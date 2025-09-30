GOLD Max MT5
欢迎来到黄金交易的全新境界！我们隆重推出 GOLD MAX，隶属趋势智能交易系统家族的最新成员，专注于 XAUUSD（黄金/美元） 的精准交易。无论市场如何波动，GOLD MAX 都能以卓越的策略和稳定的表现，助您在黄金市场中把握闪耀的交易良机！✨
✨ 为什么选择 GOLD MAX？
🤖 智能交易，专注黄金
-
🧠 基于趋势交易系统，每笔交易提前布局，机会可靠、逻辑清晰
-
🔍 不惧怕任何回测或实盘验证，交易逻辑完全透明，杜绝虚假策略
-
⚡ 采用先进的波动触发与价格结构入场机制
-
🛡️ 结合固定止损与移动止盈，风险可控
-
📊 支持马丁、网格等多种资金管理模式
🚀 灵活适配，即装即用
-
⏰ 支持 M5、M15、M30、H1、H2、H4 等多种时间周期
-
💻 只需加载至 XAUUSD 图表，设定风险偏好，即可开启全自动交易
-
🎯 专注于交易质量，不追求高频交易，稳健累积收益
🔧 技术参数
📈 交易配置
-
交易品种：XAUUSD（黄金/美元），兼容 USDJPY
-
推荐周期：H1、H2、H4（黄金），M30、H1（美日）
-
平台版本：Metatrader 4 / Metatrader 5 双版本支持
-
账户类型：对冲账户（Hedge）
💳 资金要求
-
最低入金：$1000
-
推荐入金：$1200
-
最低杠杆：1:400
-
推荐杠杆：1:500
🌐 运行环境
-
必备：VPS 24/7 持续运行
-
推荐经纪商：IC MARKETS、IC Trading 等 ECN/RAW/低点差类型经纪商
-
报价精度：仅兼容黄金报价2位小数经纪商
💎 核心特性
🎪 独立运行
-
不依赖新闻、指标或第三方数据
-
纯价格行为交易逻辑
-
市场执行，低延迟
⚙️ 参数灵活
-
模块化架构，便于未来扩展
-
内置“G区”参数自定义功能
-
AAAAA级参数胜率高达95%+
🏷️ 价格与购买
💰 限时特惠
-
当前价格：页面限时特价！！！
-
涨价机制：每售出10套，价格上涨$300
-
最终定价：$1999
🎁 AAAAA级参数推荐
text注：H2黄金周期自年初至今保持100%胜率
【G1=750, G2=1100, G3=90, G4=20, G5=-1, G6=0】
⚠️ 重要提示
📝 使用建议
-
建议使用默认参数开始
-
耐心观察约6个月，体验系统稳定性
-
可根据个人风险偏好调整参数
🛡️ 风险声明
外汇交易存在重大风险，可能导致资金损失。请务必：
-
在自身风险承受范围内交易
-
合理使用EA系统
-
充分测试后再投入实盘
🌟 加入GOLD家族，体验量子级黄金交易标准！
我们致力于"解放双手、拯救困境中的黄金交易者"，通过优化交易界面、模板与底层逻辑，让每个人都能轻松上手，实现稳定盈利。
您准备好主宰黄金市场了吗？立即将GOLD MAX加入您的图表，让我们携手开启黄金交易新篇章！
GOLD MAX — 专注黄金，智赢未来。 🥇
📞 购买后请联系我们的团队获取个性化设置支持与兼容性配置
