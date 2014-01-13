ZigZag NK 通道

请观看如何免费下载自动交易
本指标利用三重 ZigZag 极端点建立通道。
本指标有两个版本: 在图表上自带 ZigZag 指标 (ZigZag_NK_Channel2) 和不带 (ZigZag_NK_Channel)。
输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //+----------------------------------------------+ //| 通道创建输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // 第一峰值索引数 (0,1,2,3...) input color Upper_color=DeepSkyBlue; // 通道上边线颜色 input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // 上边线线型 input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // 通道上边线宽度 input color Middle_color=Teal; // 中线颜色 input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 中线线型 input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // 中线宽度 input color Lower_color=Magenta; // 通道下边线颜色 input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // 通道下边线线型 input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // 通道下边线宽度
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/579
平滑自适应动量
自适应动量出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。正弦波
当市场处于趋势时，本指标根据比对自适应均线，绘制反向曲线: 当趋势确定时, 两条指标线 (领先正弦和正弦波) 并行移动，并通过它们的相对位置显示趋势方向; 当横盘时，正弦波指标快速反应市场的摇摆走势。
TwoPoleButterworthFilter
两极点 Butterworth 滤波器用于均线的平滑计算算法。三极点 Butterworth 滤波器
三极点 Butterworth 滤波器用于均线的平滑计算算法。