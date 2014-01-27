代码库部分
Blau_TSI - MetaTrader 5脚本

Andrey F. Zelinsky
2179
(23)
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.53 KB) 预览
blau_tsi.mq5 (9.39 KB) 预览
下载ZIP
作者: Andrey N. Bolkonsky

William Blau 的真实强度指数指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。

真实强度指数 (TSI, q-周期平滑动量) - 是一款归一化动量指标由 William Blau 开发。本指标值归一化并映射到 [–100,+100] 间隔。

TSI 的正值对应于市场的超买, 负值对应于超卖状态。

  • WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
  • Blau_TSI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

William Blau 真实强度指数

输入参数:

  • q - 动量平滑周期 (省缺 q=2);
  • r - 第一条 EMA 周期, 应用于动量 (省缺 r=20);
  • s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
  • u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
  • AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
  • 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/361

