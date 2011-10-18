Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZag NK Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6483
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В этом индикаторе канал строится на трех вершинах зигзага.
Индикатор выполнен в двух вариантах: с наличием на графике Зигзага (ZigZag_NK_Channel2) и без него (ZigZag_NK_Channel).
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры построения канала | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Номер первой вершины (0,1,2,3...) input color Upper_color=DeepSkyBlue; // Цвет верхней линии канала input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Стиль верхней линии канала input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Толщина верхней линии канала input color Middle_color=Teal; // Цвет средней линии input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль средней линии input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Толщина средней линии input color Lower_color=Magenta; // Цвет нижней линии канала input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Стиль низа канала input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Толщина нижней линии канала
Стохастический RSI - это классический cтохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений технического индикатора RSI.Sine Wave
Действия индикатора Sine Wave в трендовом рынке повторяют адаптивные скользящие средние с точностью до наоборот: при четком направленном движении обе линии индикатора (Lead Sine и Sine Wave) движутся параллельно друг другу и своим положением относительно друг друга показывают направление тренда; при боковом же тренде индикатор Sine Wave быстро реагирует на свинговые движения рынка.
В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 2-го порядка.Three Pole Butterworth Filter
В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 3-го порядка.