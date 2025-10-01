GOLD Max MT4

🏆 GOLD MAX — 引领黄金交易的智能新纪元 💰

欢迎来到黄金交易的全新境界！我们隆重推出 GOLD MAX，隶属趋势智能交易系统家族的最新成员，专注于 XAUUSD（黄金/美元） 的精准交易。无论市场如何波动，GOLD MAX 都能以卓越的策略和稳定的表现，助您在黄金市场中把握闪耀的交易良机！✨

✨ 为什么选择 GOLD MAX？

🤖 智能交易，专注黄金

  • 🧠 基于趋势交易系统，每笔交易提前布局，机会可靠、逻辑清晰

  • 🔍 不惧怕任何回测或实盘验证，交易逻辑完全透明，杜绝虚假策略

  • ⚡ 采用先进的波动触发与价格结构入场机制

  • 🛡️ 结合固定止损与移动止盈，风险可控

  • 📊 支持马丁、网格等多种资金管理模式

🚀 灵活适配，即装即用

  • ⏰ 支持 M5、M15、M30、H1、H2、H4 等多种时间周期

  • 💻 只需加载至 XAUUSD 图表，设定风险偏好，即可开启全自动交易

  • 🎯 专注于交易质量，不追求高频交易，稳健累积收益

🔧 技术参数

📈 交易配置

  • 交易品种：XAUUSD（黄金/美元），兼容 USDJPY

  • 推荐周期：H1、H2、H4（黄金），M30、H1（美日）

  • 平台版本：Metatrader 4 / Metatrader 5 双版本支持

  • 账户类型：对冲账户（Hedge）

💳 资金要求

  • 最低入金：$1000

  • 推荐入金：$1200

  • 最低杠杆：1:400

  • 推荐杠杆：1:500

🌐 运行环境

  • 必备：VPS 24/7 持续运行

  • 推荐经纪商：IC MARKETS、IC Trading 等 ECN/RAW/低点差类型经纪商

  • 报价精度：仅兼容黄金报价2位小数经纪商

💎 核心特性

🎪 独立运行

  • 不依赖新闻、指标或第三方数据

  • 纯价格行为交易逻辑

  • 市场执行，低延迟

⚙️ 参数灵活

  • 模块化架构，便于未来扩展

  • 内置“G区”参数自定义功能

  • AAAAA级参数胜率高达95%+

🏷️ 价格与购买

💰 限时特惠

  • 当前价格：页面限时特价！！！

  • 涨价机制：每售出10套，价格上涨$300

  • 最终定价：$1999

🎁 AAAAA级参数推荐

text
【G1=750, G2=1100, G3=90, G4=20, G5=-1, G6=0】
注：H2黄金周期自年初至今保持100%胜率

⚠️ 重要提示

📝 使用建议

  • 建议使用默认参数开始

  • 耐心观察约6个月，体验系统稳定性

  • 可根据个人风险偏好调整参数

🛡️ 风险声明

外汇交易存在重大风险，可能导致资金损失。请务必：

  • 在自身风险承受范围内交易

  • 合理使用EA系统

  • 充分测试后再投入实盘

🌟 加入GOLD家族，体验量子级黄金交易标准！

我们致力于"解放双手、拯救困境中的黄金交易者"，通过优化交易界面、模板与底层逻辑，让每个人都能轻松上手，实现稳定盈利。

您准备好主宰黄金市场了吗？立即将GOLD MAX加入您的图表，让我们携手开启黄金交易新篇章！

GOLD MAX — 专注黄金，智赢未来。 🥇

📞 购买后请联系我们的团队获取个性化设置支持与兼容性配置




fei cheng
40
fei cheng 2025.10.08 07:52 
 

用户没有留下任何评级信息

Peng Peng Gao
519
来自开发人员的回复 Peng Peng Gao 2025.10.08 08:30
Thank YOU
回复评论