MT4本身自带有账户发布功能，但功能比较简单，用户的自由度比较小。这个EA可将mt4账户的状态（包括净值、持仓、挂单等）生成web页面，再通过FTP的方式发布到web服务器。用户可以编写不同的页面模版来定制页面的内容，并可以选择隐藏部分信息发布。例子可见下图：
Publisher.mq4是主程序，Publisher.template.htm是发布网页的模版。web模版放在MT4\experts \Publisher目录下面，用户可以根据需求自由设计。EA生成页面使用的模版可以在EA参数项里面修改。
用户编辑模版文件时，只需要在相应位置放置好变量名，生成报告时EA会自动替换。变量名以<!!-开头，--->结尾，如：<!!-ACCOUNTNUM--->、<!!-ACCOUNTNAME--->、<!!-HOLDINGORDERS--->等，用法参考模版文件。
程序可以设置成定时更新和持仓变化时更新两种方式。MT4需要在Tools->Options->Publish选项里面设置好FTP服务器地址帐号密码等相关选项，但enable可以不选。
EA参数说明：
|变量名
|默认值
|说明
|UpdatePeriod
|0
|更新周期，单位分钟，最少5分钟，0表示持仓有变化即更新
|HistoryNum
|0
|历史交易单周期数目，0不显示
|HistoryPeriod
|0
|历史交易单周期单位，0-个，1-天,2-周，3-月
|ShowPending
|true
|是否显示挂单信息
|TZOffset
|6
|服务器时区换算
|TZComment
|"Beijing Time:"
|时间标注
|FTPPath
|"/"
|上传到web服务器的目录
|WebFileName
|"state.htm"
|上传到服务器的文件名
|TemplateName
|"Publisher.template.htm"
|发布页面使用的模版文件名
|ShowAccount
|"$"
|显示的账户号，$表示实际账户
|ShowName
|"$"
|显示的账户名，$表示实际账户名
|ShowBroker
|"$"
|显示的公司名，$表示实际公司名
|ShowTicket
|true
|是否显示订单号
|ShowOpenTime
|true
|是否显示开仓时间
|ShowSize
|true
|是否显示手数
|ShowTPSL
|true
|是否显示获利止损价
|ShowSwap
|true
|是否显示过夜利息
|ShowProfitType
|2
|显示获利方式：0-不显示，1-点数，2-价值
|ShowComment
|true
|是否显示注释项
|ShowEquity
|true
|是否显示账户净值
|ShowFreeMargin
|true
|是否显示自由保证金数
|HiddenText
|"---"
|将隐藏内容替换成的显示字符
