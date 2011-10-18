Стохастический RSI - это классический cтохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений технического индикатора RSI.

Действия индикатора Sine Wave в трендовом рынке повторяют адаптивные скользящие средние с точностью до наоборот: при четком направленном движении обе линии индикатора (Lead Sine и Sine Wave) движутся параллельно друг другу и своим положением относительно друг друга показывают направление тренда; при боковом же тренде индикатор Sine Wave быстро реагирует на свинговые движения рынка.