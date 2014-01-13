代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ZigZag NK 通道 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3988
等级:
(25)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标利用三重 ZigZag 极端点建立通道。

本指标有两个版本: 在图表上自带 ZigZag 指标 (ZigZag_NK_Channel2) 和不带 (ZigZag_NK_Channel)。

ZigZag NK 通道

输入参数:

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//+----------------------------------------------+ 
//| 通道创建输入参数                               |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                          // 第一峰值索引数 (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DeepSkyBlue;                // 通道上边线颜色
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;       // 上边线线型
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                  // 通道上边线宽度
input color Middle_color=Teal;                     // 中线颜色
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 中线线型
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;                 // 中线宽度
input color Lower_color=Magenta;                   // 通道下边线颜色
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // 通道下边线线型
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                 // 通道下边线宽度

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/579

平滑自适应动量 平滑自适应动量

自适应动量出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。

正弦波 正弦波

当市场处于趋势时，本指标根据比对自适应均线，绘制反向曲线: 当趋势确定时, 两条指标线 (领先正弦和正弦波) 并行移动，并通过它们的相对位置显示趋势方向; 当横盘时，正弦波指标快速反应市场的摇摆走势。

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

两极点 Butterworth 滤波器用于均线的平滑计算算法。

三极点 Butterworth 滤波器 三极点 Butterworth 滤波器

三极点 Butterworth 滤波器用于均线的平滑计算算法。