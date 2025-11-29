脚本用于确定您的经纪商是否遵循美国、英国或澳大利亚的夏令时（DST）时间表。

该脚本会在日光变化的预期日期扫描当前图表的 H1 图表条形图，并通过比较这些条形图上服务器（条形图）时间的变化，确定您的经纪商的夏令时时间表。

该算法简单快捷。此外，它还能在策略测试器中正常运行，因为 它不依赖于价格对经济日历事件的反应（如其他算法）。

DST_AU 时间表：

服务器 DST 开始于十月的第一个星期日 (+1) ，结束于四月的第一个星期日 (-1)

来源：https://www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney





DST_UK 时间表：





DST_US 时间表：





DST_NONE 计划表：

服务器在夏季不前进时钟。





在不同外汇经纪商上运行脚本后的输出示例：

另一家经纪商

第三个经纪商











