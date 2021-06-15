1200个用户！！！ - 页 173

Vladimir Tkach:

8)

不仅如此。还有，他们说，面试效应。

大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。

))
通常这里只有一个效果--分散一打账户，一个幸存者变成信号），在他被榨干之前赚一笔，但他会被榨干......
其他的影响都是牵强的 )

Anatolii Zainchkovskii:
像炫耀的效果？ 好吧，那么我的另一个人应该很快就会走。

不，你只是要冒着风险，让风险再次上升到你的眼球，所以你会很快退出））你已经得到了你的效果））。

 
Aleksandr Volotko:

不，你只是要冒着风险，让风险再次上升到你的眼球，所以你会很快退出））你已经得到了你的效果））。

一致性在某种程度上会被打破)
 
Vasiliy Pushkaryov:

这就是信号部门对这个人的不良影响。只要他监控账户，下个月就会消失。

如果我是他，我就只为自己交易，如果在没有订户的情况下，每月赚取300%不是问题。


"我不知道问题出在哪里，但我不确定问题出在哪里。

信号大师，在一个账户上耗尽了用户，增加了一个新的账户，又坐在了一个坐位上

 
Fast235:

信号的 "主人"，在一个账户上失去了订户，连接这个账户，他再次坐着，坐在树枝上，但同时他也在教导人们。

监测前和监测后的交易。


Anatolii Zainchkovskii:
有一天，恒心也会被打破)

上帝保佑!虽然没有他也能做到）。在任何情况下，祝你好运，安纳托尔!)

 
Aleksandr Volotko:

上帝保佑!虽然没有他也能做到）。在任何情况下，祝你好运，安纳托尔!)

谢谢
 
删除了信号中带有诈骗服务器viva名称的帖子。
 
fxsaber:
删除了信号中带有诈骗服务器viva名称的帖子。

你应该写一个不完整的名字："Midtou "这就够了......但那里可能有一些复制错误......这个故事更像是一个监督故事...虽然没有积极的反馈 :)

 

给你，亲爱的订户，每月300%。但我设法让我的两个账户上有100多人。这是我注意到的这位作者的第二个账户。在春末，它与前三个月相同，监测后持续了1-1.5个月。


