1200个用户！！！ - 页 177

[删除] 2019.10.02 11:46 #1761

Vasiliy Pushkaryov: 他们是沉默的。他们的数量少了十倍。

有一位仓鼠女士在其中一个信号中写道 她有一个信号。从纳克德波和名字来看，她有一种战斗的情绪。她抹去了旧的信号。我想知道这是否是一毛不拔的。

Vasiliy Pushkaryov 2019.10.02 12:51 #1762

Vladimir Baskakov: 她有一个信号。从纳克德波和名字来看，情绪是很激烈的。她抹去了旧的信号。 我想知道这是否是一美分

当天的收益超过10%，已经再次受到质疑。再次追逐超级利润。我和特步仓鼠一起想知道，并哀叹这根本不可能是一个月内的第三次损失。这是几天前关于另一个信号上的同样困惑的文章 因此，"鳄鱼 "很可能会遭遇同样的命运。但我已经把它加到了我的书签里，尽管如此，它还是很有趣。

Vladimir Tkach 2019.10.02 12:57 #1763

Vasiliy Pushkaryov:当天的涨幅超过10%，这已经是值得怀疑的了。再次追逐超级利润。对于特步仓鼠，我想知道，并哀叹，这不可能是一个月内的第三次失败。这是几天前关于另一个信号上的同样困惑的文章因此，"鳄鱼 "很可能会遭受同样的命运。但我把它放在书签上，它仍然很有趣。它也进入了亚洲时段，并且大多再次买入。同样的仓鼠，但在恐龙的伪装下。 而且没有订户。至少假的在哪里？显然，团队抛弃了她。她在独自玩耍。

[删除] 2019.10.02 13:00 #1764

Vasiliy Pushkaryov: 男人喜欢惊喜。在通信中骂伊朗人，说他们是假的，但我的是诚实的

Konstantin Lebedev 2019.10.02 18:23 #1765

我无法习惯24.9万美元的措辞，虽然多年来我一直在交易，但我对数字背后的字母不感兴趣，如果有人能帮我弄清楚K-几百和M-几千显然还是什么，因为他们在每个信号中间写有三个人的订阅人数，底部和表示数字的字母在上面。

Aleksei Stepanenko 2019.10.02 18:31 #1766

Kilo, Mega, Yards--新潮。 起初，它是 "优雅的。 然后，它是凉爽 那么它就是炸弹。 现在他们在说大炮:)

[删除] 2019.10.02 18:37 #1767

Konstantin Lebedev: 现在通常用字母 "K "来代替 "000"。换句话说，它是成千上万的同义词。

Andrey F. Zelinsky 2019.10.02 20:23 #1768

Vladimir Baskakov:现在通常用字母 "K "来代替 "000"。换句话说，它是千的同义词。 为了完全正确，1000或 "公斤 "用小写的 "k "表示。 但大写字母 "K "代表的是1024。

Uladzimir Izerski 2019.10.02 20:40 #1769

在俄罗斯的行话中也有一个东西。那是1,000。 5,000就是5,000)。那是5K。

[删除] 2019.10.02 22:29 #1770

Uladzimir Izerski:在俄罗斯的行话中也有一个东西。那是1,000。 5,000就是5,000)。那是5K。 莫尔，这里是K)
他们是沉默的。他们的数量少了十倍。
有一位仓鼠女士在其中一个信号中写道
她有一个信号。从纳克德波和名字来看，情绪是很激烈的。她抹去了旧的信号。
当天的收益超过10%，已经再次受到质疑。再次追逐超级利润。我和特步仓鼠一起想知道，并哀叹这根本不可能是一个月内的第三次损失。这是几天前关于另一个信号上的同样困惑的文章
因此，"鳄鱼 "很可能会遭遇同样的命运。但我已经把它加到了我的书签里，尽管如此，它还是很有趣。
它也进入了亚洲时段，并且大多再次买入。同样的仓鼠，但在恐龙的伪装下。而且没有订户。至少假的在哪里？显然，团队抛弃了她。她在独自玩耍。
Kilo, Mega, Yards--新潮。
起初，它是 "优雅的。
然后，它是凉爽
那么它就是炸弹。
现在他们在说大炮:)
现在通常用字母 "K "来代替 "000"。换句话说，它是千的同义词。
为了完全正确，1000或 "公斤 "用小写的 "k "表示。
但大写字母 "K "代表的是1024。
在俄罗斯的行话中也有一个东西。那是1,000。
5,000就是5,000)。那是5K。
