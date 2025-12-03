代码库部分
键盘 - MetaTrader 5程序库

键盘操作库：

  • 所选键盘布局的数据。
  • 按键的状态和处理。

例如。

#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // 处理键盘数据。

void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& )
{
  static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // 允许截获全部密钥。
  static string Str = NULL;

  if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)                              // 如果按键被按下、
  {
    Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) +                        // 显示按下的组合键
          ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState()));  // 输出关键状态。

    Str += KEYBOARD::Input(lparam);                          // 形成自启动以来按下的按键字符串。
    
    Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) +             // 输出按下的按键。
            "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // 当前键盘语言。
            "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() +   // 当前键盘所在国家。
            "\n----------------\n" + Str);                   // 输出启动后按下的按键字符串。
  }
}

图书馆操作示例

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48393

