1200个用户！！！ - 页 172 1...165166167168169170171172173174175176177178179...230 新评论 Sergey Golubev 2019.09.08 13:56 #1711 danminin: 下面是另一个信号服务的股权图 下面是另一个信号服务的股权图... 你为什么要让同一件事在两个主题中讨论？ 用你自己的方式讨论 -https://www.mql5.com/ru/forum/321793 否则将被视为垃圾邮件...... Нужен ли в сервисе сигналов график эквити без учета снятий-пополнений? (читать первый пост) 2019.09.08www.mql5.com Нужен, Не нужен, Не знаю... Vladimir Karputov 2019.09.08 14:43 #1712 与本主题无关的评论已被移至 "信号服务是否需要一个不考虑提款/补充的权益图？(阅读第一篇文章)"。 Vasiliy Pushkaryov 2019.09.10 20:34 #1713 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 1200个用户！！！ Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11 顺便说一下，这里是另一位为了订阅者而创造美丽故事的大师。 这里有一个信号服务对这个人的不良影响。只要他监控他的账户，下个月就会被消耗掉。 如果在没有订户的情况下，一个月赚300%不是问题，我就只为自己交易。 EgorKim 2019.09.10 20:49 #1714 danminin: 下面是另一个信号服务上的股权图表 这里是另一个信号服务的股票配比图。 怎么可能理解任何事情呢？ 所有这些不断的提款和存款，所有这些不断的急剧上升和下降线。 很久以来，没有人通过平衡线来评估信号。因为有办法让平衡线根本就是一条直线。 每个人都通过公平线来评估信号的质量。 而这是提供给metaquotes订阅者的这一行的类型。 难道我们不能在不考虑提款/补款的情况下 做一个权益图 吗？ 开发者说 "有些人也对这样的图表感兴趣"。因此，制作两张图表，让客户看他们感兴趣的图表。 这里的股权图是非常正确的。 你知道你在写什么吗？ "股权图不包括提款/补 款？" 怎么样？) 卧槽 Даниил Минин 2019.09.10 20:53 #1715 EgorKim: 这里的股权图是非常正确的。 你知道你在写什么吗？ "股权图不包括提款/补 款？" 怎么样？) 卧槽 这里都有解释https://www.mql5.com/ru/forum/321793 Нужен ли в сервисе сигналов график эквити без учета снятий-пополнений? (читать первый пост) 2019.09.08www.mql5.com Нужен, Не нужен, Не знаю... EgorKim 2019.09.10 20:56 #1716 danminin: 这一切都在这里得到了解释。https://www.mql5.com/ru/forum/321793 你呢？你的天才想法呢？) 下次你向你的经纪人提出提款请求时，不考虑过去的提款 )))) Даниил Минин 2019.09.10 20:58 #1717 EgorKim: 你呢？你的天才想法呢？) 下次你向你的经纪人提出提款请求时，不考虑过去的提款 )))) 你不明白。尽管有30人赞成，只有16人反对。 [删除] 2019.09.10 21:01 #1718 Vasiliy Pushkaryov: 这就是信号部门对这个人的不良影响。只要他监控账户，下个月就会消失。 如果我是他，我只会为自己交易，如果在没有订户的情况下，每月300%不是问题。 是的，这都是关于信号服务 的；) Vladimir Tkach 2019.09.10 21:06 #1719 Aleksandr Volotko: 是的，这都是纯粹的信号服务;) 8) 不仅如此。还有，他们说，面试效应。 大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。 Anatolii Zainchkovskii 2019.09.10 21:18 #1720 Vladimir Tkach: 8) 不仅如此。还有，他们说，面试效应。 大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。 就像宣传效果一样？ 好吧，那么我的另一个作品必须快速下线。 1...165166167168169170171172173174175176177178179...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
下面是另一个信号服务的股权图
下面是另一个信号服务的股权图
...
你为什么要让同一件事在两个主题中讨论？
用你自己的方式讨论 -https://www.mql5.com/ru/forum/321793
否则将被视为垃圾邮件......
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
1200个用户！！！
Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11
顺便说一下，这里是另一位为了订阅者而创造美丽故事的大师。
这里有一个信号服务对这个人的不良影响。只要他监控他的账户，下个月就会被消耗掉。
如果在没有订户的情况下，一个月赚300%不是问题，我就只为自己交易。
下面是另一个信号服务上的股权图表
这里是另一个信号服务的股票配比图。
怎么可能理解任何事情呢？
所有这些不断的提款和存款，所有这些不断的急剧上升和下降线。
很久以来，没有人通过平衡线来评估信号。因为有办法让平衡线根本就是一条直线。
每个人都通过公平线来评估信号的质量。
而这是提供给metaquotes订阅者的这一行的类型。
难道我们不能在不考虑提款/补款的情况下 做一个权益图 吗？
开发者说 "有些人也对这样的图表感兴趣"。因此，制作两张图表，让客户看他们感兴趣的图表。
这里的股权图是非常正确的。
你知道你在写什么吗？
"股权图不包括提款/补 款？"
怎么样？)
卧槽
这里的股权图是非常正确的。
你知道你在写什么吗？
"股权图不包括提款/补 款？"
怎么样？)
卧槽
这里都有解释
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
这一切都在这里得到了解释。
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
你呢？你的天才想法呢？)
下次你向你的经纪人提出提款请求时，不考虑过去的提款 ))))
你呢？你的天才想法呢？)
下次你向你的经纪人提出提款请求时，不考虑过去的提款 ))))
你不明白。尽管有30人赞成，只有16人反对。
这就是信号部门对这个人的不良影响。只要他监控账户，下个月就会消失。
如果我是他，我只会为自己交易，如果在没有订户的情况下，每月300%不是问题。
是的，这都是关于信号服务 的；)
是的，这都是纯粹的信号服务;)
8)
不仅如此。还有，他们说，面试效应。
大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。
8)
不仅如此。还有，他们说，面试效应。
大家都知道塔拉斯接受采访后，欧盟立即走出通道，对他进行了反对。几个月后，一切都结束了。