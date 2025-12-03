请观看如何免费下载自动交易
键盘操作库：
- 所选键盘布局的数据。
- 按键的状态和处理。
例如。
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // 处理键盘数据。 void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // 允许截获全部密钥。 static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // 如果按键被按下、 { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // 显示按下的组合键 ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // 输出关键状态。 Str += KEYBOARD::Input(lparam); // 形成自启动以来按下的按键字符串。 Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // 输出按下的按键。 "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // 当前键盘语言。 "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // 当前键盘所在国家。 "\n----------------\n" + Str); // 输出启动后按下的按键字符串。 } }
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48393
