CERDOnArrayクラスは適応型移動平均（ Adaptive Moving Average、AMA）に使用される効率比（Efficiency Ratio、ER）の価格変動方向を考慮した計算のために設計されています。指標の値は、価格が上向きに移動しているときには正で下向きに移動しているときには負です。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aPeriod - 効率比計算期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double aERD[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() -指標名の文字列を返します

Test_ERDOnArray.mq5はCERDOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncERDOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

適応型移動平均（ Adaptive Moving Average、AMA） テクニカル指標は価格シリーズのノイズに低感度な移動平均の構築に使用され、トレンド検出における最小の遅延によって特徴付けられます。. この指標はペリー・カウフマンによって開発され、彼の著書「Smarter Trading（よりスマートな取引）」で説明されました。