Vasiliy Pushkaryov:

他们是沉默的。他们的数量少了十倍。

有一位仓鼠女士在其中一个信号中写道

她有一个信号。从纳克德波和名字来看，她有一种战斗的情绪。她抹去了旧的信号。
我想知道这是否是一毛不拔的。
 
Vladimir Baskakov:
她有一个信号。从纳克德波和名字来看，情绪是很激烈的。她抹去了旧的信号。
我想知道这是否是一美分

当天的收益超过10%，已经再次受到质疑。再次追逐超级利润。我和特步仓鼠一起想知道，并哀叹这根本不可能是一个月内的第三次损失。这是几天前关于另一个信号上的同样困惑的文章


因此，"鳄鱼 "很可能会遭遇同样的命运。但我已经把它加到了我的书签里，尽管如此，它还是很有趣。

 
Vasiliy Pushkaryov:

当天的涨幅超过10%，这已经是值得怀疑的了。再次追逐超级利润。对于特步仓鼠，我想知道，并哀叹，这不可能是一个月内的第三次失败。这是几天前关于另一个信号上的同样困惑的文章


因此，"鳄鱼 "很可能会遭受同样的命运。但我把它放在书签上，它仍然很有趣。

它也进入了亚洲时段，并且大多再次买入。同样的仓鼠，但在恐龙的伪装下。

而且没有订户。至少假的在哪里？显然，团队抛弃了她。她在独自玩耍。
Vasiliy Pushkaryov:


男人喜欢惊喜。在通信中骂伊朗人，说他们是假的，但我的是诚实的
 
我无法习惯24.9万美元的措辞，虽然多年来我一直在交易，但我对数字背后的字母不感兴趣，如果有人能帮我弄清楚K-几百和M-几千显然还是什么，因为他们在每个信号中间写有三个人的订阅人数，底部和表示数字的字母在上面。

 

Kilo, Mega, Yards--新潮。


起初，它是 "优雅的。

然后，它是凉爽

那么它就是炸弹。

现在他们在说大炮:)

Konstantin Lebedev:

现在通常用字母 "K "来代替 "000"。换句话说，它是成千上万的同义词。
 
Vladimir Baskakov:
现在通常用字母 "K "来代替 "000"。换句话说，它是千的同义词

为了完全正确，1000或 "公斤 "用小写的 "k "表示。

但大写字母 "K "代表的是1024。

 

在俄罗斯的行话中也有一个东西。那是1,000。

5,000就是5,000)。那是5K。

Uladzimir Izerski:

在俄罗斯的行话中也有一个东西。那是1,000。

5,000就是5,000)。那是5K。

莫尔，这里是K)
