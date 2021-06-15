1200个用户！！！ - 页 179 1...172173174175176177178179180181182183184185186...230 新评论 [删除] 2019.10.03 21:37 #1781 Nataliia Ulianova: 我还有一个问题--上面说30美元是开盘时的最低费用，那么20美元的信号是怎么来的？ 他们是19世纪的人。 Ivan Butko 2019.10.03 22:37 #1782 Nataliia Ulianova: 而且我有个问题--当你打开时，上面说30美元是最低费用，那么20美元的信号是怎么来的？ 年轻一代 D)))) 这些账户早已消失，否则版主会删除我的帖子。 Nataliia Ulianova 2019.10.03 22:39 #1783 Ivan Butko: 年轻一代 D)))) 那些账户早已消失，否则版主会删除我的帖子。 塔基年轻，你是对的;) [删除] 2019.10.04 23:10 #1784 Vasiliy Pushkaryov: 当天的涨幅超过10%，这已经是值得怀疑的了。再次追逐超级利润。对于特步仓鼠，我想知道，并哀叹，这不可能是一个月内的第三次失败。这是几天前关于另一个信号上的同样困惑的文章 因此，"鳄鱼 "很可能会遭遇同样的命运。但我已经把它加到了我的书签里，尽管如此，它还是很有趣。 嗯，这是一个良好的开端，而且...所有 Anatoliy Koscheev 2019.10.04 23:26 #1785 Vladimir Baskakov: 这一事实本身令人印象深刻。然后呢，天鹅飞来了？ 在那之后，它又沉浮了三个月。在半年内，5%的利润。订阅者坚持到最后.... [删除] 2019.10.06 14:43 #1786 Vasiliy Pushkaryov: 是的，他的时间跨度很短，超过3000年。那是一两个星期的事。但仍然是一个记录。 这个家伙的策略是什么，已经有>800个用户，100%自动？来自俄罗斯 Vladimir Tkach 2019.10.06 15:23 #1787 Vladimir Baskakov: 这个家伙的策略是什么，已经有>800个用户，100%自动？来自俄罗斯 经典。透支的平均装置。 Vladimir Tkach 2019.10.06 15:26 #1788 好吧，像往常一样在监控前，风格完全不同。 [删除] 2019.10.06 16:16 #1789 Vladimir Tkach:好吧，像往常一样在监控前，风格完全不同。 你确定这是亚历山大-克拉克的吗？它看起来像一个黄牛。 EgorKim 2019.10.06 16:26 #1790 Vladimir Tkach: 好了，和往常一样，在监测之前，风格是完全不同的。 这样一个著名的dc一定有非常好的历史艺术家。 *** 1...172173174175176177178179180181182183184185186...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我还有一个问题--上面说30美元是开盘时的最低费用，那么20美元的信号是怎么来的？
年轻一代 D))))
这些账户早已消失，否则版主会删除我的帖子。
当天的涨幅超过10%，这已经是值得怀疑的了。再次追逐超级利润。对于特步仓鼠，我想知道，并哀叹，这不可能是一个月内的第三次失败。这是几天前关于另一个信号上的同样困惑的文章
因此，"鳄鱼 "很可能会遭遇同样的命运。但我已经把它加到了我的书签里，尽管如此，它还是很有趣。
这一事实本身令人印象深刻。然后呢，天鹅飞来了？
在那之后，它又沉浮了三个月。在半年内，5%的利润。订阅者坚持到最后....
是的，他的时间跨度很短，超过3000年。那是一两个星期的事。但仍然是一个记录。
这个家伙的策略是什么，已经有>800个用户，100%自动？来自俄罗斯
经典。透支的平均装置。
好吧，像往常一样在监控前，风格完全不同。
这样一个著名的dc一定有非常好的历史艺术家。
