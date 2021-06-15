1200个用户！！！ - 页 169 1...162163164165166167168169170171172173174175176...230 新评论 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.30 22:11 #1681 顺便说一下，这里是另一个熟练地为了签署人而创造美丽的故事。 multiplicator 2019.08.30 22:23 #1682 Vasiliy Pushkaryov: 顺便说一下，这里是另一个熟练地为了签署人而创造美丽的故事。 那么，什么，l*x已经进来了吗？ 我们将再次实时观察仓鼠是如何被饲养的。以及几十个人是如何损失他们辛苦赚来的钱的。 我们不仅要在信号中进行反馈，还要进行评论。这样，被误导的人可以警告潜在的骗子。 Yevhenii Levchenko 2019.08.30 22:27 #1683 Vasiliy Pushkaryov: 顺便说一下，这里是另一个熟练地为了签署人而创造美丽的故事。 嗯，大部分是监测，所以都是公平的......你能把链接发给我吗？ Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:30 #1684 Yevhenii Levchenko: 嗯，大部分的监测，所以这都是公平的......你能把链接发给我吗？ 它的大部分历史。在8月份对其进行了监测。已经有60多个订户。 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:37 #1685 Yevhenii Levchenko: 嗯，大部分是监测，所以是诚实的......你能把PM上的链接发给我吗？ .他在5月份刚来的时候也有一个好故事。一万三千%。如果我没记错的话，他在两个月内就走了，但成功地得到了几十个人。 *** Vasiliy Pushkaryov 2019.08.31 00:40 #1686 Vasiliy Pushkaryov: .他在5月份刚来的时候也有一个好故事。一万三千%。如果我没记错的话，他在两个月内就走了，但他设法得到了几十个人。 当时，他在5月和6月亏了钱。而目前的信号显示，在同样的几个月里，有300%的回报。 补充：这是监测开始时的一个旧信号，已经耗尽并删除。 Andrey Karachev 2019.08.31 09:52 #1687 multiplicator:，我们不仅需要在信号中进行反馈，还需要进行评论。这样，不知情的人可以警告潜在的l-vs。 +++ Ivan Butko 2019.08.31 21:31 #1688 Vasiliy Pushkaryov: 如果这不是什么秘密，你现在是怎么了？你买了欧洲美元吗？已经有很多订单了？ 是的，胡说八道。几乎在同一个地方连续购买了五次，就在急剧下跌之前，尽管没有任何消息。本周以浮动缩减的方式结束。好吧，到目前为止，作者是一个超限驯服者，所以我们等待着他的魔法) Sergey Basov 2019.08.31 22:52 #1689 你只是妒忌。)) Petros Shatakhtsyan 2019.09.01 08:12 #1690 Ivan Butko: 是的，胡说八道。几乎在同一地点连续购买了五次，就在急剧下跌之前，尽管没有任何消息。本周以浮动缩减的方式结束。好吧，到目前为止，作者是一个超限驯服者，所以我们等待着他的魔法) 你最好告诉我们你的魔法。你是如何做到聚集这么多朋友的？用户的朋友(9723) 如果你创建了自己的信号，在朋友的帮助下，你可以轻松获得至少100个用户。:) 1...162163164165166167168169170171172173174175176...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
顺便说一下，这里是另一个熟练地为了签署人而创造美丽的故事。
我们将再次实时观察仓鼠是如何被饲养的。以及几十个人是如何损失他们辛苦赚来的钱的。
我们不仅要在信号中进行反馈，还要进行评论。这样，被误导的人可以警告潜在的骗子。
嗯，大部分的监测，所以这都是公平的......你能把链接发给我吗？
.他在5月份刚来的时候也有一个好故事。一万三千%。如果我没记错的话，他在两个月内就走了，但成功地得到了几十个人。
当时，他在5月和6月亏了钱。而目前的信号显示，在同样的几个月里，有300%的回报。
补充：这是监测开始时的一个旧信号，已经耗尽并删除。
，我们不仅需要在信号中进行反馈，还需要进行评论。这样，不知情的人可以警告潜在的l-vs。
如果这不是什么秘密，你现在是怎么了？你买了欧洲美元吗？已经有很多订单了？
是的，胡说八道。几乎在同一个地方连续购买了五次，就在急剧下跌之前，尽管没有任何消息。本周以浮动缩减的方式结束。好吧，到目前为止，作者是一个超限驯服者，所以我们等待着他的魔法)
你最好告诉我们你的魔法。你是如何做到聚集这么多朋友的？用户的朋友(9723)
如果你创建了自己的信号，在朋友的帮助下，你可以轻松获得至少100个用户。:)