代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

双向每隔20点的追涨杀跌一次10个的循环挂单脚本 - MetaTrader 4脚本

yyy999
显示:
30864
等级:
(6)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

向每隔20点的追涨杀跌一次10单的循环挂单脚本，同时设置止盈止损各50点，可适用于单边趋势行情，挂单后无需盯盘，可实现自动止盈止损，稍加修改配合EA，也可实现跟踪止盈止损，特适用于没有过多时间看盘的外汇朋友做盘,更多详细的介绍，访问博客：http://waihuiea.5d6d.com

下单后截图

//+----------------------------------------------------------------------------------+
//| 外汇EA系统指标交流群QQ群号：73686416 |
//| Copyright ? 2009 MetaQuotes Software Corp. |
//| 外汇EA道道论坛 http://waihuiea.5d6d.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright ?2009, "
#property link "http://806935610.qzone.qq.com/"

#include <stdlib.mqh>
#include <WinUser32.mqh>

int start()
{
int ticket,expiration;
double point,bid,ask;
//----
point=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);
expiration=TimeCurrent( )+PERIOD_D1*60 - (Hour( ) +1)*60;
if(MessageBox("EA编写:大海 QQ:806935610 你真的想5单加仓低挂卖出 和 5单加仓高挂买入"+Symbol()+" 从 "+(Bid)+"此价格？每次以1手？ ",
"大海编写的脚本",MB_YESNO|MB_ICONQUESTION)!=IDYES) return(1); 
//----
bid=Bid;
ask=Ask;
for(int i=5;i>0;i--)
{
bid-=20*point;
ask+=20*point;

ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,1,ask,3,ask-50*Point,ask+50*Point,"EA编写:大海 QQ:806935610",20090202,expiration,Blue);

ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,1,bid,3,bid+50*Point,bid-50*Point,"EA编写:大海 QQ:806935610",20090202,expiration,Red);
if(ticket<1)
{
int error=GetLastError();
Print("Error = ",ErrorDescription(error));
return;
}
//----
OrderPrint();
}
Alert("大海编写QQ：806935610 外汇EA编程群QQ：73686416 EA论坛 http://waihuiea.5d6d.com");


return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
AIS4 Trade Machine AIS4 Trade Machine

Trade machine for manual trading with automatic risk management and "SuperTrainer" mode

AC指标——加速震荡指标 AC指标——加速震荡指标

根据 比尔.威廉姆 的混沌交易法II 所写的指标，系统中有，但似乎有所不妥，所有自己又写了一个，感觉要比系统自带的要好，大家也试一下，有何建议欢迎 联系赐教 QQ 43372674 CALL 13853162281 WEB http://www.fx568.cn

账户状态web发布系统 账户状态web发布系统

这个EA可以把用户的交易状况发布到web服务器。

exp_Amstell-SL exp_Amstell-SL

exp_Amstell-SL