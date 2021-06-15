1200个用户！！！ - 页 178

在互联网上看到一个网站，宣传当地的信号服务。怀旧情结

Ivan Butko:
是的，方便且内容丰富。你可以在一个窗口中看到所有的东西

 
Ivan Butko:
而这里是子。它出现在我的脑海中，让我的眼泪流了下来。还没有达到3,000。


 
而这都是价格方面的账目。
Vladislav Andruschenko:

而这一切都在价格账户上。

这一事实本身令人印象深刻。然后呢，天鹅飞来了？

 
免费信号 的用户从何而来，如果是模拟账户，一般来说是什么吸引了他们。很容易发现付费的伟大统计数据，当你翻开真实账户的所有历史，就会发现是否值得付费订阅该信号。
 
是的，他有过一次短暂的3,000次。那是一两个星期的事。但仍然是一个记录。
 
美分账户。

笔者承诺，为了方便订户，将余额保持在10000。

没有评论)

 
而且我有个问题--当你打开时，上面说30美元是最低费用，那么20美元的信号是怎么来的？
 
Nataliia Ulianova:
我有一个问题--当它说30美元是最低价值时，20美元的信号来自哪里？
显然，这些是在没有最小值限制时开出的旧信号。
