BlackTomcat:

我认为不仅仅是销售量，还有用户给产品的评分。

我猜到了。这就是为什么我在引用的评论（我试图用它来澄清问题）之前写了这篇。

叶夫根尼-列夫琴科

而市场上的顶级，大概是什么数字？(在销售或任何其他参数方面)

 
Yevhenii Levchenko:

真棒...

为什么？"这不是很清楚，你不想在这里写市场吗？

 

你可以对信号提供者说很多脏话。但拒绝它--提供它。

写下每个，前5个值得的信号。

 
mit5x:

你可以对信号提供者说很多脏话。但拒绝它--提供它。

写下每个，前5个值得的信号。

已经建议过很多次了--在监测之前不要显示历史。有很多人已经学会了如何操纵交易历史。如果他们这样做，复制服务是其他方面的一个优秀网站。顶级信号将在页面本身的排名中得到充分体现。而且没有人会写前五名，以免被禁。严禁在此讨论或宣传信号
 
mit5x:

你可以对信号提供者说很多脏话。但拒绝它--提供它。

写下每个，前5个值得的信号。

你不能在公共场合写出信号的名称...
 
Yevhenii Levchenko:
你不能在公共场合写出信号的名称...
嗯，是的。我们基本上是在这一主题中讨论，而没有指名道姓地谈论 "名字"。
"米饭配肉丸子，土豆配肉片。你不能改变！"(с)

同步由honeybunny

 

下面是另一个信号服务的股权图

以下是另一个信号服务机构的股权图



你怎么能从这个图表中看出什么呢？

所有这些不断的提款和存款，这些不断的急剧上升和下降线。

很久以来，没有人通过平衡线来评估信号。因为有办法使平衡线完全成为一条直线。

每个人都通过其权益线来评估信号质量。

而这是提供给metaquotes订阅者的这一行的类型。

我们不能做一个没有提款/补款的权益图 吗？

开发者说 "有些人也对这样的图表感兴趣"。因此，制作两张图表，让客户看他们感兴趣的图表。

 
danminin:

你就不能在不考虑提款/补款的情况下一个权益图 吗？

也就是说，存款和提款不影响权益吗？

你为什么要执着于这种平等性，在方便的地方看一看资源。在联系人中给订阅者一个链接，让他们去一个更美丽的地方。他们已经就这个 "全球 "问题创建了一堆主题。
当出现平衡-平等时，你可以看到正在使用哪种策略。无论是超买者还是黄牛，看一眼就够了。你的图表没有显示任何东西，它只是很美。
