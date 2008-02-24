代码库部分
NRMA - MetaTrader 4脚本

     Konstantin Kopyrkin的著名指标NRMA ,它是在指标 NRTR的实践下产生的.在这个变量中我们可以看到一个移动平均线和追踪止损NRTR (点).

    通向其他Omega 指标(NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT)被 iCustom(NULL,0,"NRMA",参量,index_number, 平移)的调用.

   更多详细信息查看 作者网页



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7764

