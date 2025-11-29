请观看如何免费下载自动交易
Determine Broker's Daylight (DST) schedule - MetaTrader 5脚本
脚本用于确定您的经纪商是否遵循美国、英国或澳大利亚的夏令时（DST）时间表。
该脚本会在日光变化的预期日期扫描当前图表的 H1 图表条形图，并通过比较这些条形图上服务器（条形图）时间的变化，确定您的经纪商的夏令时时间表。
该算法简单快捷。此外，它还能在策略测试器中正常运行，因为 它不依赖于价格对经济日历事件的反应（如其他算法）。
DST_AU 时间表：
- 服务器 DST 开始于十月的第一个星期日 (+1) ，结束于四月的第一个星期日 (-1)
- 来源：https://www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney
DST_UK 时间表：
- 服务器日期从三月的最后一个星期日（+1）开始，到十月的最后一个星期日（-1）结束
- 来源：https://www.timeanddate.com/time/change/uk/london
DST_US 时间表：
- 服务器日期从三月的第二个星期日（+1）开始，到十一月的第一个星期日（-1）结束
- 来源：https://www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york
DST_NONE 计划表：
- 服务器在夏季不前进时钟。
在不同外汇经纪商上运行脚本后的输出示例：
/*
Server : Exness-MT5Trial
Time : 2024.03.13 12:25:13
Offset : GMT+0
DST_NONE
*/
另一家经纪商
/*
Server : OctaFX-Demo
Time : 2024.03.14 00:27:05
Offset : GMT+2
DST_UK : server dst 从三月的最后一个星期日 (+1) 开始，到十月的最后一个星期日 (-1) 结束
*/
第三个经纪商
/*
服务器 : ICMarketsSC-Demo
时间 : 2024.03.14 01:42:54
偏移 : GMT+3
DST_US : 服务器 dst 从三月的第二个星期日 (+1) 开始，到十一月的第一个星期日 (-1) 结束
*/
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48650
