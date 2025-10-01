GOLD Max MT4

在充满挑战与机遇的黄金投资领域，我们为您精心打造了一款独具特色的策略，它将成为您开启财富之门的得力助手。 自动化资金分配系统，科学管理风险与收益 这款策略配备了先进的自动化资金分配系统，能够根据市场趋势的变化，精准地调整资金布局。在极端趋势下，小仓位止损，将损失控制在最小范围内；而在震荡趋势下，其强大的盈利能力得以充分展现，为您创造丰厚的回报。 独特的加仓策略，把握盈利机会 尽管在亏损后会翻倍加仓，但这一操作是在趋势走完之后进行的，确保您能够在回归震荡行情时，实现盈利的最大化。凭借约 70%的高胜率，加翻倍策略， 灵活的参数设置，适应不同需求 为了满足您的多样化投资需求，该策略允许您根据资金状况计算开仓手数，所有开仓均从 0.1 最小开仓起步，并通过资金精准计算开仓倍率以及最大持仓数。同时，如果您想要在不同的周期图表上使用这一策略，只需优化止损设置，即可轻松实现。为了避免多个周期运行时的混淆，您还需要设置不同的 MAGICMA 值。 15 分钟周期图表，精准把握市场脉搏 经过深入研究和实践验证，我们推荐您在 15 分钟周期图表上运用这一策略，以获取最为准确的交易信号。