如果您不熟悉配对交易, 您可以在教学部分找到信息. 思路可以简要描述如下:

如果我们比较两个类似资产的图表, 把他们放到一起, 我们会发现它们在偏离一段距离之后会再度聚合. 这会不断发生. 为什么我们不借助这个来赚钱呢?

本 EA 交易设置于 EURUSD H1. GBPUSD 被选为默认的相关对 (Symbol2 变量或 "间接交易品种"). 本 EA 交易根据计划计划跟踪市场, 但是不要把它与综合相混淆!综合分析 是基于平均的常数对两种资产的牵引的. 在这种情况下, 图表是相覆盖的. 但是在覆盖之前, 我的EA交易定义了不加限制的起点. 从那里开始, 它假定两个货币对发生了第一次交叉. 然后我们缩放 Symbol2 这样使它的价格变化范围基本和EA在的交易品种相同. 综合一些统计结果, 找到Range ("训练区域") 柱形. 找到此期间的最大交易品种偏差. 进而, 如果出现CorrectLimit ("信号边界校正") 的超过最大值的偏差, 会新建一个仓位. 或者, 如果更加明确, 建立一对仓位 (每个交易品种一个仓位). 如果交易品种继续分化, 在相同点数处建立第二个交易仓位. 交易的最大数量被MaxDeals 变量("交易最大数量")所限制.

CorrectDist 变量 ("搜索分化差异系数") 为更深度分析修改训练时间.

EA交易在两个货币对之间既做同向交易也做反向相关交易. Correlation 开关 ("相关系数")即用于此处. 然而, 您也可以通过分析两个货币对的差异而只交易一个货币对. 例如, 您可以交易 EURGBP 而不是两个货币对 EURUSD 和 GBPUSD. 需要这样做的话, 在Cross 变量 ("交易哪一个货币对而不是两个 (交叉)")处输入不加引号的"EURGBP". 如果您准备交易 GBPEUR, 在EA交易的 CrossType ("直接交叉比率") 变量处设为 false.

在从上一次训练取得的知识过期以后, 其余的通过Optimum ("重训练间隔") 烛形数进行.

EA交易有两个信号来平掉所有交易仓位. 如果交易品种从最大差异移动回 CloseCorr ("差异减少到平仓") 时以及开启的仓位达到 Profit(利润) % 时.

mqh 包含了辅助函数以使EA交易能够正确工作.

MyMQL_v2.1.mqh - EA交易从MQL4编程语言转换到MQL5的函数;

PrintLog.mqh - 当测试EA交易时, 在Files文件夹下创建 equity.csv 表格时需要. 该表格包含了账户历史上资产净值的变化. 这些信息可以在测试时用于详细分析资金回撤. 而且, 不同交易系统的净值改变图可以相覆盖.

使用默认参数在 EURUSD H1 上以开盘价测试11年的结果:







教学: