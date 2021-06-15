1200个用户！！！ - 页 180

Ivan Butko:

现在，在英镑的这种反弹之后，它已经出现了



 

这个人让我感到惊讶。根据历史记载，交易的是欧洲美元或英镑。显然，几天前出现了欧元美元的挤兑。 当欧元在1.1020左右时，他到目前为止有7000的缩减。每10个点就会使资产增值约1000。据称，它也被打倒了，但图片被冻结了。

他是被关掉了还是什么？



 
Vasiliy Pushkaryov:

现在，在英镑的这种反弹之后，它已经出现了


欧元的高点 已经下降了。

 
Vasiliy Pushkaryov:

也许是从评论中得知的。通常情况下，崩溃后他们会一次投入1-2万美元。

 

我们在欧洲的顶级净胜者只下降了6%，而他已经被评论家们抹上了泥巴（D））。

 
Ivan Butko:

嗯，它似乎没有进入完全损失......在此之前，该机器人的交易情况非常好。也许它将拉...


Vasiliy Pushkaryov:

利润在浮动...
 
Yevhenii Levchenko:

那么一定是对冲了

 
Vasiliy Pushkaryov:

我也是这么想的）。
 

这里又有200人上了超级利润的小故事的当。



