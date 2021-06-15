1200个用户！！！ - 页 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...230 新评论 [删除] 2019.09.10 23:02 #1721 Vladimir Tkach: 8) 不仅如此。还有，他们说，面试效应。 大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。 )) 通常这里只有一个效果--分散一打账户，一个幸存者变成信号），在他被榨干之前赚一笔，但他会被榨干...... 其他的影响都是牵强的 ) [删除] 2019.09.10 23:03 #1722 Anatolii Zainchkovskii: 像炫耀的效果？ 好吧，那么我的另一个人应该很快就会走。 不，你只是要冒着风险，让风险再次上升到你的眼球，所以你会很快退出））你已经得到了你的效果））。 Anatolii Zainchkovskii 2019.09.11 08:25 #1723 Aleksandr Volotko: 不，你只是要冒着风险，让风险再次上升到你的眼球，所以你会很快退出））你已经得到了你的效果））。 一致性在某种程度上会被打破) Fast235 2019.09.11 08:53 #1724 Vasiliy Pushkaryov: 这就是信号部门对这个人的不良影响。只要他监控账户，下个月就会消失。 如果我是他，我就只为自己交易，如果在没有订户的情况下，每月赚取300%不是问题。 "我不知道问题出在哪里，但我不确定问题出在哪里。 Vladimir Tkach 2019.09.11 09:33 #1725 Fast235: 信号的 "主人"，在一个账户上失去了订户，连接这个账户，他再次坐着，坐在树枝上，但同时他也在教导人们。 监测前和监测后的交易。 [删除] 2019.09.11 11:00 #1726 Anatolii Zainchkovskii: 有一天，恒心也会被打破) 上帝保佑!虽然没有他也能做到）。在任何情况下，祝你好运，安纳托尔!) Anatolii Zainchkovskii 2019.09.11 11:22 #1727 Aleksandr Volotko: 上帝保佑!虽然没有他也能做到）。在任何情况下，祝你好运，安纳托尔!) 谢谢 fxsaber 2019.09.12 11:33 #1728 删除了信号中带有诈骗服务器viva名称的帖子。 Yevhenii Levchenko 2019.09.12 12:59 #1729 fxsaber: 删除了信号中带有诈骗服务器viva名称的帖子。 你应该写一个不完整的名字："Midtou "这就够了......但那里可能有一些复制错误......这个故事更像是一个监督故事...虽然没有积极的反馈 :) Vasiliy Pushkaryov 2019.09.14 18:06 #1730 给你，亲爱的订户，每月300%。但我设法让我的两个账户上有100多人。这是我注意到的这位作者的第二个账户。在春末，它与前三个月相同，监测后持续了1-1.5个月。 1...166167168169170171172173174175176177178179180...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
8)
不仅如此。还有，他们说，面试效应。
大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。
))
通常这里只有一个效果--分散一打账户，一个幸存者变成信号），在他被榨干之前赚一笔，但他会被榨干......
其他的影响都是牵强的 )
像炫耀的效果？ 好吧，那么我的另一个人应该很快就会走。
不，你只是要冒着风险，让风险再次上升到你的眼球，所以你会很快退出））你已经得到了你的效果））。
这就是信号部门对这个人的不良影响。只要他监控账户，下个月就会消失。
如果我是他，我就只为自己交易，如果在没有订户的情况下，每月赚取300%不是问题。
"我不知道问题出在哪里，但我不确定问题出在哪里。
信号的 "主人"，在一个账户上失去了订户，连接这个账户，他再次坐着，坐在树枝上，但同时他也在教导人们。
监测前和监测后的交易。
有一天，恒心也会被打破)
上帝保佑!虽然没有他也能做到）。在任何情况下，祝你好运，安纳托尔!)
删除了信号中带有诈骗服务器viva名称的帖子。
你应该写一个不完整的名字："Midtou "这就够了......但那里可能有一些复制错误......这个故事更像是一个监督故事...虽然没有积极的反馈 :)
给你，亲爱的订户，每月300%。但我设法让我的两个账户上有100多人。这是我注意到的这位作者的第二个账户。在春末，它与前三个月相同，监测后持续了1-1.5个月。