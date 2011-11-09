Класс CERDOnArray предназначен для расчета коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), использующегося в адаптивной скользящей средней (Adaptive Moving Average, AMA), но с учетом направления движения цены. При движении цены вверх индикатор имеет положительные значения, при движении вниз - отрицательные.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

int aPeriod - период расчета коэффициента эффективности.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;

double aERD[] - буфер с рассчитанным значением.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_ERDOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CERDOnArray. Файл IncERDOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Его разработал и описал Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге "Smarter Trading".



