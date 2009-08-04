MT4本身自带有账户发布功能，但功能比较简单，用户的自由度比较小。这个EA可将mt4账户的状态（包括净值、持仓、挂单等）生成web页面，再通过FTP的方式发布到web服务器。用户可以编写不同的页面模版来定制页面的内容，并可以选择隐藏部分信息发布。例子可见下图：





Publisher.mq4是主程序，Publisher.template.htm是发布网页的模版。web模版放在MT4\experts \Publisher目录下面，用户可以根据需求自由设计。EA生成页面使用的模版可以在EA参数项里面修改。

用户编辑模版文件时，只需要在相应位置放置好变量名，生成报告时EA会自动替换。变量名以<!!-开头，--->结尾，如：<!!-ACCOUNTNUM--->、<!!-ACCOUNTNAME--->、<!!-HOLDINGORDERS--->等，用法参考模版文件。

程序可以设置成定时更新和持仓变化时更新两种方式。MT4需要在Tools->Options->Publish选项里面设置好FTP服务器地址帐号密码等相关选项，但enable可以不选。

EA参数说明：