请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
William Blau 的真实强度指数指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。
真实强度指数 (TSI, q-周期平滑动量) - 是一款归一化动量指标由 William Blau 开发。本指标值归一化并映射到 [–100,+100] 间隔。
TSI 的正值对应于市场的超买, 负值对应于超卖状态。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_TSI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
输入参数:
- q - 动量平滑周期 (省缺 q=2);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于动量 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
注:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- 最小. 比率 =(q-1+r+s+u-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/361
交易信号模块, 基于 T3 指标
下穿 T3 均线是开多单信号, 上穿 T3 均线是开空单信号。斐波那契回撤
本指标绘制用户自定义柱线数的斐波那契回撤级别。
IncBullsBearsOnArray
CBullsBearsOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算多头力量和空头力量。提供类的使用用例。IncWPROnArray
此 CWPROnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Williams 的百分比范围 (%R)。提供类的使用用例。