代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

相对强弱指数(RSI) - MetaTrader 4脚本

MetaQuotes | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
20027
等级:
(18)
已发布:
已更新:
RSI.mq4 (4.69 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一个分析RSI的流行方法是寻找背离，当交易品种创造新高而RSI没有超过前高时，就形成背离，

这种背离是即将发生反转的指示。当相对强弱指数转而下跌并跌破它最近的低点时，就称为完成了一个“失败的摇摆”，

而失败的摇摆可以认为是即将反转的确认。

相对强弱指数(RSI)

以下相对强弱指数的信号使用于图表分析中:


    • 顶部和底部
      相对强弱指数通常在70以上到顶，30以下到底，它常常在价格达到之前构成顶部和底部。

    • 图表构型
      RSI经常在图表上构成头肩或者三角形之类的模式，而在价格图表上可能看到也可能看不到这样的图形。

    • 失败的摇摆 (支撑或阻力的突破)
      就是相对强弱指数超过了前高(峰位)或者跌破前低(谷位)的地方。

    • 支撑和阻力水平
      相对强弱指数显示的支撑和阻力水平有时候比价格本身更加清楚。

    • 背离
      之前讨论过，当价格达到新高(或者新低)，而相对强弱指数并未由新高(或新低)确认时就形成背离，价格通常会修正而走向RSI的方向。


    计算

    这是相对强弱指数计算的主要公式:

    RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

    其中:
    U — 价格正向变化的平均次数;
    D — 价格反向变化的平均次数;

    技术指标的描述

    相对强弱指数的完整描述可以在技术分析: 相对强弱指数部分找到

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7677

    Ikarakatica Ikarakatica

    Ikarakatica 指标。它显示了何时买入以及何时卖出。

    EMA - 基于两个移动平均交叉的EA交易 EMA - 基于两个移动平均交叉的EA交易

    在两个移动平均交叉时生成建仓的经典信号。

    Exp_karacatica Exp_karacatica

    基于两个指标(ADX 和 Momentum)并有内建优化器的EA交易。基于优化的结果，它会选择最佳的指标周期数以及交易方向或者不进行交易。

    Farhad Farhad

    Farhad EA 交易。它有许多设置。它也使用了指标: MACD, Stochastic, SAR, Momentum, MA.