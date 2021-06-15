1200个用户！！！ - 页 176 1...169170171172173174175176177178179180181182183...230 新评论 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.01 23:29 #1751 multiplicator: 我现在明白了元宵节的政策--什么都不做，让人们耗费一些钱--让他们从中得到乐趣。 我想））。给你举个例子，那个在两个帖子前的第一个月就有165%的信号灯。一年前，他在一个月内收集了172个用户（截图如下）。 然而，当时他展示了8个月的盈利交易，在每个月他都能从一个头寸中获利。这显然是一个假的，信号已经被删除。今年也是如此，主要的利润是每月一个位置，但在监测前的最后两个月，激活了小TP/SL的机器人，它有点稀释了情况。但是人们不再那么容易接受了。 [删除] 2019.10.01 23:55 #1752 Vasiliy Pushkaryov: 可能是））。给你举个例子，那个在两个帖子前的第一个月就有165%的信号灯。一年前，他在一个月内收集了172个用户（截图如下）。 然后，他却展示了8个月的盈利交易，在每个月他都能从一个头寸中获利。这显然是一个假的，信号已经被删除。今年也是如此，主要的利润是每月一个位置，但在监测前的最后两个月，激活了小TP/SL的机器人，它有点稀释了情况。但是人们不再那么容易接受了。 如何区分正常和假货？不是每个人都能保持一年的跟踪。我不能马上判断 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 00:30 #1753 Vladimir Baskakov: 还有，你如何区分正常的和假的。不是每个人都能跟随他们一年的时间。我不能马上判断。 你不必遵循它一年的时间。一个新的信号出现，他的交易历史中就有一个仓位--每月一次，这个仓位在8个月内总是盈利的。这个位置需要20个点，它的利润是50-70%，35-40个点的损失会杀死存款。但这并没有发生，交易员总是在猜测，然后再进行监测。在监测到很多小交易开始后，现在不是负数就是正数。去年几乎每个月都有这样的信号灯，行政部门把他们撤走了。他们是众多美分账户的幸存者，交易以相反的方向开启。 然后他们开始做一些更聪明的事情。三四个月的这种交易，然后是人工交易，然后再进行2-3个月的交易。或者他们开始在一个月内做了几个位置，并增加了高达300%的增长。就像这个信号 一样。现在，机器人已经开始稀释盈利的头寸，更难追踪，但这是可能的。只是管理部门可能更难找到禁用该账户的理由。 [删除] 2019.10.02 00:41 #1754 Vasiliy Pushkaryov: 你不需要保持一年的记录。 谁将报名参加一个职位/月 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 00:55 #1755 Vladimir Baskakov: 谁将订阅一个职位/月 每个月有一个职位可供监测。该职位可能由10个或30个交易组成，以使历史看起来更值得尊敬。不是每个人都会一丝不苟地去看历史。一旦你连接到监测，你可以随机交易，每隔一天，以保持交易活动。 如果你监控账户，例如，在5月2日，5月有70%的利润率，你可以很容易地等待签署了交易历史的用户，直到6月底。你可以在上面的截图中看到，2018年，49美元的信号有172个订阅者。这大约是一个月的时间。今年，这位作者有一个价值30美元的信号，只有34个订阅者，而且已经有十几个负面反馈。所以这种策略正在失去效力。 [删除] 2019.10.02 00:57 #1756 Vasiliy Pushkaryov: 每月一个项目 - 他们会想出办法的。帕什科维茨和他的妻子怎么样了？ Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 01:00 #1757 Vladimir Baskakov: 他们会想出办法的。帕什科维茨和他的妻子怎么样了？ 他在谨慎行事。到9月16日赚了10%，然后没有一笔交易。现在他已经进入了市场。 [删除] 2019.10.02 01:01 #1758 Vasiliy Pushkaryov: 他在谨慎行事。9月16日之前赚了10%，然后就没有一笔交易了。现在他在市场上了。 次长们是怎么说的？ Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 01:05 #1759 Vladimir Baskakov: 那么，子民们是怎么说的呢？ 他们是沉默的。他们的数量少了十倍。 有一位仓鼠女士在其中一个信号中写道，她在10月1日会有一只新的有希望的仓鼠。但在1号的时候，有些东西从未显示出来。 [删除] 2019.10.02 01:07 #1760 Vasiliy Pushkaryov: 他们是沉默的。他们的数量少了十倍。 在这里，一只仓鼠在其中一个信号中写道，她将在10月1日有一个新的希望。但在1号的时候，有些东西从未显示出来。 啊，我前几天给她写过信;)我问她仓鼠在哪里;)说他已经死了。建议将车厂分为8个部分 1...169170171172173174175176177178179180181182183...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我现在明白了元宵节的政策--什么都不做，让人们耗费一些钱--让他们从中得到乐趣。
我想））。给你举个例子，那个在两个帖子前的第一个月就有165%的信号灯。一年前，他在一个月内收集了172个用户（截图如下）。 然而，当时他展示了8个月的盈利交易，在每个月他都能从一个头寸中获利。这显然是一个假的，信号已经被删除。今年也是如此，主要的利润是每月一个位置，但在监测前的最后两个月，激活了小TP/SL的机器人，它有点稀释了情况。但是人们不再那么容易接受了。
还有，你如何区分正常的和假的。不是每个人都能跟随他们一年的时间。我不能马上判断。
你不必遵循它一年的时间。一个新的信号出现，他的交易历史中就有一个仓位--每月一次，这个仓位在8个月内总是盈利的。这个位置需要20个点，它的利润是50-70%，35-40个点的损失会杀死存款。但这并没有发生，交易员总是在猜测，然后再进行监测。在监测到很多小交易开始后，现在不是负数就是正数。去年几乎每个月都有这样的信号灯，行政部门把他们撤走了。他们是众多美分账户的幸存者，交易以相反的方向开启。
然后他们开始做一些更聪明的事情。三四个月的这种交易，然后是人工交易，然后再进行2-3个月的交易。或者他们开始在一个月内做了几个位置，并增加了高达300%的增长。就像这个信号 一样。现在，机器人已经开始稀释盈利的头寸，更难追踪，但这是可能的。只是管理部门可能更难找到禁用该账户的理由。
每个月有一个职位可供监测。该职位可能由10个或30个交易组成，以使历史看起来更值得尊敬。不是每个人都会一丝不苟地去看历史。一旦你连接到监测，你可以随机交易，每隔一天，以保持交易活动。 如果你监控账户，例如，在5月2日，5月有70%的利润率，你可以很容易地等待签署了交易历史的用户，直到6月底。你可以在上面的截图中看到，2018年，49美元的信号有172个订阅者。这大约是一个月的时间。今年，这位作者有一个价值30美元的信号，只有34个订阅者，而且已经有十几个负面反馈。所以这种策略正在失去效力。
他们会想出办法的。帕什科维茨和他的妻子怎么样了？
他在谨慎行事。9月16日之前赚了10%，然后就没有一笔交易了。现在他在市场上了。
那么，子民们是怎么说的呢？
他们是沉默的。他们的数量少了十倍。
有一位仓鼠女士在其中一个信号中写道，她在10月1日会有一只新的有希望的仓鼠。但在1号的时候，有些东西从未显示出来。
