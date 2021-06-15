1200个用户！！！ - 页 169

顺便说一下，这里是另一个熟练地为了签署人而创造美丽的故事。


 
Vasiliy Pushkaryov:

那么，什么，l*x已经进来了吗？

我们将再次实时观察仓鼠是如何被饲养的。以及几十个人是如何损失他们辛苦赚来的钱的。




我们不仅要在信号中进行反馈，还要进行评论。这样，被误导的人可以警告潜在的骗子。
 
Vasiliy Pushkaryov:

嗯，大部分是监测，所以都是公平的......你能把链接发给我吗？
 
Yevhenii Levchenko:
它的大部分历史。在8月份对其进行了监测。已经有60多个订户。
 
Yevhenii Levchenko:
.他在5月份刚来的时候也有一个好故事。一万三千%。如果我没记错的话，他在两个月内就走了，但成功地得到了几十个人。

***

 
Vasiliy Pushkaryov:

当时，他在5月和6月亏了钱。而目前的信号显示，在同样的几个月里，有300%的回报。

补充：这是监测开始时的一个旧信号，已经耗尽并删除。


 
multiplicator:

，我们不仅需要在信号中进行反馈，还需要进行评论。这样，不知情的人可以警告潜在的l-vs。

+++

 
Vasiliy Pushkaryov:
是的，胡说八道。几乎在同一个地方连续购买了五次，就在急剧下跌之前，尽管没有任何消息。本周以浮动缩减的方式结束。好吧，到目前为止，作者是一个超限驯服者，所以我们等待着他的魔法)

 
你只是妒忌。))
 
Ivan Butko:

是的，胡说八道。几乎在同一地点连续购买了五次，就在急剧下跌之前，尽管没有任何消息。本周以浮动缩减的方式结束。好吧，到目前为止，作者是一个超限驯服者，所以我们等待着他的魔法)

你最好告诉我们你的魔法。你是如何做到聚集这么多朋友的？用户的朋友(9723)

如果你创建了自己的信号，在朋友的帮助下，你可以轻松获得至少100个用户。:)

