Greatshore
MT4本身自带有账户发布功能，但功能比较简单，用户的自由度比较小。这个EA可将mt4账户的状态（包括净值、持仓、挂单等）生成web页面，再通过FTP的方式发布到web服务器。用户可以编写不同的页面模版来定制页面的内容，并可以选择隐藏部分信息发布。例子可见下图：



Publisher.mq4是主程序，Publisher.template.htm是发布网页的模版。web模版放在MT4\experts \Publisher目录下面，用户可以根据需求自由设计。EA生成页面使用的模版可以在EA参数项里面修改。



用户编辑模版文件时，只需要在相应位置放置好变量名，生成报告时EA会自动替换。变量名以<!!-开头，--->结尾，如：<!!-ACCOUNTNUM--->、<!!-ACCOUNTNAME--->、<!!-HOLDINGORDERS--->等，用法参考模版文件。



程序可以设置成定时更新和持仓变化时更新两种方式。MT4需要在Tools->Options->Publish选项里面设置好FTP服务器地址帐号密码等相关选项，但enable可以不选。



EA参数说明：

变量名
 默认值
 说明
UpdatePeriod
0
更新周期，单位分钟，最少5分钟，0表示持仓有变化即更新
HistoryNum
0
历史交易单周期数目，0不显示
HistoryPeriod
0
历史交易单周期单位，0-个，1-天,2-周，3-月
ShowPending
true
是否显示挂单信息
TZOffset
6
服务器时区换算
TZComment
"Beijing Time:"
时间标注
FTPPath
"/"
上传到web服务器的目录
WebFileName
"state.htm"
上传到服务器的文件名
TemplateName
"Publisher.template.htm"
发布页面使用的模版文件名
ShowAccount
"$"
显示的账户号，$表示实际账户
ShowName
"$"
显示的账户名，$表示实际账户名
ShowBroker
"$"
显示的公司名，$表示实际公司名
ShowTicket
true是否显示订单号
ShowOpenTime
true是否显示开仓时间
ShowSize
true是否显示手数
ShowTPSL
true是否显示获利止损价
ShowSwap
true是否显示过夜利息
ShowProfitType
2
显示获利方式：0-不显示，1-点数，2-价值
ShowComment
true
是否显示注释项
ShowEquity
true
是否显示账户净值
ShowFreeMargin
true
是否显示自由保证金数
HiddenText "---"将隐藏内容替换成的显示字符

