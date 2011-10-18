CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZigZag NK Channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
В этом индикаторе канал строится на трех вершинах зигзага.

Индикатор выполнен в двух вариантах: с наличием на графике Зигзага (ZigZag_NK_Channel2) и без него (ZigZag_NK_Channel).

Индикатор ZigZag NK Channel

Входные параметры:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры построения канала          |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                        // Номер первой вершины (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DeepSkyBlue;              // Цвет верхней линии канала
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;      // Стиль верхней линии канала
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                // Толщина верхней линии канала
input color Middle_color=Teal;                    // Цвет средней линии
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль средней линии
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;               // Толщина средней линии
input color Lower_color=Magenta;                  // Цвет нижней линии канала
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;      // Стиль низа канала
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                // Толщина нижней линии канала

Стохастический RSI Стохастический RSI

Стохастический RSI - это классический cтохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений технического индикатора RSI.

Sine Wave Sine Wave

Действия индикатора Sine Wave в трендовом рынке повторяют адаптивные скользящие средние с точностью до наоборот: при четком направленном движении обе линии индикатора (Lead Sine и Sine Wave) движутся параллельно друг другу и своим положением относительно друг друга показывают направление тренда; при боковом же тренде индикатор Sine Wave быстро реагирует на свинговые движения рынка.

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 2-го порядка.

Three Pole Butterworth Filter Three Pole Butterworth Filter

В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 3-го порядка.