Библиотеки

IncERDOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
1780
(30)
\MQL5\Include\IncOnArray\
incerdonarray.mqh (2.4 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_erdonarray.mq5 (2.2 KB) просмотр
Класс CERDOnArray предназначен для расчета коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), использующегося в адаптивной скользящей средней (Adaptive Moving Average, AMA), но с учетом направления движения цены. При движении цены вверх индикатор имеет положительные значения, при движении вниз - отрицательные.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

  • int aPeriod - период расчета коэффициента эффективности.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
  • double aERD[] - буфер с рассчитанным значением.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_ERDOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CERDOnArray. Файл IncERDOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Его разработал и описал Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге "Smarter Trading".

