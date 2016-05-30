一个分析RSI的流行方法是寻找背离，当交易品种创造新高而RSI没有超过前高时，就形成背离，



这种背离是即将发生反转的指示。当相对强弱指数转而下跌并跌破它最近的低点时，就称为完成了一个“失败的摇摆”，



而失败的摇摆可以认为是即将反转的确认。

相对强弱指数(RSI)



以下相对强弱指数的信号使用于图表分析中:





顶部和底部

相对强弱指数通常在70以上到顶，30以下到底，它常常在价格达到之前构成顶部和底部。



图表构型

RSI经常在图表上构成头肩或者三角形之类的模式，而在价格图表上可能看到也可能看不到这样的图形。



失败的摇摆 (支撑或阻力的突破)

就是相对强弱指数超过了前高(峰位)或者跌破前低(谷位)的地方。



支撑和阻力水平

相对强弱指数显示的支撑和阻力水平有时候比价格本身更加清楚。



背离

之前讨论过，当价格达到新高(或者新低)，而相对强弱指数并未由新高(或新低)确认时就形成背离，价格通常会修正而走向RSI的方向。

这是相对强弱指数计算的主要公式:



RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))



其中:

U — 价格正向变化的平均次数;

D — 价格反向变化的平均次数;



技术指标的描述

相对强弱指数的完整描述可以在技术分析: 相对强弱指数部分找到