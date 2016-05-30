加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
一个分析RSI的流行方法是寻找背离，当交易品种创造新高而RSI没有超过前高时，就形成背离，
这种背离是即将发生反转的指示。当相对强弱指数转而下跌并跌破它最近的低点时，就称为完成了一个“失败的摇摆”，
而失败的摇摆可以认为是即将反转的确认。
相对强弱指数(RSI)
以下相对强弱指数的信号使用于图表分析中:
计算
这是相对强弱指数计算的主要公式:
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
其中:
U — 价格正向变化的平均次数;
D — 价格反向变化的平均次数;
技术指标的描述
相对强弱指数的完整描述可以在技术分析: 相对强弱指数部分找到
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7677
Ikarakatica 指标。它显示了何时买入以及何时卖出。EMA - 基于两个移动平均交叉的EA交易
在两个移动平均交叉时生成建仓的经典信号。
基于两个指标(ADX 和 Momentum)并有内建优化器的EA交易。基于优化的结果，它会选择最佳的指标周期数以及交易方向或者不进行交易。Farhad
Farhad EA 交易。它有许多设置。它也使用了指标: MACD, Stochastic, SAR, Momentum, MA.