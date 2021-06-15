1200个用户！！！ - 页 178 1...171172173174175176177178179180181182183184185...230 新评论 Ivan Butko 2019.10.03 09:41 #1771 在互联网上看到一个网站，宣传当地的信号服务。怀旧情结 [删除] 2019.10.03 09:43 #1772 Ivan Butko: 我在互联网上偶然发现了一个宣传当地信号服务 的网站。怀旧情结 是的，方便且内容丰富。你可以在一个窗口中看到所有的东西 Ivan Butko 2019.10.03 09:50 #1773 Ivan Butko: 在互联网上看到一个网站，宣传当地的信号服务。 怀旧情结 而这里是子。它出现在我的脑海中，让我的眼泪流了下来。还没有达到3,000。 Vladislav Andruschenko 2019.10.03 09:53 #1774 Ivan Butko:而这里是子。它出现在我的脑海中，让我的眼泪流了下来。还没有达到3,000。 而这都是价格方面的账目。 [删除] 2019.10.03 11:23 #1775 Vladislav Andruschenko: 而这一切都在价格账户上。 这一事实本身令人印象深刻。然后呢，天鹅飞来了？ Konstantin Lebedev 2019.10.03 14:56 #1776 而免费信号 的用户从何而来，如果是模拟账户，一般来说是什么吸引了他们。很容易发现付费的伟大统计数据，当你翻开真实账户的所有历史，就会发现是否值得付费订阅该信号。 Vasiliy Pushkaryov 2019.10.03 14:59 #1777 Ivan Butko: 而这里是子。它出现在我的脑海中，让我的眼泪流了下来。还没有达到3,000。 是的，他有过一次短暂的3,000次。那是一两个星期的事。但仍然是一个记录。 EgorKim 2019.10.03 20:16 #1778 Ivan Butko: 而这里是子。它出现在我的脑海中，让我的眼泪流了下来。还没有达到3,000。 美分账户。 笔者承诺，为了方便订户，将余额保持在10000。 没有评论) Nataliia Ulianova 2019.10.03 20:45 #1779 而且我有个问题--当你打开时，上面说30美元是最低费用，那么20美元的信号是怎么来的？ Vladimir Tkach 2019.10.03 20:49 #1780 Nataliia Ulianova: 我有一个问题--当它说30美元是最低价值时，20美元的信号来自哪里？ 显然，这些是在没有最小值限制时开出的旧信号。 1...171172173174175176177178179180181182183184185...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
