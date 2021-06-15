1200个用户！！！ - 页 175 1...168169170171172173174175176177178179180181182...230 新评论 Konstantin Lebedev 2019.09.25 09:43 #1741 我想知道，如果我想为用户出售信号，在我的账户上用1:1000的杠杆交易了大约一个月，是否起作用，因为规则只允许使用1:500的杠杆。谁意识到了这一点。 [删除] 2019.09.25 10:01 #1742 Konstantin Lebedev: 我不会证明你必须有一个至少2个月的真实账户，并有以前的交易记录才能成为交易员，因为我在某个地方看到过，如果不是在这里，这次我也没有找到它。我必须学习很多规则，并阅读更多关于信号和订阅的内容，然后对我个人来说，一切都会更清晰。 即使没有任何信号或销售机器人，你今天也可以申请成为卖家。在你的经纪人处的杠杆变化，不超过500 Konstantin Lebedev 2019.09.25 12:00 #1743 Vladimir Baskakov: 你今天就可以申请成为卖家，即使没有任何信号或销售机器人。杠杆率应该在你的经纪人那里改变，不要超过500 如果你知道你急于要什么，你需要先建立一个证明基础，即账户会随着利润不断增长。 同时，如果我有一个30美元的存款，已经有50%的利润，我很难说服人们或未来的用户相信我。换句话说，我必须使我的真实账户达到1000美元左右，然后尝试为我的信号寻找用户。但对我来说，要让卖家的照片至少有2048 x 1536像素的分辨率是比较困难的，因为卖家的要求被这个要求所接受。我试着用手机拍照，但质量不好，分辨率也不高。 我没有数码相机。 事实证明，如果我想做好存款，我必须去专门的照相馆，照出所需尺寸的完美护照页，然后申请出售。你认为什么是最好的方法。 [删除] 2019.09.25 12:11 #1744 Konstantin Lebedev: 我在imgonline上编辑的照片，完全按照尺寸。现在注册，不确定是否还能通过 Alexander Bereznyak 2019.09.25 13:12 #1745 否则你将需要很长的时间才能通过 Konstantin Lebedev 2019.09.28 18:27 #1746 我已经创建了一个 50 000英镑的模拟账户，我想在上面安排一个订阅。 虽然它的免费价值并不是任何人都需要的，但我将自己先通过订阅我的信号来检查，从而了解是否可以这样做。 我不知道如何在Mt4中找到我的信号，因为那里没有搜索，也许有人会告诉我。 [删除] 2019.09.28 18:36 #1747 Konstantin Lebedev: 我已经创建了一个 50 000英镑的模拟账户，我想在上面安排一个订阅。 虽然它的免费价值并不是任何人都需要的，但我将自己先通过订阅我的信号来检查，从而了解是否可以这样做。 我不知道如何在Mt4中找到我的信号，因为那里没有搜索，也许有人会告诉我。 我没有成功，我选择了同一个经纪人，没有。虽然在mt4上可能更容易，但我还没有试过。 Vasiliy Pushkaryov 2019.09.28 20:57 #1748 Konstantin Lebedev: 我已经创建了一个 50 000英镑的模拟账户，我想在上面安排一个订阅。 虽然它的免费价值并不是任何人都需要的，但我将自己先通过订阅我的信号来检查，从而了解是否可以这样做。我不知道如何在Mt4中找到我的信号，因为那里没有搜索，也许有人会告诉我。 有一个关于信号的单独主题 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.01 23:07 #1749 尽管如此，订户已经变得更加谨慎。他们已经得到了大部分的坎坷。以前，像这样的信号曾经以可怕的速度被击中。现在，一个信号在监测后差不多两个月了，而另一个信号差不多一个月了，只有20和30个用户。他们还写了负面的反馈意见，说是在监测后改变了策略。 multiplicator 2019.10.01 23:16 #1750 Vasiliy Pushkaryov: 尽管如此，订户已经变得更加谨慎。他们已经得到了大部分的坎坷。以前，像这样的信号曾经以可怕的速度被击中。现在，一个信号在监测后差不多两个月了，而另一个信号差不多一个月了，只有20和30个用户。他们还写了负面的反馈意见，说是在监测后改变了策略。 我现在明白了元宵节的政策--什么都不做，让人们耗费一些钱--让他们从中得到乐趣。 1...168169170171172173174175176177178179180181182...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不会证明你必须有一个至少2个月的真实账户，并有以前的交易记录才能成为交易员，因为我在某个地方看到过，如果不是在这里，这次我也没有找到它。我必须学习很多规则，并阅读更多关于信号和订阅的内容，然后对我个人来说，一切都会更清晰。
即使没有任何信号或销售机器人，你今天也可以申请成为卖家。在你的经纪人处的杠杆变化，不超过500
如果你知道你急于要什么，你需要先建立一个证明基础，即账户会随着利润不断增长。 同时，如果我有一个30美元的存款，已经有50%的利润，我很难说服人们或未来的用户相信我。换句话说，我必须使我的真实账户达到1000美元左右，然后尝试为我的信号寻找用户。但对我来说，要让卖家的照片至少有2048 x 1536像素的分辨率是比较困难的，因为卖家的要求被这个要求所接受。我试着用手机拍照，但质量不好，分辨率也不高。 我没有数码相机。 事实证明，如果我想做好存款，我必须去专门的照相馆，照出所需尺寸的完美护照页，然后申请出售。你认为什么是最好的方法。
尽管如此，订户已经变得更加谨慎。他们已经得到了大部分的坎坷。以前，像这样的信号曾经以可怕的速度被击中。现在，一个信号在监测后差不多两个月了，而另一个信号差不多一个月了，只有20和30个用户。他们还写了负面的反馈意见，说是在监测后改变了策略。
