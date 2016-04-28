und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
IncERDOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 791
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die CEROnArray Klasse wird zur Berechnung des Wirkungsgrads (Efficiency Ratio, ER) verwendet, der für den Adaptive Moving Average (AMA) benötigt wird. Wenn der Preis steigt, hat er positive Werte, fällt er, negative.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen wird:
- int aPeriod - Periodenlänge für die Berechnung des Wirkungsgrads;
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aData[] - Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
- Doppel-aERD[] - der Puffer mit dem berechneten Wert.
Zusätzliche Methoden:
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_ERDOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CERDOnArray anwendet. Die Datei IncERDOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Der technische Indikator Adaptive Moving Average (AMA) realisiert einen gleitenden Durchschnitt mit geringer Sensitivität gegenüber den Preisen und einem minimalen Nachlauf zur Trendbestimmung. Dieser Indikator wurde entwickelt und beschrieben von Perry Kaufman in seinem Buch "Smarter Trading".
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/632
Die CEROnArray Klasse wird zur Berechnung des Efficiency Ratio (ER) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.IncAMAOnArray
Die CAMAOnArray Klasse wird zur Berechnung des AMA (Adaptive Moving Average) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.
Die CVHFOnArray Klasse wird zur Berechnung des Vertical Horizontal Filter (VHF) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.IncCMOOnArray
Die CMOOnArray Klasse wird zur Berechnung des CMO (Chande Momentum Oscillator) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet. Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.