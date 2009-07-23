请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
双向每隔20点的追涨杀跌一次10个的循环挂单脚本 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 30864
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
向每隔20点的追涨杀跌一次10单的循环挂单脚本，同时设置止盈止损各50点，可适用于单边趋势行情，挂单后无需盯盘，可实现自动止盈止损，稍加修改配合EA，也可实现跟踪止盈止损，特适用于没有过多时间看盘的外汇朋友做盘,更多详细的介绍，访问博客：http://waihuiea.5d6d.com
下单后截图
//+----------------------------------------------------------------------------------+ //| 外汇EA系统指标交流群QQ群号：73686416 | //| Copyright ? 2009 MetaQuotes Software Corp. | //| 外汇EA道道论坛 http://waihuiea.5d6d.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright ?2009, " #property link "http://806935610.qzone.qq.com/" #include <stdlib.mqh> #include <WinUser32.mqh> int start() { int ticket,expiration; double point,bid,ask; //---- point=MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT); expiration=TimeCurrent( )+PERIOD_D1*60 - (Hour( ) +1)*60; if(MessageBox("EA编写:大海 QQ:806935610 你真的想5单加仓低挂卖出 和 5单加仓高挂买入"+Symbol()+" 从 "+(Bid)+"此价格？每次以1手？ ", "大海编写的脚本",MB_YESNO|MB_ICONQUESTION)!=IDYES) return(1); //---- bid=Bid; ask=Ask; for(int i=5;i>0;i--) { bid-=20*point; ask+=20*point; ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,1,ask,3,ask-50*Point,ask+50*Point,"EA编写:大海 QQ:806935610",20090202,expiration,Blue); ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,1,bid,3,bid+50*Point,bid-50*Point,"EA编写:大海 QQ:806935610",20090202,expiration,Red); if(ticket<1) { int error=GetLastError(); Print("Error = ",ErrorDescription(error)); return; } //---- OrderPrint(); } Alert("大海编写QQ：806935610 外汇EA编程群QQ：73686416 EA论坛 http://waihuiea.5d6d.com"); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
AIS4 Trade Machine
Trade machine for manual trading with automatic risk management and "SuperTrainer" modeAC指标——加速震荡指标
根据 比尔.威廉姆 的混沌交易法II 所写的指标，系统中有，但似乎有所不妥，所有自己又写了一个，感觉要比系统自带的要好，大家也试一下，有何建议欢迎 联系赐教 QQ 43372674 CALL 13853162281 WEB http://www.fx568.cn
账户状态web发布系统
这个EA可以把用户的交易状况发布到web服务器。exp_Amstell-SL
exp_Amstell-SL