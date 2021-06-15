1200个用户！！！ - 页 181

新评论
 

这位作者主要从事黄金交易。这是一个伟大的开始，吸引了近100人。

3,000美元中还有140美元的资金，到收市时很可能会算上三倍的掉期，或者扩大价差，并关闭一切。






 
Vasiliy Pushkaryov:

这位作者主要从事黄金交易。这是一个伟大的开始，吸引了近100人。

3,000美元中还有140美元的资金，到市场收盘时，他们很可能会收取三倍的互换费用或扩大价差，并关闭一切。







不获利的交易有什么意义？
 
Vladislav Andruschenko:

不获取利润的交易有什么意义？

也许在某些时候，他确信他的战略是可持续的，并希望赚更多的钱。

或者说，所有三个类别：增长、平衡、基金--在图表上没有缩减--都在往上走，可以说，对订阅者来说是一幅漂亮的图画。

 

不管是谁今天在交易英镑，都是在期待着它。

鸿雁_1280

 
Uladzimir Izerski:

不管是谁今天在交易英镑，都是在期待着它。


今天是休息日。)

[删除]  
Ramiz Mavludov:

今天是休息日。)

这一点何时能阻止乌拉基米尔？
 
Ivan Butko:

我们在欧洲的顶级净胜者只下降了6%，而他已经被评论家们抹上了泥巴（D））。

塔拉斯对犹太人下手了？在销售方面也是如此？
 
Ramiz Mavludov:

今天是休息日。)

即使在恶劣的天气下，硬币也没有休息日)

 
Uladzimir Izerski:

即使在恶劣的天气下，硬币也没有休息日)

在英镑的那些金币在哪里？

 
Yury Lemeshev:

这些按磅计算的金币在哪里？

这里是键盘上的磅数，这里是Koin。

624р

1...174175176177178179180181182183184185186187188...230
新评论