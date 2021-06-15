1200个用户！！！ - 页 172

新评论
 
danminin:

下面是另一个信号服务的股权图

下面是另一个信号服务的股权图

...

你为什么要让同一件事在两个主题中讨论？
用你自己的方式讨论 -https://www.mql5.com/ru/forum/321793
否则将被视为垃圾邮件......

 

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

1200个用户！！！

Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11

顺便说一下，这里是另一位为了订阅者而创造美丽故事的大师。



这里有一个信号服务对这个人的不良影响。只要他监控他的账户，下个月就会被消耗掉。

如果在没有订户的情况下，一个月赚300%不是问题，我就只为自己交易。


 
danminin:

下面是另一个信号服务上的股权图表

这里是另一个信号服务的股票配比图。



怎么可能理解任何事情呢？

所有这些不断的提款和存款，所有这些不断的急剧上升和下降线。

很久以来，没有人通过平衡线来评估信号。因为有办法让平衡线根本就是一条直线。

每个人都通过公平线来评估信号的质量。

而这是提供给metaquotes订阅者的这一行的类型。

难道我们不能在不考虑提款/补款的情况下一个权益图 吗？

开发者说 "有些人也对这样的图表感兴趣"。因此，制作两张图表，让客户看他们感兴趣的图表。

这里的股权图是非常正确的。

你知道你在写什么吗？

"股权图不包括提款/补 款？"

怎么样？)

卧槽

 
EgorKim:

这里的股权图是非常正确的。

你知道你在写什么吗？

"股权图不包括提款/补 款？"

怎么样？)

卧槽

这里都有解释

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

 
danminin:

这一切都在这里得到了解释。

https://www.mql5.com/ru/forum/321793

你呢？你的天才想法呢？)

下次你向你的经纪人提出提款请求时，不考虑过去的提款 ))))

 
EgorKim:

你呢？你的天才想法呢？)

下次你向你的经纪人提出提款请求时，不考虑过去的提款 ))))

你不明白。尽管有30人赞成，只有16人反对。

[删除]  
Vasiliy Pushkaryov:

这就是信号部门对这个人的不良影响。只要他监控账户，下个月就会消失。

如果我是他，我只会为自己交易，如果在没有订户的情况下，每月300%不是问题。


是的，这都是关于信号服务 的；)

 
Aleksandr Volotko:

是的，这都是纯粹的信号服务;)

8)

不仅如此。还有，他们说，面试效应。

大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。

 
Vladimir Tkach:

8)

不仅如此。还有，他们说，面试效应。

大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。

就像宣传效果一样？ 好吧，那么我的另一个作品必须快速下线。
1...165166167168169170171172173174175176177178179...230
新评论