、白银以及其他支持的品种。

这使得本产品非常适合希望通过一个软件在多个市场中寻找机会的交易者。

提供的交易信息

该软件不仅仅显示买入或卖出方向，还可以通过以下内容帮助用户更好地理解交易设置：

信号质量评分

确认数量

趋势方向

入场水平

止损水平

止盈1

止盈2

止盈3

这有助于交易者更快做出决策并更清晰地管理交易。

本产品适合谁

监控大量图表的交易者

希望加快市场分析速度的交易者

希望获得信号交易支持的交易者

希望更快发现黄金交易机会的交易者

希望拥有简洁扫描面板的外汇交易者

希望同时使用 Telegram 信号和面板扫描的用户

用户指南

用户指南

在这里查看完整用户指南：

打开用户指南



指南内容包括

安装步骤

图表设置说明

参数说明

如何阅读信号

如何使用过滤器

如何正确使用扫描面板 在这里查看完整用户指南：安装步骤图表设置说明参数说明如何阅读信号如何使用过滤器如何正确使用扫描面板

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购买前测试的最佳方式

先加入免费试用并体验信号流程。这将帮助您在做出最终决定之前更好地了解本产品。 您可以在购买前免费接收此软件的信号15天。先加入免费试用并体验信号流程。这将帮助您在做出最终决定之前更好地了解本产品。

重要说明

本产品旨在帮助交易者更快地扫描市场，并以更好的结构和更清晰的方式识别高质量交易设置。最终的交易执行和风险管理始终由交易者本人负责。