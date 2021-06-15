1200个用户！！！ - 页 179

新评论
[删除]  
Nataliia Ulianova:
我还有一个问题--上面说30美元是开盘时的最低费用，那么20美元的信号是怎么来的？
他们是19世纪的人。
 
Nataliia Ulianova:
而且我有个问题--当你打开时，上面说30美元是最低费用，那么20美元的信号是怎么来的？

年轻一代 D))))

这些账户早已消失，否则版主会删除我的帖子。

 
Ivan Butko:

年轻一代 D))))

那些账户早已消失，否则版主会删除我的帖子。

塔基年轻，你是对的;)
[删除]  
Vasiliy Pushkaryov:

当天的涨幅超过10%，这已经是值得怀疑的了。再次追逐超级利润。对于特步仓鼠，我想知道，并哀叹，这不可能是一个月内的第三次失败。这是几天前关于另一个信号上的同样困惑的文章


因此，"鳄鱼 "很可能会遭遇同样的命运。但我已经把它加到了我的书签里，尽管如此，它还是很有趣。

嗯，这是一个良好的开端，而且...所有
 
Vladimir Baskakov:

这一事实本身令人印象深刻。然后呢，天鹅飞来了？

在那之后，它又沉浮了三个月。在半年内，5%的利润。订阅者坚持到最后....

[删除]  
Vasiliy Pushkaryov:
是的，他的时间跨度很短，超过3000年。那是一两个星期的事。但仍然是一个记录。
这个家伙的策略是什么，已经有>800个用户，100%自动？来自俄罗斯
 
Vladimir Baskakov:
这个家伙的策略是什么，已经有>800个用户，100%自动？来自俄罗斯

经典。透支的平均装置。


 

好吧，像往常一样在监控前，风格完全不同。


[删除]  
Vladimir Tkach:

好吧，像往常一样在监控前，风格完全不同。


你确定这是亚历山大-克拉克的吗？它看起来像一个黄牛。
 
Vladimir Tkach:

好了，和往常一样，在监测之前，风格是完全不同的。


这样一个著名的dc一定有非常好的历史艺术家。

***

1...172173174175176177178179180181182183184185186...230
新评论