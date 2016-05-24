無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag NKチャネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標では、チャネルがジグザグの3極値を使用して構築されます。
このインディケータには、チャートでのジグザグインディケータを含むもの（ZigZag_NK_Channel2）と含まないもの（ZigZag_NK_Channel）の二つのバージョンがあります。
入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //+----------------------------------------------+ //| チャネル作成の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // 1番目のピークのインデックス番号（0、1、2、3...） input color Upper_color=DeepSkyBlue; // 上部チャネルの線の色 input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // 上部チャネルの線のスタイル input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // 上部チャネルの線の幅 input color Middle_color=Teal; // 中央線の色 input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 中央線のスタイル input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // 中央線の幅 input color Lower_color=Magenta; // 下部チャネルの線の色 input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // 下部チャネルの線のスタイル input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // 下部チャネルの線の幅
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/579
