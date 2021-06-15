1200个用户！！！ - 页 182

Uladzimir Izerski:

这里是键盘上的磅数，这里是Koin。

钱币在周末也不交易。别再像以前那样跟我胡扯了。
 
Vladimir Baskakov:
在周末的时候，也有DTS交易Koins（当然是成对的）。

 
Vasiliy Pushkaryov:

这里又有200人上了一点超级利润故事的当。

是的。


什么样的系统能预见到这一点？计算地段时只有适度的胃口。

Aleksei Stepanenko:

是的。

只好每天看看BB，推掉了底线，没有什么特别的。大惊小怪的是什么？
 
Vladimir Baskakov:
所有的兴奋点是什么？

我看到了，但我认为它将走下坡路。补品，虽然 :)

 
Igor Makanu:

你甚至可以检查你没有想到的东西；)

:))

我也研究了这个问题，得出了以下结论：一波未平一波又起。可以根据自己的个性，选择从最短到最长的波段进行交易。

在一个波段内朝一个方向的几笔交易，在一个时刻打开，实际上等于一笔交易，甚至在不同时间打开，也很难说是一笔交易。只是这里有很多游戏，比如不同的股票，在外汇中不是很有效。

但这并不是百分之百的，当然是我自己的结论。毕竟，你必须从某个地方开始。
Aleksei Stepanenko:

:))

我也研究了这个问题，得出了以下结论：一波未平一波又起。因此，人们可以选择从最短到最长的波段进行交易，无论哪种波段都比较合适。

一个波段内的几笔交易在某一时刻朝一个方向开启，其实就是一笔交易，即使在不同时间开启，也很难说是一笔交易。只是这里有很多游戏，如不同的股票，在外汇中不是很有效。

我认为波浪在大约20年前就已经过时了
 
Vladimir Baskakov:
我不是说1-2-3。这只是一个普通的波浪式的价格运动。像这样。

而一个较短的波段会是这样的。


Aleksei Stepanenko:

啊，所以你在ZZ上可以看得更清楚
 
Vladimir Baskakov:
是的，它本质上是一个 "之 "字形，但有一些改进:)

这些就是我所说的波浪：运动+反弹=波浪。

