Vladimir Tkach:
可能是一个大的缩减。
 
一定是进入了缩减状态，从排名中消失了。它现在就在那里。
 
维塔利-卡德尔
是的，达到了40%，现在我出局了。

 
但资金上-27%的缩水并不弱。

 
Ivan Butko:
哦，Bulschit被卷入了欧洲人的生活。这些评论是一个奇迹。
塔拉斯的故事正在重演。没有人在订阅时分析交易，然后想知道 "专业 "是怎么回事。他现在已经部分关闭，本年度处于亏损状态，目前的提款率低于30%。
 
它还没有出来。现在是60%。我刚刚进去，出于某种原因关闭了一些损失。
 
哦...另一个帝国的衰落

 

第一个成功完成的


 
糖的作用


