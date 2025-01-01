抽象类和纯虚函数

抽象类用于创建通用实体，就是您期待用其创建更具体的派生类。抽象类仅可以作为其他类的基类，这就是为什么不可能创建抽象类类型的对象。

一个至少包含一个纯虚函数的类就是抽象的。因此，源自于抽象类的类必须实现其全部的纯虚函数，否则它也将是抽象类。

虚函数通过使用pure-specifier语法来声明为"pure"。考虑CAnimal 类的示例，创建它只是为了提供普通函数 - CAnimal类型的对象对于实际使用过于一般。因此，CAnimal是抽象类的一个很好的示例：

class CAnimal

{

public:

CAnimal(); // 构造函数

virtual void Sound() = 0; // 纯虚函数

private:

double m_legs_count; // 动物腿的数量

};

这里Sound() 是一个纯虚函数，因为它是以纯虚函数PURE(=0)说明符进行声明。

纯虚函数只是以PURE说明符设置的虚函数：(=NULL) 或 (=0)。抽象类声明和使用的示例：

class CAnimal

{

public:

virtual void Sound()=NULL; // PURE 类函数，应该在派生类覆盖，CAnimal现在是抽象类，不能创建

};

//--- 派生自一个抽象类

class CCat : public CAnimal

{

public:

virtual void Sound() { Print("Myau"); } // PURE被覆盖，CCat不是抽象类，可以创建

};



//--- 错误使用的示例

new CAnimal; // 'CAnimal'错误 - 编译器返回 "不能示例抽象类"的错误

CAnimal some_animal; // 'CAnimal'错误 - 编译器返回 "不能示例抽象类"的错误



//--- 正确使用的示例

new CCat; // 无错误 - CCat 不是抽象类

CCat cat; // 无错误 - CCat 不是抽象类



抽象类的限制

如果抽象类的构造函数调用一个纯虚函数（直接或间接），结果是未定义的。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 抽象基类 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CAnimal

{

public:

//--- 纯虚函数

virtual void Sound(void)=NULL;

//--- 函数

void CallSound(void) { Sound(); }

//--- 构造函数

CAnimal()

{

//--- 虚类函数的显式调用

Sound();

//--- 隐式调用（使用第三个函数）

CallSound();

//--- 构造函数和/或析构函数始终调用其自己的函数，

//--- 即使它们是虚拟的并被派生类调用的函数覆盖

//--- 如果调用的函数是纯虚函数，

//--- 其调用将会导致危险的运行时错误："纯虚函数调用"

}

};

然而，对于抽象类的构造函数和析构函数可以调用其他成员函数。