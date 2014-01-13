ZigZag NK 通道

自适应动量出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。

当市场处于趋势时，本指标根据比对自适应均线，绘制反向曲线: 当趋势确定时, 两条指标线 (领先正弦和正弦波) 并行移动，并通过它们的相对位置显示趋势方向; 当横盘时，正弦波指标快速反应市场的摇摆走势。