喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
适用于 MetaTrader 5 的轻量级开源 CVD 指标。它在单独的窗口中将净买入和卖出压力可视化为 CVD 蜡烛--这是交易量和订单流分析的一个简单起点。
功能
- 使用 M1 数据在图表上计算和绘制 CVD（免费版）
- 可选择在时间框架边界重置（或永不重置）
- 适用于任何符号和时间框架
计算方法（免费版）
- 对于每根 M1 蜡烛：方向 = sign（收盘价 - 开盘价）
- 交易量三角 = 方向 × 交易量
- CVD = 成交量三角累计和
- 绘制为蜡烛图（开盘/收盘 = 前一个/当前 CVD）
输入
- InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES)：重置 CVD 的时间框架（如 H1、D1）
- InpNoReset（bool）：设置为 "true "表示永不重置
安装
- 将 CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5 复制到：MQL5/Indicators
- 在 MetaEditor (F7) 中编译或重启 MetaTrader 5
- 从导航器 → 指标连接
提示和故障排除
- 首次运行可能需要 MT5 下载 M1 历史记录。请耐心等待；滚动图表或更改时间框架可帮助 MT5 获取数据。
- 如果 CVD 不更新，请确保您的符号/时间框架有可用的 M1 历史记录。
- 对于速度较慢的终端，请尝试较少繁忙的符号或较少打开的图表。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65527
