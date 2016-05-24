コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag NKチャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
この指標では、チャネルがジグザグの3極値を使用して構築されます。

このインディケータには、チャートでのジグザグインディケータを含むもの（ZigZag_NK_Channel2）と含まないもの（ZigZag_NK_Channel）の二つのバージョンがあります。

ZigZag NKチャネル

入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+ 
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//+----------------------------------------------+ 
//| チャネル作成の入力パラメータ         |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                          // 1番目のピークのインデックス番号（0、1、2、3...）
input color Upper_color=DeepSkyBlue;                // 上部チャネルの線の色
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;       // 上部チャネルの線のスタイル
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                  // 上部チャネルの線の幅
input color Middle_color=Teal;                     // 中央線の色
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 中央線のスタイル
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;                 // 中央線の幅
input color Lower_color=Magenta;                   // 下部チャネルの線の色
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // 下部チャネルの線のスタイル
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                 // 下部チャネルの線の幅

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/579

