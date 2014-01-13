三极点 Butterworth 滤波器

ZigZag 指标使用抛物线 SAR 技术指标的数值建立，并且利用指标的最后两个峰值建立 Fibo 级别线，利用选择的连续三个峰值建立通道。

两极点超级平滑滤波器出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"，在本指标中用于均线计算。