我现在明白了元宵节的政策--什么都不做，让人们耗费一些钱--让他们从中得到乐趣。

我想））。给你举个例子，那个在两个帖子前的第一个月就有165%的信号灯。一年前，他在一个月内收集了172个用户（截图如下）。 然而，当时他展示了8个月的盈利交易，在每个月他都能从一个头寸中获利。这显然是一个假的，信号已经被删除。今年也是如此，主要的利润是每月一个位置，但在监测前的最后两个月，激活了小TP/SL的机器人，它有点稀释了情况。但是人们不再那么容易接受了。



Vasiliy Pushkaryov:

如何区分正常和假货？不是每个人都能保持一年的跟踪。我不能马上判断
 
你不必遵循它一年的时间。一个新的信号出现，他的交易历史中就有一个仓位--每月一次，这个仓位在8个月内总是盈利的。这个位置需要20个点，它的利润是50-70%，35-40个点的损失会杀死存款。但这并没有发生，交易员总是在猜测，然后再进行监测。在监测到很多小交易开始后，现在不是负数就是正数。去年几乎每个月都有这样的信号灯，行政部门把他们撤走了。他们是众多美分账户的幸存者，交易以相反的方向开启。

然后他们开始做一些更聪明的事情。三四个月的这种交易，然后是人工交易，然后再进行2-3个月的交易。或者他们开始在一个月内做了几个位置，并增加了高达300%的增长。就像这个信号 一样。现在，机器人已经开始稀释盈利的头寸，更难追踪，但这是可能的。只是管理部门可能更难找到禁用该账户的理由。

你不需要保持一年的记录。

谁将报名参加一个职位/月
 
每个月有一个职位可供监测。该职位可能由10个或30个交易组成，以使历史看起来更值得尊敬。不是每个人都会一丝不苟地去看历史。一旦你连接到监测，你可以随机交易，每隔一天，以保持交易活动。 如果你监控账户，例如，在5月2日，5月有70%的利润率，你可以很容易地等待签署了交易历史的用户，直到6月底。你可以在上面的截图中看到，2018年，49美元的信号有172个订阅者。这大约是一个月的时间。今年，这位作者有一个价值30美元的信号，只有34个订阅者，而且已经有十几个负面反馈。所以这种策略正在失去效力。

每月一个项目 -

他们会想出办法的。帕什科维茨和他的妻子怎么样了？
 
他在谨慎行事。到9月16日赚了10%，然后没有一笔交易。现在他已经进入了市场。
他在谨慎行事。9月16日之前赚了10%，然后就没有一笔交易了。现在他在市场上了。
次长们是怎么说的？
 
他们是沉默的。他们的数量少了十倍。

有一位仓鼠女士在其中一个信号中写道，她在10月1日会有一只新的有希望的仓鼠。但在1号的时候，有些东西从未显示出来。

啊，我前几天给她写过信;)我问她仓鼠在哪里;)说他已经死了。
建议将车厂分为8个部分
