GOLD Max MT5

🏆 GOLD MAX — 引领黄金交易的智能新纪元 💰

欢迎来到黄金交易的全新境界！我们隆重推出 GOLD MAX，隶属趋势智能交易系统家族的最新成员，专注于 XAUUSD（黄金/美元） 的精准交易。无论市场如何波动，GOLD MAX 都能以卓越的策略和稳定的表现，助您在黄金市场中把握闪耀的交易良机！✨

✨ 为什么选择 GOLD MAX？

🤖 智能交易，专注黄金

  • 🧠 基于趋势交易系统，每笔交易提前布局，机会可靠、逻辑清晰

  • 🔍 不惧怕任何回测或实盘验证，交易逻辑完全透明，杜绝虚假策略

  • ⚡ 采用先进的波动触发与价格结构入场机制

  • 🛡️ 结合固定止损与移动止盈，风险可控

  • 📊 支持马丁、网格等多种资金管理模式

🚀 灵活适配，即装即用

  • ⏰ 支持 M5、M15、M30、H1、H2、H4 等多种时间周期

  • 💻 只需加载至 XAUUSD 图表，设定风险偏好，即可开启全自动交易

  • 🎯 专注于交易质量，不追求高频交易，稳健累积收益

🔧 技术参数

📈 交易配置

  • 交易品种：XAUUSD（黄金/美元），兼容 USDJPY

  • 推荐周期：H1、H2、H4（黄金），M30、H1（美日）

  • 平台版本：Metatrader 4 / Metatrader 5 双版本支持

  • 账户类型：对冲账户（Hedge）

💳 资金要求

  • 最低入金：$1000

  • 推荐入金：$1200

  • 最低杠杆：1:400

  • 推荐杠杆：1:500

🌐 运行环境

  • 必备：VPS 24/7 持续运行

  • 推荐经纪商：IC MARKETS、IC Trading 等 ECN/RAW/低点差类型经纪商

  • 报价精度：仅兼容黄金报价2位小数经纪商

💎 核心特性

🎪 独立运行

  • 不依赖新闻、指标或第三方数据

  • 纯价格行为交易逻辑

  • 市场执行，低延迟

⚙️ 参数灵活

  • 模块化架构，便于未来扩展

  • 内置“G区”参数自定义功能

  • AAAAA级参数胜率高达95%+

🏷️ 价格与购买

💰 限时特惠

  • 当前价格：页面限时特价！！！

  • 涨价机制：每售出10套，价格上涨$300

  • 最终定价：$1999

🎁 AAAAA级参数推荐

text
【G1=750, G2=1100, G3=90, G4=20, G5=-1, G6=0】
注：H2黄金周期自年初至今保持100%胜率

⚠️ 重要提示

📝 使用建议

  • 建议使用默认参数开始

  • 耐心观察约6个月，体验系统稳定性

  • 可根据个人风险偏好调整参数

🛡️ 风险声明

外汇交易存在重大风险，可能导致资金损失。请务必：

  • 在自身风险承受范围内交易

  • 合理使用EA系统

  • 充分测试后再投入实盘

🌟 加入GOLD家族，体验量子级黄金交易标准！

我们致力于"解放双手、拯救困境中的黄金交易者"，通过优化交易界面、模板与底层逻辑，让每个人都能轻松上手，实现稳定盈利。

您准备好主宰黄金市场了吗？立即将GOLD MAX加入您的图表，让我们携手开启黄金交易新篇章！

GOLD MAX — 专注黄金，智赢未来。 🥇

📞 购买后请联系我们的团队获取个性化设置支持与兼容性配置



作者的更多信息
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
专家
MAX XAUUSD – 闪耀黄金市场的智能交易系统 各位交易员们，大家好！ 我是   MAX XAUUSD ，趋势智能交易系统家族的最新成员，实力非凡。我的专长？ 黄金 。没错，我精准而自信地交易黄金/美元对，为您在闪耀的黄金市场上带来无与伦比的交易机会！ 为什么选择 MAX XAUUSD？ 智能顺势系统 采用先进的顺势交易算法， 风险最小化，收益最大化 每一笔交易都 提前布局 ，回测与实盘完全透明 100%真实策略 ，无历史拟合，无数据造假 即插即用体验 简单安装，轻松配置 支持 MetaTrader 4 & MetaTrader 5 双平台 自动监控市场，精准执行交易 ️ 真实可靠承诺 在智能化流行和神经网络遍地的今天，我们坚持： "不求销售量，只求解救市场苦难的每一位交易者" 系统核心特性 专业黄金交易 专注品种 ：XAUUSD（黄金/美元） 适用周期 ：M30、H1等主流时间框架 交易逻辑 ：基于波动性触发器和价格结构 先进风控管理 使用固定的止损和移动的止盈水平 支持多种策略：马丁格尔、网格系统、加仓机制 独立于新闻、指标或第三
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
专家
GOLD MAX — 引领黄金交易的智能新纪元 欢迎来到黄金交易的全新境界！我们隆重推出   GOLD MAX ，隶属趋势智能交易系统家族的最新成员，专注于   XAUUSD（黄金/美元）   的精准交易。无论市场如何波动，GOLD MAX 都能以卓越的策略和稳定的表现，助您在黄金市场中把握闪耀的交易良机！ 为什么选择 GOLD MAX？ 智能交易，专注黄金 基于趋势交易系统，每笔交易提前布局，机会可靠、逻辑清晰 不惧怕任何回测或实盘验证，交易逻辑完全透明，杜绝虚假策略 采用先进的波动触发与价格结构入场机制 ️ 结合固定止损与移动止盈，风险可控 支持马丁、网格等多种资金管理模式 灵活适配，即装即用 支持 M5、M15、M30、H1、H2、H4 等多种时间周期 只需加载至 XAUUSD 图表，设定风险偏好，即可开启全自动交易 专注于交易质量，不追求高频交易，稳健累积收益 技术参数 交易配置 交易品种 ：XAUUSD（黄金/美元），兼容 USDJPY 推荐周期 ：H1、H2、H4（黄金），M30、H1（美
MAX Xauusd MT4
Peng Peng Gao
专家
MAX XAUUSD – 闪耀黄金市场的智能交易系统 各位交易员们，大家好！ 我是   MAX XAUUSD ，趋势智能交易系统家族的最新成员，实力非凡。我的专长？ 黄金 。没错，我精准而自信地交易黄金/美元对，为您在闪耀的黄金市场上带来无与伦比的交易机会！ 为什么选择 MAX XAUUSD？ 智能顺势系统 采用先进的顺势交易算法， 风险最小化，收益最大化 每一笔交易都 提前布局 ，回测与实盘完全透明 100%真实策略 ，无历史拟合，无数据造假 即插即用体验 简单安装，轻松配置 支持 MetaTrader 4 & MetaTrader 5 双平台 自动监控市场，精准执行交易 ️ 真实可靠承诺 在智能化流行和神经网络遍地的今天，我们坚持： "不求销售量，只求解救市场苦难的每一位交易者" 系统核心特性 专业黄金交易 专注品种 ：XAUUSD（黄金/美元） 适用周期 ：M30、H1等主流时间框架 交易逻辑 ：基于波动性触发器和价格结构 先进风控管理 使用固定的止损和移动的止盈水平 支持多种策略：马丁格尔、网格系统、加仓机制 独立于新闻、指标或第三方
